Save 50% off Eddie Bauer First Ascent winter jackets, hoodies, and more for Cyber Monday

Grab a new jacket, hoodie, flannel, pants, or pretty much anything else you need for a closet upgrade. Everything is half-off for Cyber Monday.

By Stan Horaczek

Updated

Eddie Bauer First Ascent gear on sale at Cyber Monday
Stay warm and dry all winter Eddie Bauer

Eddie Bauer’s First Ascent outdoor gear might be the most underrated line in the industry. These are durable technical garments and they look good to boot. Right now, everything on on the Eddie Bauer site is half-off, which is ridiculous. If you’re looking for some new winter or hiking gear, don’t miss out on these Cyber Monday deals.

Editor’s picks

Eddie Bauer Men's MicroTherm 2.0 Packable Down Hooded Jacket $134 (was $269)

Eddie Bauer First Ascent Puffer Jacket
A good puffer is a truly versatile garment.

Eddie Bauer
See It

Down hoodies are the MVP of a winter kit because they work as a standalone jacket around town or as a midlayer under a shell on truly frigid days. At $134.50 (was $269.00), this packable puffer is an easy grab if you want one do-it-all piece for travel, trail days, and commuting.

Eddie Bauer Women's Super Sevens Waterproof Packable Rain Jacket $99 (was $199)

Women's Super Sevens Waterproof Packable Rain Jacket
The snug hood is an essential piece of a rain jacket.

Eddie Bauer
See It

A fully waterproof, packable shell is the kind of layer you never regret owning. This one stuffs down small enough to live in a backpack, then earns its keep when the forecast turns nasty, whether you’re hiking, traveling, or walking the dog. It’s down to $99.50 (was $199.00), which is a solid price for a true rain jacket from a trusted outdoor brand.

Eddie Bauer Men's Guide Pro Lined Pants $49 (was $99)

Men's Guide Pro Lined Pants
It’s like a rain jacket for your legs.

Eddie Bauer
See It

Guide Pro pants are already a staple hiking and travel pant; this lined version adds a bit of extra warmth for shoulder-season hikes and cold-morning dog walks. At $49.50 (was $99.00), they’re a relatively low-cost upgrade that you’ll probably reach for more than your everyday jeans once the temperature drops.

Stan Horaczek Avatar

Stan Horaczek

Executive editor, gear and reviews

Stan Horaczek is the executive gear editor at Popular Science. He oversees a team of gear-obsessed writers and editors dedicated to finding and featuring the newest, best, and most innovative gadgets on the market and beyond.