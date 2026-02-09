REI’s winter coat and jacket clearance has deep deals on The North Face, Columbia, Patagonia, and more

We may earn revenue from the products available on this page and participate in affiliate programs. Learn more ›
If you have been gutting out this cold weather in a sub-par jacket, now is the time to upgrade. REI has dozens of men’s and women’s winter jackets and coats on sale for their lowest prices of the year. The deals include popular brands in great colors, so you don’t have to suffer for leftovers. But, since this is a clearance sale, grab your color way and size when you see it so it doesn’t sell out. Then, get outside.
Editor’s picks
REI Co-op Campwell Down Parka – Men's $119 (48% off)See It
REI Co-op Campwell Down Parka – Men’s is down to $119.83 (48% off), which is a very reasonable price for a real-deal winter parka. It’s a great all-around option for commuting, dog-walking, and general existing outdoors when the air hurts your face. It’s warm enough to matter, without feeling like you’re wearing a sleeping bag to the grocery store.
Patagonia Powder Town Jacket – Women's $121.73 (65% off)See It
Patagonia Powder Town Jacket – Women’s has a waterproof/breathable shell with snow-specific features like vents and a powder skirt, so you can wear it for mid-winter storms without overheating on the chairlift. It’s $121.73 right now (65% off), which is a rare combo of a real brand-name jacket and a not-scary price tag.
Helly Hansen LIFALOFT Air Insulator Jacket – Men's $119.73 (60% off)See It
Helly Hansen LIFALOFT Air Insulator Jacket – Men’s is a lightweight insulator that’s built to breathe. It’s $119.73 (60% off), and it’s the kind of layer you’ll keep using long after ski season because it plays nicely under a shell.
Helly Hansen Odin Mount Infinity 3L Shell Jacket – Women's $244.73 (65% off)See It
Helly Hansen Odin Mount Infinity 3L Shell Jacket – Women’s is a technical 3-layer shell meant for nasty, wind-driven days—when you’re more concerned with staying dry than looking cute in the lodge. It’s $244.73 (65% off), which is a huge haircut for a high-end piece you’d normally wait on until next year’s clearance.
Women’s snow jacket deals
3-in-1 and interchange systems
- Columbia Bugaboo III Fleece Interchange 3-in-1 Jacket – Women’s $146.93 (30% off)
- Columbia Whirlibird V Interchange 3-in-1 Jacket – Women’s $160.93 – $230.00
- Free Country Systems 3-in-1 Jacket – Women’s $139.73 (30% off)
- The North Face ThermoBall Eco Triclimate 3-in-1 Jacket – Women’s $239.73 (40% off)
- 686 SMARTY 3-in-1 Spellbound Jacket – Women’s $209.83 (30% off)
- REI Co-op Powderbound 3-in-1 Jacket – Women’s $194.93 (30% off)
Shells and technical layers
- Outdoor Research Carbide Jacket – Women’s $229.93 (30% off)
- Helly Hansen Odin Mount Infinity 3L Shell Jacket – Women’s $244.73 (65% off)
- Outdoor Research Cloudchaser 3L Jacket – Women’s $268.93 – $385.00
- Picture Organic Clothing Sylva 3L Jacket – Women’s $265.93 (30% off)
- Patagonia Storm Shift Jacket – Women’s $298.73 (40% off)
- Patagonia Insulated Storm Shift Jacket – Women’s $299.73 (45% off)
- REI Co-op First Chair GTX Jacket – Women’s $222.93 (30% off)
- Obermeyer Steibis Shell Anorak – Women’s $219.73 (51% off)
- The North Face Dragline Jacket – Women’s $336.73 (25% off)
Insulated ski and snow jackets
- Arc’teryx Allium Insulated Jacket – Women’s $239.73 (20% off)
- The North Face Lenado Insulated Jacket – Women’s $274.73 (26% off)
- The North Face Freedom Insulated Jacket – Women’s $239.73 (25% off)
- The North Face Descendit Insulated Jacket – Women’s $224.73 (25% off)
- Obermeyer Tuscany II Insulated Jacket – Women’s $222.93 – $238.93 (up to 30% off)
- Obermeyer Snowbird Insulated Jacket – Women’s $268.93 – $365.00
- Obermeyer Oberreute Insulated Jacket – Women’s $374.73 (25% off)
- Obermeyer Off Grid Oberreute Insulated Jacket – Women’s $388.93 (25% off)
- Obermeyer First Tracks Insulated Jacket – Women’s $268.93 (25% off)
- Obermeyer Glade Insulated Jacket – Women’s $335.93 – $455.00
- Picture Organic Clothing Exa Insulated Jacket – Women’s $174.83 – $244.93 (up to 50% off)
- Picture Organic Clothing Seen Insulated Jacket – Women’s $174.83 – $244.93 (up to 50% off)
- Picture Organic Clothing Seakrest Insulated Jacket – Women’s $174.93 (30% off)
- Outdoor Research Snowcrew Insulated Jacket – Women’s $243.93 – $349.00
- Outdoor Research Snowcrew Insulated Anorak – Women’s $244.73 (26% off)
- Outdoor Research Tungsten II Insulated Jacket – Women’s $373.73 (25% off)
- Marmot Solitude UL Bio Jacket – Women’s $337.73 (25% off)
- Marmot Refuge Insulated Jacket – Women’s $171.73 (51% off)
- Marmot Pace Insulated Jacket – Women’s $259.73 (35% off)
- Helly Hansen Bellissimo Insulated Jacket – Women’s $224.73 (50% off)
- Helly Hansen Elevation Infinity 3.0 Insulated Jacket – Women’s $374.73 (50% off)
- Helly Hansen Verbier Infinity Insulated Jacket – Women’s $464.73 (38% off)
- Helly Hansen Motionista Infinity Insulated Ski Jacket – Women’s $389.73 (26% off)
- Flylow Lynx Insulated Jacket – Women’s $209.73 (40% off)
- Flylow Sarah Insulated Anorak – Women’s $159.73 (43% off)
- Flylow Lucy Anorak – Women’s $227.73 (40% off)
- Flylow Mia Insulated Jacket – Women’s $181.73 (35% off)
- 686 Spirit Insulated Jacket – Women’s $202.83 – $299.95
- Burton AK Embark GORE-TEX 2L Insulated Jacket – Women’s $415.93 – $519.95
- Burton Reserve 2L Insulated Jacket – Women’s $231.93 – $289.95
- Boulder Gear Switch Insulated Jacket – Women’s $145.73 (35% off)
- Boulder Gear Mesmerize Insulated Jacket – Women’s $179.73 (28% off)
- Boulder Gear Ivie Insulated Jacket – Women’s $209.73 (29% off)
- Boulder Gear Wren Insulated Jacket – Women’s $209.73 (29% off)
- Boulder Gear Lindsay Insulated Jacket – Women’s $173.73 (41% off)
- Boulder Gear Goofy Insulated Jacket – Women’s $146.73 (40% off)
- Halfdays Bessie Packable Puffer Insulated Trail Jacket – Women’s $135.93 (30% off)
- TERRACEA Camara Insulated Jacket – Women’s $233.73 (41% off)
Down parkas and puffies
- Free Country Reversible Insulated Jacket – Women’s $39.73 (60% off)
- Free Country Stitch-Free Reversible Insulated Jacket – Women’s $46.73 (55% off)
- Free Country Arctic Series Insulated Jacket – Women’s $61.73 (51% off)
- Free Country Puffer Insulated Jacket – Women’s $79.73 (36% off)
- REI Co-op Campwell Down Jacket – Women’s $88.93 (50% off)
- REI Co-op Campwell Down Parka – Women’s $113.83 (50% off)
- REI Co-op Campwell Quilted Down Jacket – Women’s $69.93 (30% off)
- Patagonia Powder Town Jacket – Women’s $121.73 (65% off)
- Patagonia Radalie Insulated Jacket – Women’s $138.93 (30% off)
- Patagonia Radalie Insulated Parka – Women’s $173.93 (30% off)
- FP Movement Pippa Packable Puffer Insulated Jacket – Women’s $98.83 – $228.00
- Obermeyer Slopeside Puffer Insulated Jacket – Women’s $245.93 – $335.00
- Obermeyer Cosima Down Jacket – Women’s $278.93 – $298.93 (up to 30% off)
- Obermeyer Circe Down Jacket – Women’s $335.93 (25% off)
- Obermeyer Calypso Down Jacket – Women’s $298.93 (25% off)
- The North Face First Turn Down Jacket – Women’s $262.73 (25% off)
- Flylow Charlie Down Coat – Women’s $389.73 (35% off)
- Marmot Strollbridge Down Parka – Women’s $243.73 (25% off)
- Outdoor Research Transcendent Down Parka – Women’s $208.93 (30% off)
- Fjallraven Kiruna Padded Insulated Parka – Women’s $244.93 (30% off)
- Fjallraven HC Hydratic Padded Parka – Women’s $370.93 (30% off)
- Arc’teryx Patera Down Parka – Women’s $640.93 – $800.00
Midlayers and lighter insulation
- REI Co-op Campwell Fleece Jacket – Women’s $49.83 (50% off)
- Craft Core Backcountry Hood Jacket – Women’s $111.93 (25% off)
- Craft Core Nordic Training Jacket – Women’s $104.93 (25% off)
- Marmot Refuge Pro Jacket – Women’s $318.73 (25% off)
- Columbia Highland Summit Insulated Jacket – Women’s $139.93 – $200.00
- Helly Hansen Grace Insulated Anorak – Women’s $96.73 (36% off)
Men’s snow jacket deals
3-in-1 and interchange systems
- Columbia Whirlibird V Interchange 3-in-1 Jacket – Men’s $160.93 – $230.00
- Marmot Minimalist Pertex 3-in-1 Jacket – Men’s $239.73 (25% off)
- Marmot Ramble Component 3-in-1 Waterproof Jacket – Men’s $194.73 (25% off)
- Columbia Powderkeg II Retro Interchange 3-in-1 Jacket – Men’s $195.93 (30% off)
- Columbia Bugaboo II 1986 Interchange 3-in-1 Jacket – Men’s $139.93 (30% off)
- Columbia Bugaboo III Fleece Interchange 3-in-1 Jacket – Men’s $146.93 (30% off)
- Columbia Primo Pow Interchange 3-in-1 Jacket – Men’s $419.93 (30% off)
- Boulder Gear Frost 3-in-1 Jacket – Men’s $204.73 (27% off)
Shells and technical layers
- Outdoor Research Carbide Jacket – Men’s $229.93 – $329.00
- Outdoor Research Carbide Jacket – Men’s (Outlet) $196.73 (40% off)
- REI Co-op First Chair GTX Jacket – Men’s $222.93 (30% off)
- Obermeyer Steibis Shell Jacket – Men’s $274.73 (50% off)
- Obermeyer Off Grid Steibis Shell Jacket – Men’s $425.93 (25% off)
- Obermeyer Foraker Shell Jacket – Men’s $350.93 (25% off)
- Arc’teryx Rush Jacket – Men’s $599.93 – $800.00
- Burton AK Cyclic GORE-TEX 2L Jacket – Men’s $387.93 (20% off)
- Burton AK Swash GORE-TEX 2L Insulated Jacket – Men’s $415.93 (20% off)
- Outdoor Research Skytour AscentShell Jacket – Men’s $319.73 (25% off)
- Boulder Gear Rapid 3L Jacket – Men’s $239.73 (26% off)
- Picture Organic Clothing Broader 3L Jacket – Men’s $279.93 (30% off)
- Marmot Stockholm Down Jacket – Men’s $224.73 (25% off)
Insulated ski and snow jackets
- REI Co-op Powderbound Insulated Jacket – Men’s $159.93 (30% off)
- REI Co-op Powderbound Anorak – Men’s $131.93 (30% off)
- Helly Hansen Alpha Infinity Insulated Ski Jacket – Men’s $359.73 (40% off)
- Obermeyer A.M.F. Insulated Jacket – Men’s $298.93 (25% off)
- Obermeyer Raze Insulated Jacket – Men’s $245.93 (25% off)
- Obermeyer Foundation Insulated Jacket – Men’s $238.93 (25% off)
- Obermeyer Oberreute Insulated Jacket – Men’s $374.73 (25% off)
- Boulder Gear Frontier Insulated Jacket – Men’s $199.73 (26% off)
- Boulder Gear Quest Insulated Jacket – Men’s $179.73 (28% off)
- Boulder Gear Teton Insulated Jacket – Men’s $144.73 (36% off)
- Boulder Gear Reactor Insulated Jacket – Men’s $199.73 (26% off)
- Boulder Gear Tremor Tech Insulated Jacket – Men’s $209.73 (27% off)
- Mountain Hardwear Firefall Jacket – Men’s $193.73 (25% off)
- Mountain Hardwear First Tracks Down Jacket – Men’s $261.73 (25% off)
- Mountain Hardwear First Tracks Jacket – Men’s $243.73 (25% off)
- Burton Reserve 2L Insulated Jacket – Men’s $231.93 – $289.95
- Burton Reserve GTX 2L Insulated Jacket – Men’s $351.93 – $439.95
- Burton Reserve 2L Relaxed Anorak – Men’s $207.93 – $259.95
- Outdoor Research Snowcrew Insulated Anorak – Men’s $244.73 (26% off)
- Helly Hansen LIFALOFT Air Insulator Jacket – Men’s $119.73 (60% off)
- Helly Hansen Graphene Lightweight Insulated Ski Jacket – Men’s $454.73 (35% off)
- Flylow Malone Jacket – Men’s $299.73 (25% off)
Down parkas and puffies
- Free Country FreeCycle Bedrock Puffer Insulated Jacket – Men’s $49.73 (59% off)
- Free Country Cedar Creek Recycled Insulated Jacket – Men’s $49.73 (59% off)
- Free Country Tricolor Puffer Hooded Insulated Jacket – Men’s $83.73 (30% off)
- Free Country FreeCycle Bedrock Puffer Insulated Jacket – Men’s $49.73 (59% off)
Midlayers and lighter insulation
- Free Country Freecycle Wild Land Microfiber PVC Insulated Jacket – Men’s $55.73 (60% off)
- prAna Encinitas Full Zip Hoodie – Men’s $130.73 (27% off)
- Boulder Gear Bodhi Fleece Jacket – Men’s $74.73 (25% off)
- Marmot Wanderer High-Pile Fleece Full-Zip Jacket – Men’s $95.73 (26% off)
- Craft Core Backcountry Hood Jacket – Men’s $111.93 (25% off)
- Craft Core Nordic Training Jacket – Men’s $104.93 (25% off)
