Save on last year’s Patagonia jackets, apparel, and accessories during REI’s seasonal clearance sale

Grab some classic Patagonia pieces including the iconic Synchilla fleece and its fantastic puffer jackets for up to 45 percent off.

We’re big fans of Patagonia’s outdoor gear here at PopSci.com, even when we’re not out in the wilderness. The company has been making great jackets, bags, and pretty much everything else you need for outdoor activities since 1973. “While Patagonia stuff is great, it’s not usually cheap. Fortunately, REI currently has a ton of last year’s products on sale with steep discounts. That includes some of the most popular items like the puffer jackets and the fleece pullovers. Some styles and colors are already sold out, so if you find something in your size and style, grab it before it’s gone.

Patagonia Lightweight Synchilla Snap-T Fleece Pullover – Men's $97.73 – $104.73 (was $139.00)

The pattern is cool without going too far over the top.

This is Patagonia’s most iconic piece—your dad was probably rocking one back in the ’80s. The “Snap-T” design with its distinctive snap-button placket provides quick ventilation control when you’re warming up during activity. The lightweight Synchilla fleece offers the perfect balance of warmth without bulk, making it ideal for layering under a jacket or wearing on its own during cool weather. The stand-up collar provides extra neck warmth, and unlike heavier fleeces, this one breathes well enough for active use while still being cozy for casual wear. At 25-29 percent off, you’re getting a timeless piece that works everywhere.

Patagonia Re-Tool Hybrid Jacket – Women's $179.73 (was $299.00)

Mixing materials and designs allows this garment to keep heat where it’s needed.

This hybrid construction combines fleece panels where you need breathability (like under your arms and across your back) with insulated panels on your core and shoulders where you lose the most heat. It’s like having a thermal regulation system built into your jacket. The “Re-Tool” fleece is made from recycled materials but feels incredibly soft, while the strategic insulation placement means you won’t overheat during active pursuits but stay warm when you stop moving. At 40 percent off, you’re getting Patagonia’s most technically advanced layering piece for significantly less than retail.

Men’s deals

Beanies & Hats

T-Shirts & Base Layers

Shorts

Fleece & Pullovers

Jackets & Outerwear

Pants

Sweaters

Women’s deals

Beanies & Hats

T-Shirts & Base Layers

Shorts & Skirts

Pants & Bottoms

Fleece & Pullovers

Jackets & Outerwear

Coats & Parkas

 

