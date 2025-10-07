🛍️ Amazon Prime Day is live. See the best deals HERE.  🛍️

Stay hydrated with CamelBak packs and drinkware for clearance prices during Amazon Prime Big Deal Days

These are the lowest prices of the year on Camelbak's entire collection of hydration packs and drinkware.

By Stan Horaczek

Published

CamelBak Hydration packs on sale for Amazon Prime Day
CamelBak

I have an irrational attachment to my water bottle, but it’s not always convenient to carry a big metal tube around with me. CamelBaks are great for hiking, biking, or pretty much any activity in which you want to stay hydrated hands-free. These Amazon Prime Day deals on CamelBak hydration packs have them for their lowest prices of the year. Grab one now for fall hikes and winter snowboarding adventures. They have men’s, women’s, and even kids’ packs on sale.

CamelBak Women’s Fourteener 24 Hiking Hydration Backpack (100oz) $114.98 (25% off)
This pack is a serious trail companion with a 100oz bladder for all-day hikes. Designed specifically for women, it balances weight distribution and comfort with extra pockets for gear. A great choice if you’re hitting long trails and need hydration without constant refills.

CamelBak Mini M.U.L.E. Kids Hydration Backpack (50oz) $37.29 (38% off)
A kid-friendly version of CamelBak’s iconic packs. The 50oz bladder is perfect for bike rides or hikes, and the small size makes it comfortable for younger adventurers. Parents love it because it keeps kids hydrated without constant stops for water breaks.

CamelBak Thrive Insulated Stainless Steel Mug (16oz, Purple Sky) $13.19 (59% off)
This insulated mug keeps drinks hot or cold while you’re on the move. At just over 13 bucks, it’s an easy upgrade for everyday use—whether you’re sipping coffee on the commute or keeping water chilled at your desk.

CamelBak M.U.L.E. 12 Mountain Bike Hydration Backpack (Black, 100oz) $79.98 (deal price)
The M.U.L.E. has long been a go-to hydration pack for serious cyclists and hikers, and this updated version holds a full 100oz reservoir—plenty for long days on the trail. The design balances weight so it sits comfortably even when fully loaded, and the multiple compartments give you room for snacks, tools, and a light jacket. It’s a reliable men’s hydration pack that doesn’t skimp on storage or comfort.

 
