Stay hydrated with CamelBak packs and drinkware for clearance prices during Amazon Prime Big Deal Days

I have an irrational attachment to my water bottle, but it’s not always convenient to carry a big metal tube around with me. CamelBaks are great for hiking, biking, or pretty much any activity in which you want to stay hydrated hands-free. These Amazon Prime Day deals on CamelBak hydration packs have them for their lowest prices of the year. Grab one now for fall hikes and winter snowboarding adventures. They have men’s, women’s, and even kids’ packs on sale.
Editor’s Picks
CamelBak Women’s Fourteener 24 Hiking Hydration Backpack (100oz) $114.98 (25% off)
This pack is a serious trail companion with a 100oz bladder for all-day hikes. Designed specifically for women, it balances weight distribution and comfort with extra pockets for gear. A great choice if you’re hitting long trails and need hydration without constant refills.
CamelBak Mini M.U.L.E. Kids Hydration Backpack (50oz) $37.29 (38% off)
A kid-friendly version of CamelBak’s iconic packs. The 50oz bladder is perfect for bike rides or hikes, and the small size makes it comfortable for younger adventurers. Parents love it because it keeps kids hydrated without constant stops for water breaks.
CamelBak Thrive Insulated Stainless Steel Mug (16oz, Purple Sky) $13.19 (59% off)
This insulated mug keeps drinks hot or cold while you’re on the move. At just over 13 bucks, it’s an easy upgrade for everyday use—whether you’re sipping coffee on the commute or keeping water chilled at your desk.
Water Bottles & Drinkware
- CamelBak Eddy+ Kids Insulated Stainless Steel Bottle (Bugs, 12oz) $14.93 (47% off)
- CamelBak Eddy+ Kids Insulated Stainless Steel Bottle (Space Smiles, 12oz) $14.93 (47% off)
- CamelBak Eddy+ Kids Insulated Stainless Steel Bottle (Magic Unicorns, 12oz) $14.93 (47% off)
- CamelBak Eddy+ Kids Insulated Stainless Steel Bottle (Flowerchild Sloth, 12oz) $14.93 (47% off)
- CamelBak Eddy+ Kids Insulated Stainless Steel Bottle (Biking Dogs, 12oz) $14.93 (47% off)
- CamelBak Eddy+ Kids Insulated Stainless Steel Bottle (Dino Volcanos, 12oz) $15.55 (38% off)
- CamelBak Eddy+ Kids Tritan Renew Bottle (Rainbow Floral, 14oz) $9.08 (47% off)
- CamelBak Eddy+ Kids Tritan Renew Bottle (Colorblock Butterflies, 14oz) $9.08 (47% off)
- CamelBak Eddy+ Kids Tritan Renew Bottle (Hip Dinos, 14oz) $9.08 (47% off)
- CamelBak Eddy+ Kids Tritan Renew Bottle (Orange Jungle Animals, 14oz) $9.43 (45% off)
- CamelBak Eddy+ Kids Tritan Renew Bottle (Construction Trucks, 14oz) $12.74 (25% off)
- CamelBak Eddy+ Kids Tritan Renew Bottle (Unicorns, 14oz) $12.34 (27% off)
- CamelBak Eddy+ Kids Tritan Renew Bottle (Sharks, 14oz) $12.34 (27% off)
- CamelBak Eddy+ Kids Tritan Renew Bottle (Blue Jungle Animals, 14oz) $12.34 (27% off)
- CamelBak Eddy+ Kids Tritan Renew Bottle (Skate Monsters, 14oz) $9.08 (47% off)
- CamelBak Eddy+ Kids Tritan Renew Bottle (Airplane Bandits, 14oz) $12.74 (25% off)
- CamelBak Eddy+ Kids Tritan Renew Bottle (Iguanas, 14oz) $9.58 (36% off)
- CamelBak Eddy+ Kids Tritan Renew Bottle (Sloths in Space, 14oz) $9.08 (47% off)
- CamelBak Eddy+ Kids Tritan Renew Bottle (True Blue, 14oz) $8.43 (47% off)
- CamelBak Eddy+ Kids Tritan Renew Bottle (Magical Mermaids, 14oz) $12.34 (27% off)
- CamelBak Eddy+ Kids Tritan Renew Bottle (Grapefruit, 14oz) $8.43 (47% off)
- CamelBak Eddy+ Kids Tritan Renew Bottle (Mermaids & Narwhals, 14oz) $12.34 (27% off)
- CamelBak Eddy+ Kids Tritan Renew Bottle (Hammerheads, 14oz) $9.73 (35% off)
- CamelBak Eddy+ Kids Tritan Renew Bottle (Moto Rally, 14oz) $12.34 (27% off)
- CamelBak Eddy+ Tritan Renew Bottle (Clear 2.0, 25oz) $9.08 (deal price)
- CamelBak Eddy+ Tritan Renew Bottle (Charcoal 2.0, 25oz) $9.08 (deal price)
- CamelBak Chute Mag Tritan Renew Bottle (Purple Sky, 32oz) $9.73 (deal price)
- CamelBak Horizon Camp Mug (Moss, 12oz) $14.93 (47% off)
- CamelBak Horizon Camp Mug (Black, 12oz) $14.93 (47% off)
- CamelBak Horizon Camp Mug (White, 12oz) $14.93 (47% off)
- CamelBak Horizon Straw Mug (Black, 24oz) $12.28 (59% off)
- CamelBak Thrive Insulated Stainless Steel Mug (Black, 16oz) $25.98 (26% off)
- CamelBak Thrive Insulated Stainless Steel Mug (Moss, 16oz) $25.98 (26% off)
- CamelBak Thrive Insulated Stainless Steel Mug (Purple Sky, 16oz) $13.19 (59% off)
- CamelBak Thrive Insulated Stainless Steel Mug (Nordic Blue, 16oz) $13.19 (59% off)
- CamelBak Thrive Insulated Stainless Steel Mug (Desert Sunrise, 16oz) $21.13 (34% off)
- CamelBak Thrive Insulated Stainless Steel Mug (Sky Blue, 16oz) $25.98 (26% off)
- CamelBak Thrive Insulated Stainless Steel Mug (Stone, 16oz) $27.19 (22% off)
- CamelBak Thrive Insulated Stainless Steel Mug (Yellow Bloom, 16oz) $27.19 (22% off)
- CamelBak Thrive Insulated Stainless Steel Mug (Stone, 32oz) $30.62 (30% off)
- CamelBak Thrive Insulated Stainless Steel Mug (Sky Blue, 32oz) $29.42 (33% off)
- CamelBak Thrive Insulated Stainless Steel Mug (Yellow Bloom, 32oz) $28.83 (34% off)
- CamelBak Thrive Insulated Stainless Steel Mug (Sierra Red, 32oz) $33.99 (23% off)
Hydration Backpacks
- CamelBak Classic Light Bike Hydration Pack (Safety Yellow/Silver, 70oz) $41.99 (44% off)
- CamelBak Classic Light Bike Hydration Pack (Black, 70oz) $52.63 (36% off)
- CamelBak Classic Light Bike Hydration Pack (Gibraltar Navy/Black, 70oz) $52.35 (36% off)
- CamelBak Hydrobak Light Hydration Pack (Serenity Blue, 50oz) $49.31 (32% off)
- CamelBak Hydrobak Light Hydration Pack (Gibraltar Navy/Black, 50oz) $38.70 (40% off)
- CamelBak Hydrobak Light Hydration Pack (Army Green, 50oz) $37.78 (42% off)
- CamelBak Hydrobak Light Hydration Pack (Gibraltar Navy/Black, 50oz) $49.31 (32% off)
- CamelBak Women’s Hydrobak Light (Drizzle Grey/Silver Cloud, 50oz) $48.28 (26% off)
- CamelBak Hydrobak Light Hydration Pack (Red/Black, 50oz) $29.79 (deal price)
- CamelBak Arete 18 Hydration Backpack (Black/Reflective, 50oz) $36.15 (52% off)
- CamelBak Arete 18 Hydration Backpack (Ginger/Golden Rod, 50oz) $26.42 (47% off)
- CamelBak Arete 18 Hydration Backpack (Black, 50oz) $63.74 (22% off)
- CamelBak Arete 18 Hydration Backpack (Rosewood, 50oz) $37.14 (50% off)
- CamelBak Arete 14 Hiking Hydration Pack (Indigo Bunting/Silver, 50oz) $50.34 (23% off)
- CamelBak Arete Sling 8 (Black/Reflective, 20oz) $43.97 (27% off)
Performance & Women’s Packs
- CamelBak M.U.L.E. 12 Mountain Bike Hydration Backpack (Black, 100oz) $79.98 (deal price)
- CamelBak M.U.L.E. Pro 14 Bike Hydration Backpack (Ibiza Blue/Orange, 100oz) $91.71 (43% off)
- CamelBak M.U.L.E. Pro 14 Bike Hydration Backpack (Black, 100oz) $75.82 (53% off)
- CamelBak M.U.L.E. Pro 14 Bike Hydration Backpack (Black, 100oz) $128.24 (27% off)
- CamelBak Women’s M.U.L.E. 12 Hydration Backpack (Serenity Blue, 100oz) $105.98 (25% off)
- CamelBak Women’s Fourteener 24 Hiking Hydration Backpack (Smoke Blue/Fiery Coral, 100oz) $114.98 (25% off)
- CamelBak Women’s Fourteener 24 Hydration Pack (Black/Fiery Coral, 100oz) $78.59 (deal price)
- CamelBak Women’s Rim Runner X20 Hydration Backpack (Cabernet/Cool Grey, 70oz) $56.67 (43% off)
- CamelBak Women’s Circuit Run Vest (Adriatic Blue, 50oz) $76.49 (23% off)
- CamelBak Women’s Circuit Run Vest (Silver/Dusk, 50oz) $67.92 (25% off)
- CamelBak Women’s Trail Run Hydration Vest (Adriatic Blue, 34oz) $75.86 (31% off)
- CamelBak Women’s Chase Bike Vest (Black/Mint, 50oz) $47.19 (deal price)
- CamelBak Women’s M.U.L.E. Pro 14 (Black/White, 100oz) $66.75 (58% off)
Kids’ Hydration Backpacks
- CamelBak Mini M.U.L.E. Kids Hydration Backpack (Camo, 50oz) $37.29 (38% off)
- CamelBak Mini M.U.L.E. Kids Hydration Backpack (Pink/Flowers, 50oz) $48.98 (26% off)
- CamelBak Mini M.U.L.E. Kids Hydration Backpack (Lavender, 50oz) $48.98 (26% off)
- CamelBak Mini M.U.L.E. Kids Hydration Backpack (Stormy Sea/Mango, 50oz) $49.48 (25% off)
- CamelBak Mini M.U.L.E. Kids Hydration Backpack (Blue/Palm, 50oz) $46.44 (30% off)
- CamelBak Mini M.U.L.E. Kids Hydration Backpack (Sharks, 50oz) $38.41 (42% off)
- CamelBak Mini M.U.L.E. Kids Hydration Backpack (Black/Flames, 50oz) $34.87 (47% off)
CamelBak M.U.L.E. 12 Mountain Bike Hydration Backpack (Black, 100oz) $79.98 (deal price)
The M.U.L.E. has long been a go-to hydration pack for serious cyclists and hikers, and this updated version holds a full 100oz reservoir—plenty for long days on the trail. The design balances weight so it sits comfortably even when fully loaded, and the multiple compartments give you room for snacks, tools, and a light jacket. It’s a reliable men’s hydration pack that doesn’t skimp on storage or comfort.
