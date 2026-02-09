REI’s winter coat and jacket clearance has deep deals on The North Face, Columbia, Patagonia, and more

Sign Up For Goods 🛍️ Product news, reviews, and must-have deals. Email address Sign Up Thank you! Terms of Service and Privacy Policy.

If you have been gutting out this cold weather in a sub-par jacket, now is the time to upgrade. REI has dozens of men’s and women’s winter jackets and coats on sale for their lowest prices of the year. The deals include popular brands in great colors, so you don’t have to suffer for leftovers. But, since this is a clearance sale, grab your color way and size when you see it so it doesn’t sell out. Then, get outside.

Editor’s picks

REI Co-op Campwell Down Parka – Men’s is down to $119.83 (48% off), which is a very reasonable price for a real-deal winter parka. It’s a great all-around option for commuting, dog-walking, and general existing outdoors when the air hurts your face. It’s warm enough to matter, without feeling like you’re wearing a sleeping bag to the grocery store.

Patagonia Powder Town Jacket – Women’s has a waterproof/breathable shell with snow-specific features like vents and a powder skirt, so you can wear it for mid-winter storms without overheating on the chairlift. It’s $121.73 right now (65% off), which is a rare combo of a real brand-name jacket and a not-scary price tag.

Helly Hansen LIFALOFT Air Insulator Jacket – Men’s is a lightweight insulator that’s built to breathe. It’s $119.73 (60% off), and it’s the kind of layer you’ll keep using long after ski season because it plays nicely under a shell.

Helly Hansen Odin Mount Infinity 3L Shell Jacket – Women’s is a technical 3-layer shell meant for nasty, wind-driven days—when you’re more concerned with staying dry than looking cute in the lodge. It’s $244.73 (65% off), which is a huge haircut for a high-end piece you’d normally wait on until next year’s clearance.

Women’s snow jacket deals

3-in-1 and interchange systems

Shells and technical layers

Insulated ski and snow jackets

Down parkas and puffies

Midlayers and lighter insulation

Men’s snow jacket deals

3-in-1 and interchange systems

Shells and technical layers

Insulated ski and snow jackets

Down parkas and puffies

Midlayers and lighter insulation

Related PopSci reads