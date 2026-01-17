Duluth Trading’s winter clearance drops its toughest coats, pants, and outerwear up to 70% off

We may earn revenue from the products available on this page and participate in affiliate programs. Learn more ›
Alaskan Hardgear (AKHG) is Duluth Trading’s hardcore outdoors line. Where the main Duluth catalog leans into hard-wearing workwear, flannels, and versatile casual gear, AKHG is the brand’s more technical side. It’s built for outdoor use, versatile layering, and employs fabrics meant to handle sweat, weather, and abrasion. Right now, Duluth Trading has a huge clearance sale going on, which drops prices by up to 70 percent. That includes AKHG, which rarely goes on sale compared to typical fare. Grab new outdoor kit now and stay warm all winter (and for a bunch of future winters). You can literally dress like an Alaskan to stay warm.
Editor’s picks
Men’s AKHG Stone Run Standard Fit Pants $48.97 (51% off)See It
This is the deal for replacing your default jeans with something that’s actually meant for being outside. A solid pair of hiking-style pants earns its keep fast especially on windy days, travel days, and any time you’re climbing over stuff that isn’t a curb.
Men’s AKHG Ursa Major Parka $190 (41% off)See It
A long, insulated parka is the move for truly cold days because it keeps your core warm and doesn’t leave your thighs out in the wind. If you spend any real time outside in winter, this is the kind of layer that makes the whole season less miserable.
Women’s AKHG Ursa Major Waterproof Down Parka $158.97 (50% off)See It
If winter where you live is more wet-snow-and-freezing-rain than fluffy powder, a waterproof down parka is the right kind of overkill. It’s a long, insulated layer meant to keep you warm while still standing up to ugly weather.
Women’s AKHG Triple Slope 3-in-1 Jacket $103.99 (70% off)See It
The whole point of a 3-in-1 is that you’re not stuck committing to one level of warmth all day. It’s the kind of kit that makes sense if your week is split between commuting, dog walks, and the occasional cold weekend hike.
All AKHG deals
Outerwear and big warm layers
- Women’s AKHG Triple Slope 3-in-1 Jacket $103.99 (70% off)
- Women’s AKHG Snowpack Stretch Down Jacket $61.99 (70% off)
- Women’s AKHG Puffin Parka Jacket $83.97 (50% off)
- Women’s Plus AKHG Puffin Long Parka $83.97 (50% off)
- Women’s AKHG Ursa Major Waterproof Down Parka $158.97 (50% off)
- Men’s AKHG Puffin Mock Jacket $63.97 (46% off)
- Men’s AKHG Puffin Hooded Jacket $80 (38% off)
- Women’s AKHG Puffin Hoodie Jacket $80 (43% off)
- Women’s Plus AKHG Puffin Hooded Jacket $68.97 (51% off)
- Women’s AKHG Puffin Mock Jacket $75 (42% off)
- Men’s AKHG Outer Limit Hybrid Jacket $97.97 (30% off)
- Men’s AKHG Snowpack Stretch Down Jacket $103.97 (48% off)
- Men’s AKHG Triple Slope 3-in-1 Jacket $205 (41% off)
- Men’s AKHG Ursa Major Waterproof Down Jacket $175 (42% off)
- Men’s AKHG Ursa Major Parka $190 (41% off)
Midlayers and fleeces
- Women’s AKHG Midnight Sun Short Sleeve Dress $24.99 (70% off)
- Men’s AKHG Crosslayer Fleece 1/4 Zip Mock $38.97 (51% off)
- Women’s AKHG Trail Tech Fleece Full Zip Mock $43.97 (51% off)
- Men’s AKHG Crosslayer Standard Fit Fleece Hoodie $43.97 (51% off)
- Women’s AKHG Crosslayer Fleece Hoodie $62.97 (30% off)
- Men’s AKHG Blackburn Standard Fit 1/4 Zip Mock $43.97 (51% off)
- Women’s AKHG Blackburn Pullover Mock $43.97 (51% off)
- Men’s AKHG Blackburn Standard Fit Full Zip Hoodie $48.97 (51% off)
- Women’s AKHG Blackburn Full Zip Hoodie $48.97 (51% off)
- Women’s Plus AKHG Blackburn Full Zip Hoodie $48.97 (51% off)
- Men’s AKHG Graveltec Standard Fit Full Zip Mock $69.99 (36% off)
- Women’s AKHG Northern Light Fleece Mock $38.97 (51% off)
- Women’s AKHG Northern Light Fleece Vest $31.97 (50% off)
- Men’s AKHG Boundary Line Popover Hoodie $48.97 (51% off)
- Women’s AKHG Boundary Line Popover Hoodie $48.97 (51% off)
- Men’s AKHG Kindler Pile Fleece Full Zip Jacket $78.97 (47% off)
- Women’s AKHG Kindler Pile Fleece Full Zip Jacket $78.97 (51% off)
Vests
- Men’s AKHG Blackburn Standard Fit Vest $38.97 (51% off)
- Women’s AKHG Blackburn Vest $38.97 (51% off)
- Men’s AKHG Puffin Mock Vest $53.97 (51% off)
- Women’s AKHG Puffin Mock Vest $53.97 (51% off)
- Women’s AKHG Outer Limit Hybrid Vest $53.98 (51% off)
Pants, bibs, and leggings
- Women’s AKHG Roadless Slim Leg Pants $28.99 (71% off)
- Women’s AKHG Access Point Pull-On Slim Leg Pants $21.99 (70% off)
- Men’s AKHG Stone Run Standard Fit Pants $48.97 (51% off)
- Men’s AKHG Stone Run Relaxed Fit Pants $48.97 (51% off)
- Men’s AKHG Stone Run Slim Fit Pants $48.97 (51% off)
- Men’s AKHG Free Rein Standard Fit Pants $43.97 (51% off)
- Men’s AKHG Free Rein Relaxed Fit Pants $43.97 (51% off)
- Men’s AKHG Boundary Line Fleece Pants $48.97 (51% off)
- Women’s AKHG Boundary Line Fleece Pants $48.97 (51% off)
- Women’s AKHG Roadless Pull-On Joggers $43.99 (51% off)
- Women’s Plus AKHG Roadless Lined Pants $33.99 (70% off)
- Men’s AKHG Roadless Lined Pants $72.99 (30% off)
- Men’s AKHG Triple Slope Bibs $145 (42% off)
- Women’s AKHG Triple Slope Bibs $123.97 (50% off)
- Women’s AKHG Trail Tech Leggings $43.98 (51% off)
- Women’s AKHG Trail Tech Ridge Leggings $46.98 (50% off)
Base layers and tops
- Men’s AKHG Mountain Stream Relaxed Fit Short Sleeve Shirt $18.97 (71% off)
- Women’s Plus AKHG Crosshaul Overshirt $27.99 (70% off)
- Men’s AKHG Tun-Dry Standard Fit Long Sleeve T-Shirt $18.97 (52% off)
- Men’s AKHG Tun-Dry Standard Fit Short Sleeve T-Shirt $16.97 (51% off)
- Men’s AKHG Trailmarker Short Sleeve Crew $16.97 (51% off)
- Women’s AKHG Trailmarker Long Sleeve Crewneck $18.97 (52% off)
- Women’s AKHG Renew Bamboo Short Sleeve Tee $18.97 (52% off)
- Women’s AKHG Renew Bamboo Long Sleeve Tee $21.97 (51% off)
- Women’s AKHG Renew Bamboo Long Sleeve Mock $23.97 (52% off)
- Men’s AKHG Renew Bamboo Hoodie $31.97 (50% off)
- Women’s AKHG U.P. Stream Shirt $21.98 (51% off)
- Men’s AKHG Midnight Sun Relaxed Fit Shirt $36.97 (50% off)
- Men’s AKHG Boar’s Nest Standard Fit Flannel Shirt $41.97 (50% off)
- Men’s AKHG Boar’s Nest Relaxed Fit Flannel Shirt $41.97 (50% off)
- Men’s AKHG Stone Run Standard Fit Overshirt $69.99 (30% off)
- Men’s AKHG Crosshaul Standard Fit Overshirt $46.97 (50% off)
- Men’s AKHG Elk Flats Flannel Shirt Jac $48.97 (51% off)
Shorts, skorts, and swim
- Women’s AKHG Outer Limit 3″ Shorts With Liner $18.99 (71% off)
- Men’s AKHG Lost Lake 11″ Swim Board Shorts $26.98 (51% off)
- Men’s AKHG Wanderwear Performance 8″ Shorts $23.98 (52% off)
- Men’s AKHG Outer Limit 8″ Shorts $28.98 (51% off)
- Men’s AKHG Free Rein 8″ Shorts $38.97 (51% off)
- Men’s AKHG AlpineFlex Standard Fit 10″ Shorts $38.97 (51% off)
- Women’s AKHG Roadless 5″ Shorts $38.97 (51% off)
- Women’s AKHG Trail Tech Flow Skort $28.98 (51% off)
- Women’s Plus AKHG Access Point Pull-On Skort $31.98 (50% off)
- Women’s AKHG Access Point Pull-On Skort $31.98 (50% off)
- Women’s AKHG Roadless Skort $33.97 (51% off)
- Women’s AKHG Lost Lake Swim Dress $48.98 (51% off)
- Women’s Plus AKHG Lost Lake Swim Dress $48.98 (51% off)
- Women’s AKHG Lost Lake Swim One-Piece $43.98 (51% off)
- Women’s Plus AKHG Lost Lake Built-In Bra Tankini $38.98 (51% off)
- Women’s AKHG Lost Lake Built-In Bra Tankini $38.98 (51% off)
- Women’s Plus AKHG Lost Lake 5″ Swim Shorts $31.98 (50% off)
- Men’s AKHG Lost Lake 8″ Swim Shorts With Liner $28.98 (51% off)
- Men’s AKHG Lost Lake 10″ Swim Shorts With Liner $31.98 (50% off)
- Women’s AKHG U.P. Stream Cover-Up Dress $33.98 (51% off)
- Women’s AKHG Outer Limit Easy Tank Dress $28.98 (51% off)
- Women’s Plus AKHG Trail Tech Flow Dress $46.98 (50% off)
- Women’s Plus AKHG Trail Tech 9″ Shorts $33.98 (51% off)
Accessories and extras
- AKHG About Face Ball Cap (Performance Fit) $13.98 (53% off)
- AKHG Flex Patch Hat $13.98 (53% off)
- AKHG Knit Beanie $18.98 (52% off)
- AKHG Knit Gaiter $18.98 (52% off)
- Men’s AKHG Bailout Belt $34.99 (30% off)
- Men’s AKHG Dry on the Fly Sport Bullpen 3D Boxer Briefs $23.97 (54% off)
More PopSci reading to pair with these deals
- Everything you need to know about winter jacket tech
- The best winter jackets
- The best packable rain jackets
- Go on a magical winter hike without hating every step
- Dress like an Alaskan to weather the winter cold
- 2025 holiday gifts guide for hikers
2025 PopSci Best of What’s New