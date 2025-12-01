Save 50% off Eddie Bauer First Ascent winter jackets, hoodies, and more for Cyber Monday

We may earn revenue from the products available on this page and participate in affiliate programs. Learn more ›
Eddie Bauer’s First Ascent outdoor gear might be the most underrated line in the industry. These are durable technical garments and they look good to boot. Right now, everything on on the Eddie Bauer site is half-off, which is ridiculous. If you’re looking for some new winter or hiking gear, don’t miss out on these Cyber Monday deals.
Editor’s picks
Eddie Bauer Men's MicroTherm 2.0 Packable Down Hooded Jacket $134 (was $269)See It
Down hoodies are the MVP of a winter kit because they work as a standalone jacket around town or as a midlayer under a shell on truly frigid days. At $134.50 (was $269.00), this packable puffer is an easy grab if you want one do-it-all piece for travel, trail days, and commuting.
Eddie Bauer Women's Super Sevens Waterproof Packable Rain Jacket $99 (was $199)See It
A fully waterproof, packable shell is the kind of layer you never regret owning. This one stuffs down small enough to live in a backpack, then earns its keep when the forecast turns nasty, whether you’re hiking, traveling, or walking the dog. It’s down to $99.50 (was $199.00), which is a solid price for a true rain jacket from a trusted outdoor brand.
Eddie Bauer Men's Guide Pro Lined Pants $49 (was $99)See It
Guide Pro pants are already a staple hiking and travel pant; this lined version adds a bit of extra warmth for shoulder-season hikes and cold-morning dog walks. At $49.50 (was $99.00), they’re a relatively low-cost upgrade that you’ll probably reach for more than your everyday jeans once the temperature drops.
Men’s jackets, vests, and shells
- Eddie Bauer Men’s MicroTherm 2.0 Packable Down Jacket $124.50 (was $249.00)
- Eddie Bauer Men’s MicroTherm 2.0 Packable Down Vest $89.50 (was $179.00)
- Eddie Bauer Men’s Omnitude 3L Stretch Waterproof Ski Shell Jacket $184.50 (was $369.00)
- Eddie Bauer Men’s Astro-Air Insulated Hooded Hybrid Jacket $109.50 (was $219.00)
- Eddie Bauer Men’s MicroTherm FreeFuse Stretch Down Jacket $129.50 (was $259.00)
- Eddie Bauer Men’s Astro-Air Insulated Vest $79.50 (was $159.00)
- Eddie Bauer Men’s MicroTherm FreeFuse Stretch Down Hooded Jacket $139.50 (was $279.00)
- Eddie Bauer Men’s Omnitude 3L Stretch Bib $174.50 (was $349.00)
- Eddie Bauer Men’s Sandstone Grid Shell Jacket $64.50 (was $129.00)
- Eddie Bauer Men’s MicroTherm 2.0 Packable Down Hooded Jacket $134.50 (was $269.00)
- Eddie Bauer Men’s Sandstone Grid Hoodie $74.50 (was $149.00)
Women’s jackets, vests, and shells
- Eddie Bauer Women’s Astro-Air Insulated Stretch Hoodie $120.00 (was $240.00)
- Eddie Bauer Women’s Sandstone Backbone Grid Shell Jacket $64.50 (was $129.00)
- Eddie Bauer Women’s Omnitude 3L Stretch Waterproof Ski Shell Jacket $184.50 (was $369.00)
- Eddie Bauer Women’s MicroTherm 2.0 Down Vest $89.50 (was $179.00)
- Eddie Bauer Women’s Sandstone Backbone Grid Hoodie $74.50 (was $149.00)
- Eddie Bauer Women’s Super Sevens Waterproof Packable Rain Jacket $99.50 (was $199.00)
Guide Pro pants, shorts, and capris
- Eddie Bauer Men’s Guide Pro Lined Pants $49.50 (was $99.00)
- Eddie Bauer Women’s Guide Pro Capris $37.50 (was $75.00)
- Eddie Bauer Women’s Guide Pro Lined Pants $49.50 (was $99.00)
- Eddie Bauer Women’s Guide Pro Pants $42.50 (was $85.00)
- Eddie Bauer Women’s Guide Pro High-Rise Pants $42.50 (was $85.00)
- Eddie Bauer Women’s Guide Pro Shorts $35.00 (was $75.00)
- Eddie Bauer Men’s Guide Pro Pants $45.00 (was $90.00)
- Eddie Bauer Men’s Guide Pro Shorts $37.50 (was $75.00)
Gloves and mittens
- Eddie Bauer Guide Pro Lite Gloves $55.00 (was $110.00)
- Eddie Bauer Guide Pro Gloves $94.50 (was $189.00)
- Eddie Bauer Guide Pro EverTherm Mittens $45.00 (was $90.00)
Footwear and camp gear
- Eddie Bauer Flying Squirrel 40 Sleeping Bag $174.50 (was $349.00)
- Eddie Bauer Men’s High Jinx Sneakers $60.00 (was $120.00)
