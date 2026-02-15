Don’t miss Patagonia’s end-of-season clearance sale on coats, jackets, hoodies, fleeces, and more

Some of the brand's most popular models are up to 40% off right now during this limited clearance sale.

By Stan Horaczek

Published

Patagonia puffer jacket on winter clearance
The Patagonia puffer is a classic.

You may have already seen Patagonia’s clearance deals on bags earlier this weekend, but the outdoor gear giant actually has a ton more outerwear for season-low prices. The seals include everything from its most iconic fleeces, jackets, and hoodies to more interesting options like shorts. People love Patagonia stuff and it comes at a premium price, so don’t miss this kind of deal when it rolls around, especially if you’re planning on spending any time outdoors in the near future.

Editor’s picks

Men's Nano Puff Jacket $166.99 (30% off)

Patagonia Men's Nano Puff Jacket
You can wear this layer in the winter and spring as well as the winter.

Patagonia
Men’s Nano Puff Jacket is packable insulation that actually works. It uses 60-gram PrimaLoft Gold Insulation Eco, which keeps warmth in even when wet, and has a DWR finish to shed light rain and snow. The jacket stuffs into its own chest pocket for travel.

Men's Baggies Shorts – 5" $33.99 (51% off)

Patagoonia Mens Baggies Shorts
Summer is coming. Summer is coming. Summer is coming…

Patagonia
The Men’s Baggies Shorts – 5″ are made from NetPlus 100% recycled nylon with a DWR finish. These are swim trunks that double as everyday shorts, with an elastic waistband, mesh liner, and a back pocket with drainage. At 51% off, they’re under $35.

Women's Nano Puff Vest $93.99 (50% off)

Patagonia women's nano puff vest
This is the layering final boss.

Patagonia
For a layer that packs down but keeps your core warm, the Women’s Nano Puff Vest uses the same 60-gram PrimaLoft insulation as the jacket version. It’s windproof, water-resistant, and weighs just over 9 ounces. Half off at $93.99.

Women's Better Sweater 1/4-Zip $68.99 (50% off)

Patagonia Better Sweater 14 Zip Fleece
Put a jacket it over it or make it the jacket.

Patagonia
The Women’s Better Sweater 1/4-Zip is a 9.5-oz 100% polyester fleece with a sweater-knit face and fleece interior. It has a stand-up collar, princess seams for shape, and zippered hand pockets. At 50% off, it’s $68.99.

