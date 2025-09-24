Save on last year’s Patagonia jackets, apparel, and accessories during REI’s seasonal clearance sale

We may earn revenue from the products available on this page and participate in affiliate programs. Learn more ›

We’re big fans of Patagonia’s outdoor gear here at PopSci.com, even when we’re not out in the wilderness. The company has been making great jackets, bags, and pretty much everything else you need for outdoor activities since 1973. “While Patagonia stuff is great, it’s not usually cheap. Fortunately, REI currently has a ton of last year’s products on sale with steep discounts. That includes some of the most popular items like the puffer jackets and the fleece pullovers. Some styles and colors are already sold out, so if you find something in your size and style, grab it before it’s gone.

This is Patagonia’s most iconic piece—your dad was probably rocking one back in the ’80s. The “Snap-T” design with its distinctive snap-button placket provides quick ventilation control when you’re warming up during activity. The lightweight Synchilla fleece offers the perfect balance of warmth without bulk, making it ideal for layering under a jacket or wearing on its own during cool weather. The stand-up collar provides extra neck warmth, and unlike heavier fleeces, this one breathes well enough for active use while still being cozy for casual wear. At 25-29 percent off, you’re getting a timeless piece that works everywhere.

This hybrid construction combines fleece panels where you need breathability (like under your arms and across your back) with insulated panels on your core and shoulders where you lose the most heat. It’s like having a thermal regulation system built into your jacket. The “Re-Tool” fleece is made from recycled materials but feels incredibly soft, while the strategic insulation placement means you won’t overheat during active pursuits but stay warm when you stop moving. At 40 percent off, you’re getting Patagonia’s most technically advanced layering piece for significantly less than retail.

