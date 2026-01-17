Duluth Trading’s winter clearance drops its toughest coats, pants, and outerwear up to 70% off

Duluth Trading's Alaskan Hardgear line is built for serious outdoor adventuring in the cold. Grab these rare deals while they last.

By Stan Horaczek

Published

Alaskan Hard Gear Duluth Trading jackets and pants
The sale includes gear for men and women. Duluth Trading

Alaskan Hardgear (AKHG) is Duluth Trading’s hardcore outdoors line. Where the main Duluth catalog leans into hard-wearing workwear, flannels, and versatile casual gear, AKHG is the brand’s more technical side. It’s built for outdoor use, versatile layering, and employs fabrics meant to handle sweat, weather, and abrasion. Right now, Duluth Trading has a huge clearance sale going on, which drops prices by up to 70 percent. That includes AKHG, which rarely goes on sale compared to typical fare. Grab new outdoor kit now and stay warm all winter (and for a bunch of future winters). You can literally dress like an Alaskan to stay warm.

Editor’s picks

Men’s AKHG Stone Run Standard Fit Pants $48.97 (51% off)

Men's AKHG Stone Run Standard Fit Pants
Jeans aren’t made for hiking.

Duluth Trading
See It

This is the deal for replacing your default jeans with something that’s actually meant for being outside. A solid pair of hiking-style pants earns its keep fast especially on windy days, travel days, and any time you’re climbing over stuff that isn’t a curb.

Men’s AKHG Ursa Major Parka $190 (41% off)

Men's AKHG Ursa Major parka
This is a great option for layering.

Duluth Trading
See It

A long, insulated parka is the move for truly cold days because it keeps your core warm and doesn’t leave your thighs out in the wind. If you spend any real time outside in winter, this is the kind of layer that makes the whole season less miserable.

Women’s AKHG Ursa Major Waterproof Down Parka $158.97 (50% off)

Women's AKHG Ursa Major Waterproof Down Parka
Your thighs will appreciate the extra length.

Duluth Trading
See It

If winter where you live is more wet-snow-and-freezing-rain than fluffy powder, a waterproof down parka is the right kind of overkill. It’s a long, insulated layer meant to keep you warm while still standing up to ugly weather.

Women’s AKHG Triple Slope 3-in-1 Jacket $103.99 (70% off)

Women's AKHG Triple Slope 3-in-1 jacket
This is one of the most versatile jackets you could own.

Duluth Trading
See It

The whole point of a 3-in-1 is that you’re not stuck committing to one level of warmth all day. It’s the kind of kit that makes sense if your week is split between commuting, dog walks, and the occasional cold weekend hike.

All AKHG deals

Outerwear and big warm layers

Midlayers and fleeces

Vests

Pants, bibs, and leggings

Base layers and tops

Shorts, skorts, and swim

Accessories and extras

