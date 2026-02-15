Don’t miss Patagonia’s end-of-season clearance sale on coats, jackets, hoodies, fleeces, and more

We may earn revenue from the products available on this page and participate in affiliate programs. Learn more ›
You may have already seen Patagonia’s clearance deals on bags earlier this weekend, but the outdoor gear giant actually has a ton more outerwear for season-low prices. The seals include everything from its most iconic fleeces, jackets, and hoodies to more interesting options like shorts. People love Patagonia stuff and it comes at a premium price, so don’t miss this kind of deal when it rolls around, especially if you’re planning on spending any time outdoors in the near future.
Editor’s picks
Men's Nano Puff Jacket $166.99 (30% off)See It
Men’s Nano Puff Jacket is packable insulation that actually works. It uses 60-gram PrimaLoft Gold Insulation Eco, which keeps warmth in even when wet, and has a DWR finish to shed light rain and snow. The jacket stuffs into its own chest pocket for travel.
Men's Baggies Shorts – 5" $33.99 (51% off)See It
The Men’s Baggies Shorts – 5″ are made from NetPlus 100% recycled nylon with a DWR finish. These are swim trunks that double as everyday shorts, with an elastic waistband, mesh liner, and a back pocket with drainage. At 51% off, they’re under $35.
Women's Nano Puff Vest $93.99 (50% off)See It
For a layer that packs down but keeps your core warm, the Women’s Nano Puff Vest uses the same 60-gram PrimaLoft insulation as the jacket version. It’s windproof, water-resistant, and weighs just over 9 ounces. Half off at $93.99.
Women's Better Sweater 1/4-Zip $68.99 (50% off)See It
The Women’s Better Sweater 1/4-Zip is a 9.5-oz 100% polyester fleece with a sweater-knit face and fleece interior. It has a stand-up collar, princess seams for shape, and zippered hand pockets. At 50% off, it’s $68.99.
Men’s Patagonia deals
Jackets & shells
- Men’s Torrentshell 3L Rain Jacket $124.99 (30% off)
- Men’s Jackson Glacier Parka $418.99 (30% off)
- Men’s Nano Puff Jacket $166.99 (30% off)
- Men’s Synchilla Jacket $103.99 (30% off)
- Men’s Windsweep Jacket $98.99 (50% off)
- Men’s Better Sweater Jacket $110.99 (30% off)
- Men’s Pile-Lined Trucker Jacket $131.99 (30% off)
- Men’s Recycled Down Sweater Hoody $250.99 (30% off)
- Men’s Tres 3-in-1 Parka $348.99 (30% off)
- Men’s Down Sweater $187.99 (30% off)
- Men’s Micro Puff Hoody $278.99 (30% off)
- Men’s Nano Puff Hoody $201.99 (30% off)
Fleeces & midlayers
- Men’s Re-Tool Hybrid Hoody $163.99 (50% off)
- Men’s R1 Air Zip $63.99 (50% off)
- Men’s Synchilla Vest $63.99 (50% off)
- Men’s Capilene Cool Daily Hoody $44.99 (30% off)
- Men’s R1 Air Full-Zip Hoody $131.99 (30% off)
- Men’s Better Sweater 1/4-Zip $76.99 (30% off)
- Men’s R1 TechFace Hoody $166.99 (30% off)
- Men’s Lightweight Synchilla Snap-T Fleece Pullover $89.99 (30% off)
- Men’s Better Sweater Hoody $131.99 (30% off)
- Men’s R2 TechFace Hoody $187.99 (30% off)
- Men’s Micro D Fleece Jacket $69.99 (30% off)
- Men’s Classic Synchilla Fleece Vest $62.99 (30% off)
Vests
- Men’s Down Sweater Vest $159.99 (30% off)
- Men’s Downdrift Vest $166.99 (30% off)
- Men’s Light Gust Vest $93.99 (50% off)
- Men’s Better Sweater Vest $82.99 (30% off)
- Men’s Nano Puff Vest $131.99 (30% off)
- Men’s Recycled Down Sweater Vest $187.99 (30% off)
- Men’s Micro Puff Vest $194.99 (30% off)
Shirts & tops
- Men’s Tidal Threads Camp Shirt $89.99 (30% off)
- Men’s River Rambler Hybrid Sun Hoody $89.99 (30% off)
- Men’s Long-Sleeved Capilene Cool Daily Graphic Shirt $44.99 (30% off)
- Men’s Long-Sleeved Sun Stretch Shirt $62.99 (30% off)
- Men’s Long-Sleeved Capilene Cool Daily Shirt $44.99 (30% off)
- Men’s Capilene Cool Daily Shirt $34.99 (30% off)
- Men’s Capilene Cool Daily Graphic Shirt $34.99 (30% off)
- Men’s Long-Sleeved Pima Cotton Shirt $55.99 (30% off)
- Men’s Organic Cotton Quilt Hoody $69.99 (30% off)
Shorts & swimwear
- Men’s Baggies Shorts – 5″ $33.99 (51% off)
- Men’s Hydropeak Hybrid Walk Shorts – 18″ $43.99 (51% off)
- Men’s Hydropeak Boardshorts – 18″ $36.99 (51% off)
- Men’s Baggies Shorts – 7″ $34.99 (49% off)
Pants & bottoms
- Men’s Quandary Pants – 30″ $69.99 (30% off)
- Men’s Terrebonne Joggers $76.99 (30% off)
- Men’s Organic Cotton Quilt Pants $89.99 (30% off)
- Men’s Hemp Blend Jeans – Regular $76.99 (30% off)
- Men’s Straight Fit Jeans – Regular $83.99 (30% off)
Accessories
- Duckbill Cap $31.99 (30% off)
- Midweight Merino Wool Beanie $34.99 (30% off)
Women’s Patagonia deals
Jackets & shells
- Women’s Pine Bank 3-in-1 Parka $383.99 (30% off)
- Women’s Nano Puff Jacket $159.99 (30% off)
- Women’s Silent Down Jacket $187.99 (30% off)
- Women’s Recycled Down Sweater Parka $250.99 (30% off)
- Women’s Skysail Jacket $98.99 (50% off)
- Women’s Fjord Loft Overshirt Jacket $138.99 (30% off)
- Women’s Dirt Roamer Jacket $123.99 (50% off)
- Women’s Torrentshell 3L Rain Jacket $124.99 (30% off)
- Women’s Down Sweater $187.99 (30% off)
- Women’s Better Sweater Jacket $110.99 (30% off)
- Women’s Synchilla Jacket $103.99 (30% off)
- Women’s Micro Puff Hoody $278.99 (30% off)
- Women’s Tres 3-in-1 Parka $348.99 (30% off)
Fleeces & midlayers
- Women’s Nano Puff Hoody $201.99 (30% off)
- Women’s Better Sweater 1/4-Zip $68.99 (50% off)
- Women’s Re-Tool Hybrid Pullover $133.99 (50% off)
- Women’s R1 Air Full-Zip Hoody $131.99 (30% off)
- Women’s Lightweight Synchilla Snap-T Fleece Pullover $89.99 (30% off)
Vests
- Women’s Nano Puff Vest $93.99 (50% off)
- Women’s Down Sweater Vest $159.99 (30% off)
Shorts & skorts
- Women’s Outdoor Everyday Skort $43.99 (51% off)
- Women’s Funhoggers Shorts – 4″ $33.99 (51% off)
- Women’s Baggies Shorts – 5″ $34.99 (49% off)
- Women’s Happy Hike Shorts – 4″ $48.99 (30% off)
- Women’s Stretch All-Wear Shorts – 4″ $44.99 (30% off)
- Women’s Quandary Shorts – 5″ $48.99 (30% off)
Shirts & tops
- Women’s Capilene Cool Trail Bike Henley $31.99 (51% off)
- Women’s Glorya Tank $28.99 (51% off)
- Women’s Capilene Cool Daily Shirt $34.99 (30% off)
- Women’s Long-Sleeved Capilene Cool Daily Shirt $44.99 (30% off)
Dresses & skirts
- Women’s Skyline Traveler Dress $68.99 (30% off)
- Women’s Kamala Maxi Skirt $83.99 (30% off)
- Women’s Kamala Midi Skirt $76.99 (30% off)
- Women’s Essential Skirt – 16″ $62.99 (30% off)
Pants & jeans
- Women’s Classic Straight Pants – 26″ $48.99 (51% off)
- Women’s Quandary Pants – 30″ $69.99 (30% off)
Accessories
- Re-Tool Headband $20.99 (30% off)
