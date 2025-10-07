🛍️ Amazon Prime Day is live. See the best deals HERE.  🛍️

Your furnace probably needs a new filter and almost every Filtrete model is on clearance during Amazon Prime Day

Replacing the filter in your furnace or AC unit will improve your air quality and make your equipment last longer. Stock up during Amazon's annual sale.

By Stan Horaczek

Published

Filtrete filters on sale for Prime Day
Stock up on filters so you'll always have one when you need it. Filtrete

We may earn revenue from the products available on this page and participate in affiliate programs. Learn more ›

Buying filters for your furnace isn’t fun, but it’s necessary. That’s why we recommend stocking up on them during Amazon’s Prime Big Deal Days sale. Right now, just about every size and type is deeply discounted. No matter what kind of furnace you have, the filter for it is probably on sale. Grab a stack of them and keep them on hand so you can change them when you’re supposed to.

Filtrete air filters on sale (organized by MPR/MERV)

MPR 700 (MERV 8) — Tough on pollen, easy airflow

MPR 1000 (MERV 11) — Micro Allergen Defense (1–3 month)

MPR 1500–1550 (MERV 12) — Asthma & Allergy Friendly

MPR 1900 (MERV 13) — Premium Allergen, Bacteria & Virus

Deep-pleat & 4–5 inch filters (MERV 12–13)

2-inch filters (MPR 1000)

Refillable filter systems & refills

Water filtration (under-sink & whole-house)

More MPR 1000 (MERV 11) — Multi-packs & specialty sizes

Even more sizes (selected highlights)

MPR 1500 (MERV 12) — 6-packs (assorted sizes)

MPR 1900 (MERV 13) — 6-packs (assorted sizes)

Other notable sizes & multi-packs

HVAC 4–5″ MERV 13 two-packs (premium)

Specialty & large-format sizes (selected)

 
Early Prime Day deals header airpods

Shop Amazon’s early Prime Day sale

100+ deals available now
 
Stan Horaczek Avatar

Stan Horaczek

Executive editor, gear and reviews

Stan Horaczek is the executive gear editor at Popular Science. He oversees a team of gear-obsessed writers and editors dedicated to finding and featuring the newest, best, and most innovative gadgets on the market and beyond.