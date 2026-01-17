Backcountry.com’s 3-day clearance flash sale dropped jackets, hoodies, fleeces, and more up to 70% off

Whether you're looking for new winter gear or stocking up for summer, grab it all on deep discount right now at Backcountry.

By Stan Horaczek

Published

Outdoor gear on clearance at Backcountry.com
Outdoor gear on clearance at Backcountry.com

If you’re looking for outdoor gear, Backcountry.com is a great spot to find just about everything. The site just dropped a 3-day flash sale with discounts up to 70 percent on jackets, snow pants, hoodies, fleeces, base layers, and just about everything else you could need to spend time outside. There are even some great deals on summer gear if you’re trying to stock up for when the weather gets warm.

If you’re looking for new shades, go check out these Backcountry sunglasses deals up to 70 percent off.

Editor’s picks

Men’s pick: Cotopaxi Fuego Hooded Down Jacket — $88.50 (was $295.00) (70% off)

Cotopaxi Fuego Hooded Down Jacket
This is one of the most versatile jackets you could own.

Cotopaxi
This is the kind of cold-weather staple that actually earns its closet space. A hooded puffer works for everything from winter commutes to shoulder-season hikes, and this discount is big enough to justify grabbing it now.

Men’s pick: Backcountry Cardiac GORE-TEX 3L Bibs — $207.60 (was $519.00) (60% off)

Backcountry Cardiac GORE-TEX 3L bibs
It doesn’t matter how bad you are at snowboarding, your butt will stay dry in these.

Backcountry
The higher coverage helps keep cold air and powder where it belongs, and “GORE-TEX 3L” in the name is a solid signal this is meant for nasty weather days, not just fair-weather laps.

Women’s pick: Outdoor Research Helium Rain Jacket — $44.99 (was $179.95) (75% off)

Outdoor Research Helium Rain Jacket
This lightweight jacket is easy to pack.

Outdoor Research
This one is easy to justify at this price. Chuck it in a daypack, keep it in the car, or pack it for travel so a surprise downpour doesn’t turn into a soggy, miserable afternoon.

Men’s deals

Ski & snow jackets, bibs, and pants

Rain shells & wind layers

Down & insulated jackets

Fleece, hoodies & midlayers

Hiking pants, joggers & everyday bottoms

Shirts, tees & sun hoodies

Shorts, boardshorts & warm-weather staples

Unisex / one-size picks

Women’s deals

Ski & snow jackets, bibs, and pants

Rain shells, technical hardshells & weatherproof layers

Insulated jackets, down layers & puffers

Fleece, hoodies & midlayers

Pants, joggers & everyday bottoms

Dresses, rompers & jumpsuits

Unisex / one-size picks

 
Stan Horaczek Avatar

Stan Horaczek

Executive editor, gear and reviews

Stan Horaczek is the executive gear editor at Popular Science. He oversees a team of gear-obsessed writers and editors dedicated to finding and featuring the newest, best, and most innovative gadgets on the market and beyond.