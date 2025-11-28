🛍️ The best Black Friday deals you can shop right now (updating) 🛍️

Gobi makes our favorite heated jackets, gloves, and blankets—they’re all deeply discounted on Black Friday

Stay warm with a whole array of heated gear, including jackets, chairs, and base layers during Gobi's Black Friday sale.

By Stan Horaczek

Published

Gobi Heat makes just about every kind of heated gear you can wear, sit on, or wrap around yourself. While heated outerwear typically commands a premium over its more traditional counterparts, this Black Friday sale helps close that gap. So, if you plan on working or playing in the outdoors this winter, grab some stuff to keep you warm.

Editor’s picks: Best Gobi Heat deals

Ridge Heated Hoodies (men’s & women’s) $135 (was $169)

Gobi heated hoodie
This might be the most versatile winter garment you own.

Gobi
See It

Ridge Men’s Heated Hoodie and Ridge Women’s Heated Hoodie are the layers you’ll actually wear every day. You get a familiar sweatshirt feel with built-in heating elements and a rechargeable battery that can run up to 10 hours. They’re ideal for dog walks, chilly offices, tailgates, and garage projects.

Polaris Heated Puffer Jackets $191 (was $239)

Polaris Women’s Heated Puffer Jacket and Polaris Men’s Heated Puffer Jacket look like classic winter puffers but quietly hide heating zones inside. They’re an easy upgrade if your current coat never feels quite warm enough.

Cove Heated Wearable Portable Blanket $183 (was $229)

You don’t even need to go outside to enjoy the Cove Heated Wearable Portable Blanket. It wraps around you like a regular throw but adds powered heat, so it works on the sofa, in the car, at cold bleachers, or around the campfire without having to crank the thermostat for the whole house.

Best Gobi Heat heated jackets & parkas

Best Gobi Heat heated hoodies & hi-vis hoodies

Best Gobi Heat heated vests

Best Gobi Heat heated base layers

FlexCore heated base layers

Basecamp heated base layers

Best Gobi Heat heated gloves, socks & hats

Heated gloves & glove liners

Heated socks

Heated beanies

Best Gobi Heat heated blankets & throws

Best Gobi Heat heated camp chairs & stadium seats

 
