REI is blowing out tons of Patagonia gear during this year-end clearance sale

Grab winter jackets, bags, swimwear, pants, shorts, and just about every other piece of clothing you could want on discount.

By Stan Horaczek

Published

Patagonia gear on sale at REI
Pick your gear for the new year. Patagonia

We may earn revenue from the products available on this page and participate in affiliate programs. Learn more ›

If you’re hunting for Patagonia gear without paying full Patagonia prices, REI’s sale section is the place to be right now. This list pulls together the Patagonia items currently marked down—so you can stock up on winter layers, trail staples, and a few pieces for just lounging around.

Editor’s pick

Patagonia Jackson Glacier Down Parka – Men's — $298.83 (50% off)

REI patagonia parka deal
I wouldn’t mind rocking one of these right now in this snowstorm.

Patagoni
See It

For the person who refuses to let winter win: this parka is built to handle real cold without turning you into a waddling marshmallow. It’s windproof and waterproof, and it uses 700-fill-power recycled down to keep heat where it belongs. At 50% off, it’s the kind of “buy it once, wear it for years” layer that pays you back every time the forecast looks hostile.

All Patagonia deals at REI

Jackets & outerwear

Fleece, sweaters & vests

Shirts & tops

Pants, snow pants & bottoms

Shorts & skorts

Swimwear & board shorts

Packs & bags

Kids’ gear

 
Outdoor gift guide content widget

2025 PopSci Outdoor Gift Guide

Shop now
 
Stan Horaczek Avatar

Stan Horaczek

Executive editor, gear and reviews

Stan Horaczek is the executive gear editor at Popular Science. He oversees a team of gear-obsessed writers and editors dedicated to finding and featuring the newest, best, and most innovative gadgets on the market and beyond.