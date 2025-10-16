Eddie Bauer’s site-wide clearance offers 40% off clothes, jackets, bags, and tons more outdoor gear

Revamp your entire wardrobe and outdoor gear collection during this site-wide 40% off clearance sale.

By Stan Horaczek

Published

Eddie Bauer fall clearance sale apparel
Tell me you don't want that Down Camp Suit. You're lying. Eddie Bauer

Eddie Bauer outdoor gear and apparel is underrated. It can get overlooked because its gear isn’t as expensive or jargon-laden as other brands. But, the truth is, Eddie has some of the best values in the outdoor game. Right now, the site is offering 40 percent off just about everything, including men’s apparel, women’s apparel, and tons of outdoor gear. Right now, the brand still has most styles and colors in stock, but grab what you want before your size sells out or the sale ends.

Men’s apparel deals

Editor’s picks

Eddie’s Down Camp Suit $209.40 (was $349.00)

Eddie Bauer downe camp suit
Look how comfortable they look.

Eddie Bauer
This is basically a wearable sleeping bag. Put it on and chill out in the coolest piece of camping gear you’ve ever seen.

Eddie Bauer Guide Pro Pants — $54 (was $90)
Beloved hiking/travel pants with two-way stretch and a slim-but-mobile cut. They’re durable enough for the trail but look clean for travel days and office-casual. At 40% off and tons of colors/sizes, these are a perennial bestseller that readers search for year-round.

Eddie Bauer MicroTherm® 2.0 Down Hooded Jacket — $161.40 (was $269)
A lightweight, packable down layer that punches above its weight for shoulder-season warmth. It’s trim enough to layer under a shell for winter but works solo most days; the 40% cut is one of the best we see outside of peak holidays.

Eddie Bauer CirrusLite Down Jacket — $77.40 (was $129)
A budget-friendly puffer with real down insulation—great everyday warmth without the bulk. It’s often the value pick I recommend for readers who want a dependable daily jacket under $100.

Women’s apparel deals

Editor’s Picks

Eddie Bauer Women's MicroTherm® 2.0 Down Hooded Jacket — $161.40 (was $269)

Eddie Bauer hooded jacket clearance

Eddie Bauer
A perennial best-seller with premium 800-fill down and slim, layerable baffles. It’s warm enough for most winter days yet packs small for travel or commuting. Great color selection and a deep discount make this a crowd-pleaser.

Eddie Bauer Women’s Girl On The Go® Insulated Waterproof Trench — $137.40 (was $229)
City-friendly style meets weatherproofing. The seam-sealed shell and light insulation make it a go-to for cold, wet commutes without the bulk of a parka. Versatile for fall through early spring.

Eddie Bauer Women’s Guide Pro High-Rise Pants — $51 (was $85)
A reader-favorite hiking pant with two-way stretch, DWR, and UPF 50+. They’re tough enough for trails but polished enough for travel days. The 40% off price hits a sweet spot.

Gear deals

Editor’s Picks

Eddie Bauer Oversized Down Throw: A cozy, packable throw filled with down that’s perfect for couch season or cabin weekends. It’s lightweight but warm, and it compresses easily so it won’t hog storage space.

Eddie Bauer Expedition 30 2.0 98L Wheeled Duffel: Big-capacity rolling duffel with rugged fabric and beefy wheels that can swallow winter gear, ski clothes, or a week-long road-trip loadout without complaining.

Eddie Bauer Eddie’s Favorite Portuguese Flannel Sheets: Soft, brushed flannel woven in Portugal—great for cold bedrooms and shoulder seasons. If you like that toasty “first-night-at-the-cabin” feel, these nail it.

