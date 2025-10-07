🛍️ Amazon Prime Day is live. See the best deals HERE.  🛍️

Pretent little ones from becoming iPad kids with these Prime Day deals on Melissa & Doug toys

Melissa & Doug's simple, beautiful toys make fantastic gifts and they're on steep sale during Amazon Prime Day.

By Stan Horaczek

Published

Melissa & Doug Prime Big Deal Days: Editor’s Picks

Melissa & Doug Fresh Mart Pretend Grocery Store $152.49 (48.31 percent off)

Melissa and Doug super market toy
This is where I want to buy my produce using buttons as money.

Melissa & Doug
See It


A full mini-market with a working scanner, conveyor belt, card swiper, and shelves. It’s a big, centerpiece playset that fuels hours of imaginative play and stands up to daily use—great for siblings or playdates.

Melissa & Doug Wooden Scoop & Serve Ice Cream Counter $36.49 (48.60 percent off)
Magnetic scoops “click” into place so kids can build cones just like the real thing. It includes flavors, toppings, and a menu—perfect for role-play and practicing counting and sequencing.

Melissa & Doug Wooden Pizza Food Truck Activity Center $119.49 (39.65 percent off)
A space-saving food-truck play center with pizza prep, service window, and plenty of accessories. It encourages teamwork and storytelling without taking over the whole room.

