REI is blowing out tons of Patagonia gear during this year-end clearance sale

If you’re hunting for Patagonia gear without paying full Patagonia prices, REI’s sale section is the place to be right now. This list pulls together the Patagonia items currently marked down—so you can stock up on winter layers, trail staples, and a few pieces for just lounging around.
Editor’s pick
Patagonia Jackson Glacier Down Parka – Men's — $298.83 (50% off)See It
For the person who refuses to let winter win: this parka is built to handle real cold without turning you into a waddling marshmallow. It’s windproof and waterproof, and it uses 700-fill-power recycled down to keep heat where it belongs. At 50% off, it’s the kind of “buy it once, wear it for years” layer that pays you back every time the forecast looks hostile.
All Patagonia deals at REI
Jackets & outerwear
- Patagonia Houdini Stash Half-Zip Jacket – Women’s $40.83 (71% off)
- Patagonia Jackson Glacier Down Parka – Men’s $298.83 (50% off)
- Patagonia Houdini Jacket – Men’s $54.83 (61% off)
- Patagonia Lost Canyon Insulated Vest – Men’s $72.83 (51% off)
- Patagonia Upstride Jacket – Men’s $174.49 (50% off)
- Patagonia Re-Tool Hybrid Insulated Jacket – Women’s $148.83 (50% off)
- Patagonia Down Sweater Jacket – Men’s $174.93 (30% off)
- Patagonia Re-Tool Hybrid Insulated Hoody – Women’s $184.83 (30% off)
- Patagonia 3-in-1 Powder Town Insulated Jacket – Women’s $374.73 (25% off)
- Patagonia Better Sweater Fleece Jacket – Men’s $136.49 (21% off)
Fleece, sweaters & vests
- Patagonia Better Sweater Vest – Men’s $69.49 (50% off)
- Patagonia Recycled Wool-Blend Sweater – Men’s $64.83 (50% off)
- Patagonia Synchilla Snap-T Fleece Pullover – Women’s $64.83 (50% off)
- Patagonia Synchilla Fleece Jacket – Men’s $69.49 (50% off)
- Patagonia Microdini Fleece Hoody – Men’s $78.83 (50% off)
- Patagonia Synchilla Fleece Vest – Men’s $58.83 (50% off)
- Patagonia Retro Pile Jacket – Men’s $78.83 (50% off)
- Patagonia Better Sweater Fleece 1/4-Zip – Men’s $104.49 (40% off)
- Patagonia Synchilla Fleece Pullover – Men’s $84.49 (40% off)
Shirts & tops
- Patagonia Capilene Cool Daily Shirt – Men’s $24.49 (50% off)
- Patagonia Capilene Cool Daily Graphic Shirt – Men’s $24.49 (50% off)
- Patagonia Capilene Cool Daily Hoody – Women’s $32.49 (50% off)
- Patagonia Capilene Cool Daily Graphic Shirt – Women’s $24.49 (50% off)
- Patagonia Back Step Shirt – Men’s $58.83 (30% off)
- Patagonia Fjord Flannel Shirt – Men’s $104.49 (30% off)
Pants, snow pants & bottoms
- Patagonia Stormstride Pants – Men’s $224.49 (50% off)
- Patagonia SnowDrifter Bib Pants – Men’s $279.73 (30% off)
- Patagonia Insulated Powder Town Pants – Women’s $174.73 (30% off)
- Patagonia Upstride Pants – Men’s Short Sizes $179.73 (28% off)
- Patagonia Mountain Utility Pants – Men’s $299.73 (25% off)
- Patagonia Capilene Midweight Bottoms – Men’s $59.49 (21% off)
- Patagonia Terrebonne Joggers – Men’s $79.49 (20% off)
Shorts & skorts
- Patagonia Baggies Longs Shorts – Men’s 7″” Inseam $34.49 (50% off)
- Patagonia Baggies Shorts – Men’s 5″” Inseam $32.49 (50% off)
- Patagonia Outdoor Everyday Shorts – Women’s $32.49 (50% off)
- Patagonia Maipo Skort – Women’s $34.49 (50% off)
- Patagonia Outdoor Everyday Skort – Women’s $48.49 (50% off)
- Patagonia Maipo Bike Shorts – Women’s 6″” Inseam $34.49 (50% off)
- Patagonia Multi Trails Shorts – Women’s 5 1/2″” Inseam $34.49 (50% off)
- Patagonia Nomader Volley Shorts – Men’s 6″” Inseam $55.83 (30% off)
- Patagonia Quandary Shorts – Men’s 7″” Inseam $55.83 (30% off)
- Patagonia Endless Run 6″” Shorts – Women’s $62.83 (30% off)
Swimwear & board shorts
- Patagonia Wavefarer Board Shorts – Men’s 21″” Inseam $39.49 (50% off)
- Patagonia Wavefarer Board Shorts – Men’s 20″” Inseam – Alt $39.49 (50% off)
- Patagonia Hydropeak Board Shorts – Men’s 19″” Inseam $51.83 (50% off)
- Patagonia Swell Seeker Surf Bottoms – Women’s $24.49 (50% off)
- Patagonia Sunamee Side-Tie Bikini Bottoms – Women’s $24.49 (50% off)
- Patagonia Sunny Tide One-Piece Swimsuit – Women’s $66.83 (50% off)
- Patagonia Wave For It Rashguard – Women’s $44.83 (50% off)
Packs & bags
- Patagonia Fieldsmith Lid Pack $80.73 (42% off)
- Patagonia Terravia Tote Pack $80.73 (33% off)
- Patagonia Terravia Mini Hip Pack $24.73 (31% off)
- Patagonia Sunrise Roll-Top Pack $125.73 (21% off)
Kids’ gear
- Patagonia Kids’ Maipo Tights $22.83 (61% off)
- Patagonia Kids’ Multi Trails Shorts – 4″” Inseam $16.83 (58% off)
- Patagonia Kids’ Downdrift Down Sweater $125.83 (50% off)
- Patagonia Kids’ R1 Air Full-Zip Jacket $65.83 (40% off)
- Patagonia Kids’ Storm Shift Snow Pants $139.93 (30% off)
