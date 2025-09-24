Save on last year’s Patagonia jackets, apparel, and accessories during REI’s seasonal clearance sale

We may earn revenue from the products available on this page and participate in affiliate programs. Learn more ›
We’re big fans of Patagonia’s outdoor gear here at PopSci.com, even when we’re not out in the wilderness. The company has been making great jackets, bags, and pretty much everything else you need for outdoor activities since 1973. “While Patagonia stuff is great, it’s not usually cheap. Fortunately, REI currently has a ton of last year’s products on sale with steep discounts. That includes some of the most popular items like the puffer jackets and the fleece pullovers. Some styles and colors are already sold out, so if you find something in your size and style, grab it before it’s gone.
Patagonia Lightweight Synchilla Snap-T Fleece Pullover – Men's $97.73 – $104.73 (was $139.00)See It
This is Patagonia’s most iconic piece—your dad was probably rocking one back in the ’80s. The “Snap-T” design with its distinctive snap-button placket provides quick ventilation control when you’re warming up during activity. The lightweight Synchilla fleece offers the perfect balance of warmth without bulk, making it ideal for layering under a jacket or wearing on its own during cool weather. The stand-up collar provides extra neck warmth, and unlike heavier fleeces, this one breathes well enough for active use while still being cozy for casual wear. At 25-29 percent off, you’re getting a timeless piece that works everywhere.
Patagonia Re-Tool Hybrid Jacket – Women's $179.73 (was $299.00)See It
This hybrid construction combines fleece panels where you need breathability (like under your arms and across your back) with insulated panels on your core and shoulders where you lose the most heat. It’s like having a thermal regulation system built into your jacket. The “Re-Tool” fleece is made from recycled materials but feels incredibly soft, while the strategic insulation placement means you won’t overheat during active pursuits but stay warm when you stop moving. At 40 percent off, you’re getting Patagonia’s most technically advanced layering piece for significantly less than retail.
Men’s deals
Beanies & Hats
- Patagonia Re-Tool Headband $15.73 (was $25.00)
- Patagonia Take a Stand Trucker Hat $24.73 (was $39.00)
- Patagonia Powder Town Headband $27.73 (was $39.00)
- Patagonia Beanie Hat $30.73 (was $49.00)
- Patagonia SnowDrifter Beanie $31.73 (was $45.00)
- Patagonia Brodeo Beanie $34.73 (was $49.00)
- Patagonia Coastal Cable Beanie $34.73 (was $55.00)
- Patagonia Corduroy Cap $34.73 (was $49.00)
- Patagonia Synchilla Fleece Gloves $34.73 (was $49.00)
- Patagonia Snowbelle Beanie $38.73 (was $55.00)
T-Shirts & Base Layers
- Patagonia Long-Sleeve ’73 Skyline Pocket Responsibili-Tee $39.73 (was $55.00)
- Patagonia Capilene Thermal Hoody $104.73 (was $139.00)
- Patagonia R1 Thermal Crew Shirt $107.73 (was $179.00)
- Patagonia R1 Thermal Full-Zip Hoody $153.73 (was $219.00)
Shorts
- Patagonia Baggies Shorts $48.73 (was $65.00)
- Patagonia Hydropeak Board Shorts – 18″ Outseam $56.73 (was $75.00)
- Patagonia Lightweight Water People Wildrise Hoody $63.73 (was $85.00)
- Patagonia Nomader Volley Shorts $66.73 (was $89.00)
Fleece & Pullovers
- Patagonia Microdini Half-Zip Pullover $96.73 (was $129.00)
- Patagonia Lightweight Synchilla Snap-T Fleece Pullover $97.73 – $104.73 (was $139.00)
- Patagonia Box Quilted Pullover $99.73 (was $229.00)
- Patagonia Re-Tool Pullover $102.73 (was $189.00)
- Patagonia Microdini Hoody $103.73 (was $149.00)
- Patagonia Retro Pile Half-Snap Pullover $113.73 – $139.73 (was $189.00)
- Patagonia Reclaimed Fleece Hoody $137.73 (was $199.00)
- Patagonia Re-Tool Hybrid Insulated Hoody $179.73 (was $329.00)
- Patagonia Down Sweater Hoody $230.73 (was $329.00)
Jackets & Outerwear
- Patagonia Synchilla Fleece Jacket $89.73 (was $149.00)
- Patagonia Reversible Shelled Microdini Jacket $108.73 (was $199.00)
- Patagonia R1 Thermal Jacket $119.73 (was $199.00)
- Patagonia Re-Tool Jacket $137.73 (was $199.00)
- Patagonia Classic Retro-X Jacket $137.73 (was $229.00)
- Patagonia Downdrift Vest $143.73 (was $239.00)
- Patagonia Synchilla Fleece Shirt Jacket $149.73 (was $199.00)
- Patagonia Boulder Fork Rain Jacket $158.73 (was $229.00)
- Patagonia Nano-Air Light Hybrid Insulated Jacket $174.73 (was $249.00)
- Patagonia Reversible Silent Down Jacket $197.73 (was $329.00)
- Patagonia Cotton Down Jacket $219.73 (was $349.00)
- Patagonia Upstride Jacket $261.73 (was $349.00)
- Patagonia Snowdrifter Jacket $336.73 (was $449.00)
Pants
- Patagonia Twill Traveler 5-Pocket Pants $96.73 (was $129.00)
- Patagonia Powder Town Pants $186.73 (was $249.00)
- Patagonia Insulated Powder Town Snow Pants $201.73 (was $269.00)
- Patagonia Upstride Pants $246.73 (was $329.00)
- Patagonia Mountain Utility Pants $299.73 (was $399.00)
- Patagonia Stormstride Pants $336.73 (was $449.00)
Sweaters
- Patagonia Recycled Wool-Blend Sweater $111.73 (was $149.00)
- Patagonia Natural Blend Retro Cardigan $219.73 (was $229.00 – $239.00)
Women’s deals
Beanies & Hats
- Patagonia Take a Stand Trucker Hat $24.73 (was $39.00)
- Patagonia Powder Town Headband $27.73 (was $39.00)
- Patagonia Brodeo Beanie $34.73 (was $49.00)
- Patagonia Coastal Cable Beanie $34.73 (was $55.00)
- Patagonia Corduroy Cap $34.73 (was $49.00)
- Patagonia Synchilla Fleece Gloves $34.73 (was $49.00)
T-Shirts & Base Layers
- Patagonia Capilene Cool Daily Graphic Waters Long-Sleeve Shirt $48.73 (was $65.00)
- Patagonia Glorya Hooded Long-Sleeve Top $63.73 (was $85.00)
Shorts & Skirts
Pants & Bottoms
- Patagonia Pack Out Tights $71.73 (was $119.00)
- Patagonia Hampi Rock Pants $74.73 (was $99.00)
- Patagonia Chambeau Rock Pants $77.73 (was $129.00)
- Patagonia Quandary Jogger Pants $89.73 (was $119.00)
- Patagonia Alpine Guide Pants $159.73 (was $249.00)
- Patagonia Insulated Powder Town Pants $160.73 – $201.73 (was $269.00)
Fleece & Pullovers
- Patagonia Ahnya Pullover $74.73 (was $99.00)
- Patagonia Better Sweater Quarter-Zip Pullover $97.73 (was $139.00)
- Patagonia Lightweight Synchilla Snap-T Fleece Pullover $97.73 (was $139.00)
- Patagonia Lightweight Synchilla Snap-T Pullover $104.73 (was $139.00)
Jackets & Outerwear
- Patagonia Lost Canyon Insulated Jacket $139.73 (was $199.00)
- Patagonia Lost Canyon Insulated Hoody $149.73 (was $249.00)
- Patagonia Re-Tool Hybrid Jacket $179.73 (was $299.00)
- Patagonia Cotton Down Jacket $219.73 (was $349.00)
- Patagonia Insulated Powder Town Jacket $299.73 (was $399.00)
- Patagonia 3-in-1 Powder Town Insulated Jacket $374.73 (was $499.00)
- Patagonia Storm Shift Jacket $374.73 (was $499.00)
Coats & Parkas
- Patagonia Recycled Down Sweater Parka $215.73 (was $359.00)
- Patagonia Cord Fjord Down Coat $227.73 (was $329.00)
More deals, reviews, and buying guides