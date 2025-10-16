Eddie Bauer’s site-wide clearance offers 40% off clothes, jackets, bags, and tons more outdoor gear

We may earn revenue from the products available on this page and participate in affiliate programs. Learn more ›
Eddie Bauer outdoor gear and apparel is underrated. It can get overlooked because its gear isn’t as expensive or jargon-laden as other brands. But, the truth is, Eddie has some of the best values in the outdoor game. Right now, the site is offering 40 percent off just about everything, including men’s apparel, women’s apparel, and tons of outdoor gear. Right now, the brand still has most styles and colors in stock, but grab what you want before your size sells out or the sale ends.
Men’s apparel deals
Editor’s picks
Eddie’s Down Camp Suit $209.40 (was $349.00)See It
This is basically a wearable sleeping bag. Put it on and chill out in the coolest piece of camping gear you’ve ever seen.
Eddie Bauer Guide Pro Pants — $54 (was $90)
Beloved hiking/travel pants with two-way stretch and a slim-but-mobile cut. They’re durable enough for the trail but look clean for travel days and office-casual. At 40% off and tons of colors/sizes, these are a perennial bestseller that readers search for year-round.
Eddie Bauer MicroTherm® 2.0 Down Hooded Jacket — $161.40 (was $269)
A lightweight, packable down layer that punches above its weight for shoulder-season warmth. It’s trim enough to layer under a shell for winter but works solo most days; the 40% cut is one of the best we see outside of peak holidays.
Eddie Bauer CirrusLite Down Jacket — $77.40 (was $129)
A budget-friendly puffer with real down insulation—great everyday warmth without the bulk. It’s often the value pick I recommend for readers who want a dependable daily jacket under $100.
Pants & Joggers
- Eddie Bauer Men’s Guide Pro Pants $54.00 (was $90.00)
- Eddie Bauer Men’s Guide Pro Lined Pants $59.40 (was $99.00)
- Eddie Bauer Horizon Takeoff Stretch Chino Pants $42.00 (was $70.00)
- Eddie Bauer Flex Sport Classic Fit Chino Pants $51.00 (was $85.00)
- Eddie Bauer Mountain Flex Classic Fit Canvas Pants $42.00 (was $70.00)
- Eddie Bauer Mountain Flex Fleece-lined Canvas Pants $54.00 (was $90.00)
- Eddie Bauer Rainier Fleece-lined Cargo Pants $54.00 (was $90.00)
- Eddie Bauer Ranger Relaxed Fit Straight Leg Pants $54.00 (was $90.00)
- Eddie Bauer The Switch 5-Pocket Stretch Slim Fit Pants $71.40 (was $119.00)
- Eddie Bauer Voyager Flex 5-Pocket Slim Fit Chino Pants $45.00 (was $75.00)
- Eddie Bauer Men’s Quest Fleece Classic Fit Pants $30.00 (was $65.00)
- Eddie Bauer Men’s Rainier Pull-on Classic Fit Joggers $47.40 (was $79.00)
- Eddie Bauer Men’s Momentum UPF 50+ Hoodie $47.40 (was $79.00)
- Eddie Bauer Men’s Resonance Stretch Classic Fit Joggers $47.40 (was $79.00)
- Eddie Bauer CirrusLite Down Relaxed Fit Joggers $89.40 (was $149.00)
Jeans
- Eddie Bauer Voyager Flex 2.0 Slim Fit Jeans $57.00 (was $95.00)
- Eddie Bauer Voyager Flex Fleece-lined Straight Fit Jeans $59.40 (was $99.00)
Shorts
- Eddie Bauer Men’s Top Out Ripstop Shorts $36.00 (was $60.00)
- Eddie Bauer Men’s Horizon Takeoff Chino Shorts – 8″ $36.00 (was $60.00)
Shirts
- Eddie’s Favorite Flannel Classic Fit Shirt – Solid $48.00 (was $80.00)
- Eddie Bauer Men’s Fine-wale Corduroy Shirt $59.40 (was $99.00)
- Eddie Bauer Men’s Soft Knit Button Down Shirt $54.00 (was $90.00)
- Eddie Bauer Men’s Denim Shirt $51.00 (was $85.00)
- Eddie Bauer Mountain Trek Long-sleeve Shirt $33.00 (was $55.00)
- Eddie Bauer Mountain Trek Short-sleeve Shirt $27.00 (was $40.00)
- Eddie Bauer Men’s Baja Long-sleeve Knit Button-up Shirt $57.00 (was $95.00)
- Eddie Bauer Men’s Chutes Microfleece Shirt $48.00 (was $80.00)
- Eddie Bauer Men’s Chamois Shirt $54.00 (was $90.00)
- Eddie Bauer Baja Short-sleeve Shirt – Print $30.00 (was $50.00)
- Eddie Bauer Men’s Line Up Tech Chambray Shirt $65.40 (was $109.00)
- Eddie Bauer Men’s Mountain Canvas Shirt $65.40 (was $109.00)
- Eddie Bauer Soft Knit Button Down Shirt $54.00 (was $90.00)
- Eddie Bauer Men’s Excavation 3.0 Flannel Shirt $54.00 (was $90.00)
- Eddie Bauer Men’s Signature Roll Neck Sweater – Stripe $69.00 (was $115.00)
- Eddie Bauer Men’s Chopper Flannel Overshirt $65.40 (was $109.00)
- Eddie Bauer Men’s Dawn Patrol Long-sleeve Shirt $48.00 (was $80.00)
- Eddie Bauer Men’s Short-sleeve Camano Shirt – Solid $39.00 (was $65.00)
- Eddie Bauer Men’s Rainier Ripstop Short-sleeve Shirt $39.00 (was $65.00)
- Eddie Bauer Baja Long-sleeve Knit Button-up Shirt $57.00 (was $95.00)
- Eddie Bauer Men’s Striped Rugby Shirt $51.00 (was $85.00)
T-shirts
- Eddie Bauer Legend Wash 100% Cotton Short-sleeve Classic T-shirt $16.80 (was $28.00)
- Eddie Bauer Legend Wash 100% Cotton Long-sleeve Classic T-shirt $20.40 (was $34.00)
- Eddie Bauer Men’s Resolution Short-sleeve T-shirt $24.00 (was $40.00)
- Eddie Bauer Men’s Legend Wash 100% Cotton Short-sleeve Slim T-shirt $16.80 (was $28.00)
Thermals & Baselayers
- Eddie’s Favorite Thermal Henley $33.00 (was $55.00)
- Eddie’s Favorite Thermal Crew $30.00 (was $50.00)
- Eddie’s Favorite Thermal Pullover Mockneck $39.00 (was $65.00)
- Eddie Bauer Men’s Resolution Long-sleeve 1/4-zip $33.00 (was $55.00)
Sweaters
- Signature Merino Wool 1/4-zip Sweater $69.00 (was $115.00)
- Signature Merino Wool Crewneck Sweater $57.00 (was $95.00)
- Signature Merino Wool Polo Sweater $57.00 (was $95.00)
- Premium Heritage Cable Crew Sweater $96.00 (was $160.00)
- Fletcher Bay 1/4-zip Sweater $69.00 (was $115.00)
- Fletcher Bay Crew Sweater $57.00 (was $95.00)
- Signature Roll Neck Sweater – Solid $51.00 (was $85.00)
- Signature Roll Neck Sweater – Stripe $69.00 (was $115.00)
- Signature Roll Neck Sweater – Fox $69.00 (was $115.00)
- Signature Roll Neck Sweater – Goose $69.00 (was $115.00)
Fleece & Midlayers
- Quest Fleece 2.0 Full-zip Jacket $48.00 (was $80.00)
- Quest Fleece 1/4-zip Pullover $39.00 (was $65.00)
- High Route Grid Fleece Full-zip Hoodie $77.40 (was $129.00)
- High Route Grid Fleece Half-zip Mock Neck $77.40 (was $129.00)
- Mountain Trek 1/2-zip Mock $48.00 (was $80.00)
Hoodies & Sweatshirts
- Vintage Soft Crew Sweatshirt $48.00 (was $80.00)
- Vintage Soft Pullover Hoodie $48.00 (was $80.00)
- Vintage Soft Full-zip Sweatshirt $51.00 (was $85.00)
- Vintage Soft Faux Shearling Fleece-lined Full-zip Sweatshirt $65.40 (was $109.00)
- Stratify Hoodie $69.00 (was $115.00)
- Vintage Soft Fish Crew $48.00 (was $80.00)
- Quilted 1/4-zip $59.40 (was $99.00)
Down & Insulated Jackets
- Microlight Hooded Down Jacket $96.00 (was $160.00)
- EB Stretch Down Jacket $119.40 (was $199.00)
- CirrusLite Down Shirt Jacket $77.40 (was $129.00)
- CirrusLite Down Jacket $77.40 (was $129.00)
- Microlight Down Jacket $96.00 (was $160.00)
- EB Stretch Down Hooded Jacket $143.40 (was $239.00)
- MicroTherm® 2.0 Down Jacket $149.40 (was $249.00)
- MicroTherm® 2.0 Down Hooded Jacket $161.40 (was $269.00)
- Super Down Hooded Jacket $209.40 (was $349.00)
- Shaw Down Bomber Jacket $149.40 (was $249.00)
Rain & Weather Shells
- Packable Waterproof Rainfoil® Rain Jacket $65.40 (was $109.00)
- Packable Cloud Cap Waterproof Rain Jacket $65.40 (was $109.00)
- Packable Waterproof Rainfoil® Storm Jacket $71.40 (was $119.00)
- Cloud Cap 3L Waterproof Rain Jacket $107.40 (was $179.00)
- Cloud Cap Stretch Waterproof Rain Jacket $101.40 (was $169.00)
- Insulated Cloud Cap Stretch Waterproof Rain Jacket $137.40 (was $229.00)
- Cloud Cap Stretch Waterproof Poncho $77.40 (was $129.00)
- Cloud Cap Packable Waterproof Rain Pants $77.40 (was $129.00)
- Windfoil® Thermal Jacket $101.40 (was $169.00)
- Oscillate 3L Waterproof Trench Coat $167.40 (was $279.00)
Parkas & Coats
- Boundary Pass Down Parka $137.40 (was $229.00)
- Superior Down Waterproof Stadium Coat $239.40 (was $399.00)
Vests
- EB Stretch Down Vest $101.40 (was $169.00)
- Shaw Down Vest $77.40 (was $129.00)
Footwear
- Shearling-lined Moccasin Slippers $60.00 (was $100.00)
- Shearling Scuffs $60.00 (was $100.00)
Accessories
- Guide Pro Gloves $113.40 (was $189.00)
- Mountain Ops Reflective Beanie $17.40 (was $29.00)
- Feather Edge Leather Belt $35.40 (was $59.00)
Suits & Special
- Ultimate Voyager Travel Blazer $149.40 (was $249.00)
- Eddie’s Down Camp Suit $209.40 (was $349.00)
Sleep & Lounge
- Eddie’s Favorite Flannel Pajama Pants $33.00 (was $55.00)
Women’s apparel deals
Editor’s Picks
Eddie Bauer Women's MicroTherm® 2.0 Down Hooded Jacket — $161.40 (was $269)See It
A perennial best-seller with premium 800-fill down and slim, layerable baffles. It’s warm enough for most winter days yet packs small for travel or commuting. Great color selection and a deep discount make this a crowd-pleaser.
Eddie Bauer Women’s Girl On The Go® Insulated Waterproof Trench — $137.40 (was $229)
City-friendly style meets weatherproofing. The seam-sealed shell and light insulation make it a go-to for cold, wet commutes without the bulk of a parka. Versatile for fall through early spring.
Eddie Bauer Women’s Guide Pro High-Rise Pants — $51 (was $85)
A reader-favorite hiking pant with two-way stretch, DWR, and UPF 50+. They’re tough enough for trails but polished enough for travel days. The 40% off price hits a sweet spot.
Women’s parkas & insulated coats
- Eddie Bauer Girl On The Go® Insulated Waterproof Trench Coat $137.40 (was $229.00)
- Eddie Bauer Girl On The Go Waterproof Trench Coat $89.40 (was $149.00)
- Eddie Bauer Microlight Down Parka $108.00 (was $180.00)
- Eddie Bauer Sun Valley Frost Down Parka $179.40 (was $299.00)
- Eddie Bauer Cloud Cap Stretch Insulated Waterproof Trench Coat $119.40 (was $199.00)
- Eddie Bauer Lodge Down Duffle Coat $179.40 (was $299.00)
- Eddie Bauer Olympia Waterproof Down Stadium Coat $239.40 (was $399.00)
- Eddie Bauer Cirruslite Down Parka $101.40 (was $169.00)
- Eddie Bauer Crystal Ridge Down Parka $139 (was $249)
- Eddie Bauer Olwen Down Parka $137.40 (was $229.00)
- Eddie Bauer Mountain Town 3-in-1 Down Waterproof Rain Parka $156 (was $250)
- Eddie Bauer Point Vista Parka $90.00 (was $150.00)
- Eddie Bauer Shaw Down Parka $119.40 (was $199.00)
Waterproof rain & shell jackets
- Eddie Bauer EB Trench Coat $137.40 (was $229.00)
- Eddie Bauer Cloud Cap Waterproof Rain Jacket $89.40 (was $149.00)
- Eddie Bauer Cloud Cap Waterproof Rain Jacket $89.40 (was $149.00)
- Eddie Bauer Cloud Cap 3L Waterproof Rain Jacket $107.40 (was $179.00)
- Eddie Bauer Rainfoil® Waterproof Trench Coat $90.00 (was $150.00)
- Eddie Bauer Rainfoil® Storm Insulated Waterproof Trench Coat $119.40 (was $199.00)
- Eddie Bauer Rainfoil® Storm Insulated Trench Coat $119.40 (was $199.00)
- Eddie Bauer Oscillate 3L Waterproof Trench Coat $137.40 (was $229.00)
- Eddie Bauer Cloud Cap Stretch Waterproof Rain Parka $89.40 (was $149.00)
- Eddie Bauer Quilo Lined Windbreaker $59 (was $99)
- Eddie Bauer Quilo Wind Jacket $36.00 (was $60.00)
Down & insulated jackets / vests
- Eddie Bauer MicroTherm® 2.0 Down Hooded Jacket $161 (was 269)
- Eddie Bauer MicroTherm® 2.0 Down Jacket $149 (was $249)
- Eddie Bauer MicroTherm® 2.0 Down Vest $107.40 (was $179.00)
- Eddie Bauer Microlight Hooded Down Jacket $96.00 (was $160.00)
- Eddie Bauer Microlight Down Jacket $84.00 (was $140.00)
- Eddie Bauer Microlight Down Vest $60.00 (was $100.00)
- Eddie Bauer Ketchum Short Down Vest $95.40 (was $159.00)
- Eddie Bauer Ketchum Long Down Vest $107 (was $179)
Ski & technical shells / pants
- Eddie Bauer Chair Six Waterproof Ski Shell Jacket $149.40 (was $249.00)
- Eddie Bauer Chair Six Waterproof Ski Shell Pants $137 (was $229)
- Eddie Bauer Powder Search 3-in-1 Waterproof Ski Jacket $215 (was $359)
- Eddie Bauer Powder Search Insulated Waterproof Ski Pants $119.40 (was $199.00)
- Eddie Bauer Powder Search Insulated Waterproof Ski Bib $137 (was $229)
- Eddie Bauer Omnitude 3L Stretch Waterproof Ski Shell Jacket $221 (was $369)
Performance pants & joggers
- Eddie Bauer Guide Pro Pants $51.00 (was $85.00)
- Eddie Bauer Guide Pro Lined Pants $59.40 (was $99.00)
- Eddie Bauer Guide Pro High-Rise Pants $51.00 (was $85.00)
- Eddie Bauer Sightscape Horizon Convertible Roll-Up Pants $45.00 (was $75.00)
- Eddie Bauer Sightscape Horizon Stretch Pull-On Joggers $51.00 (was $85.00)
- Eddie Bauer Sightscape Horizon Slim Straight Ankle Pants $48.00 (was $80.00)
- Eddie Bauer Legend Wash Relaxed Fit Straight Leg Pants $42 (was $70)
Jeans & casual bottoms
- Eddie Bauer Boyfriend Flannel-Lined Straight Leg Jeans $59 (was $99)
- Eddie Bauer Boyfriend Mid-Rise Slim Fit Jeans $42 (was $70)
- Eddie Bauer Venture Stretch High-Rise Straight Leg Jeans $42 (was $70)
- Eddie Bauer Venture Stretch Fleece-Lined Slim Straight Jeans $$59 (was $99)
- Eddie Bauer Authentic Everyday High-Rise Cropped Jeans $51 (was $85)
Leggings, tights & active
- Eddie Bauer Train Ascent 2.0 High-Rise Leggings $45.00 (was $75.00)
- Eddie Bauer Trail Tight High-Rise Leggings $59.40 (was $99.00)
- Eddie Bauer Trail Tight Joggers $66 (was $110)
- Eddie Bauer Trail Tight Biker Shorts $48.00 (was $80.00)
- Eddie Bauer Trail Tight High-Rise Capri Leggings $55 (was $90)
Flannels, shirts & tops
- Eddie Bauer Ballard Flannel $54.00 (was $90.00)
- Eddie Bauer Stine’s Favorite Flannel $45.00 (was $75.00)
- Eddie Bauer Fast Fleece Shirt $42 (was $70)
- Eddie Bauer Hyperlayer Long-Sleeve Crew $36 (was $60)
Tees & thermals
- Eddie Bauer Favorite Long-Sleeve Crewneck T-Shirt $18 (was $30)
- Eddie Bauer Favorite Long-Sleeve V-Neck T-Shirt $18 (was $30)
- Eddie Bauer Favorite Short-Sleeve Crewneck T-Shirt $15.00 (was $25.00)
- Eddie Bauer Favorite Short-Sleeve V-Neck T-Shirt $15.00 (was $25.00)
- Eddie Bauer Infinity Thermal Henley $30 (was $50)
- Eddie Bauer Infinity Thermal Crew $30.00 (was $50.00)
Sweaters & cardigans
- Eddie Bauer Classic Cable Crew Sweater $48.00 (was $80.00)
- Eddie Bauer Signature Johnny Collar Sweater $54.00 (was $90.00)
- Eddie Bauer Signature V-Neck Sweater $48.00 (was $80.00)
- Eddie Bauer Signature Crewneck Sweater $48.00 (was $80.00)
- Eddie Bauer Alpine Route Cardigan $78 (was $130)
- Eddie Bauer Heirloom Shawl Collar Cardigan $84 (was $140)
Fleece & hoodies
- Eddie Bauer Quest Fleece 2.0 Full-Zip Jacket $48 (was $80)
- Eddie Bauer Radiator 2.0 Full-Zip Jacket $50 (was $80)
- Eddie Bauer Quest 300 Fleece Jacket $54 (was $90)
- Eddie Bauer Quest 300 Fleece Parka $78 (was $130)
- Eddie Bauer Chill Out Fleece Full-Zip Jacket $54 (was $90)
- Eddie Bauer Chill Out Fleece Hoodie $54.00 (was $90.00)
Shorts, skorts & capris
- Eddie Bauer Departure Performance Skort $39.00 (was $65.00)
- Eddie Bauer Departure Amphib Shorts $33.00 (was $55.00)
- Eddie Bauer Horizon High-Rise Straight Leg Cropped Pants $42 (was $70)
- Eddie Bauer Horizon Bermuda Shorts $40 (was $65)
- Eddie Bauer Rainier Bermuda Shorts $40 (was $60)
Dresses
- Eddie Bauer Departure Midi Dress $54 (was $90)
- Eddie Bauer Field Flex Flannel Shirt Dress $66 (was $110)
Footwear
- Eddie Bauer Bellingham Chelsea Boots $99 (was $165)
- Eddie Bauer Lucia Mid Cold-Weather Boots $54.00 (was $90.00)
- Eddie Bauer Lola Short Wedge Boots $78.00 (was $130.00)
- Eddie Bauer Hannah Short Side-Zip Boots $78.00 (was $130.00)
- Eddie Bauer Shearling Mini Boots $78.00 (was $130.00)
- Eddie Bauer Faux Shearling Booties $41.40 (was $69.00)
- Eddie Bauer Colville Clogs $51.00 (was $85.00)
- Eddie Bauer Shasta Slip-On Boots $39.00 (was $65.00)
- Eddie Bauer Liberty Sandals $36 (was $60)
- Eddie Bauer Suede Clogs $51 (was $85)
Accessories: hats, gloves, socks & more
- Eddie Bauer Mount Hood Convertible Fleece Gloves $28.80 (was $48.00)
- Eddie Bauer On-The-Move Fleece Gloves $30.00 (was $50.00)
- Eddie Bauer Superior Down Pro Mittens $45.00 (was $75.00)
- Eddie Bauer Roxhill Down Mittens $36.00 (was $60.00)
- Eddie Bauer Guide Pro Gloves $113 (was $189)
- Eddie Bauer Adventure System Gloves $48 (was $80)
- Eddie Bauer Storm Waterproof Baseball Cap $24 (was $40)
- Eddie Bauer Storm Waterproof Sombrero $31.20 (was $52.00)
- Eddie Bauer Reflective Cuffed Beanie $22.80 (was $38.00)
- Eddie Bauer Thermal Watchman Beanie $21.00 (was $35.00)
- Eddie Bauer Adventure COOLMAX® Lightweight Low Socks (2-pack) $10.80 (was $18.00)
- Eddie Bauer Adventure COOLMAX® Lightweight Crew Socks (2-pack) $12.00 (was $20.00)
- Eddie Bauer Adventure COOLMAX® No-Show Liner Socks (2-pack) $10.80 (was $18.00)
- Eddie Bauer Super No-Show Liner Socks (2-pack) $9.00 (was $15.00)
Sunglasses & eyewear
- Eddie Bauer Preston Polarized Sunglasses $35 (was $59)
- Eddie Bauer Seabeck Polarized Sunglasses $41.40 (was $69.00)
- Eddie Bauer Newport Polarized Sunglasses $35.40 (was $59.00)
Gear deals
Editor’s Picks
Eddie Bauer Oversized Down Throw: A cozy, packable throw filled with down that’s perfect for couch season or cabin weekends. It’s lightweight but warm, and it compresses easily so it won’t hog storage space.
Eddie Bauer Expedition 30 2.0 98L Wheeled Duffel: Big-capacity rolling duffel with rugged fabric and beefy wheels that can swallow winter gear, ski clothes, or a week-long road-trip loadout without complaining.
Eddie Bauer Eddie’s Favorite Portuguese Flannel Sheets: Soft, brushed flannel woven in Portugal—great for cold bedrooms and shoulder seasons. If you like that toasty “first-night-at-the-cabin” feel, these nail it.
Throws & Bedding
- Eddie Bauer Oversized Down Throw $77.40 (was $129.00)
- Eddie Bauer Eddie’s Favorite Portuguese Flannel Sheets $119.40–$167.40 (was $199.00–$279.00)
- Eddie Bauer Eddie’s Favorite Flannel Portuguese Duvet Cover $131.40–$179.40 (was $219.00–$299.00)
- Eddie Bauer EB Cabin Fleece Throw $45.00 (was $75.00)
Duffels & Luggage
- Eddie Bauer Expedition 22 2.0 45L Wheeled Duffel $167.40 (was $279.00)
- Eddie Bauer Expedition 30 2.0 98L Wheeled Duffel $209.40 (was $349.00)
- Eddie Bauer Expedition 34 2.0 129L Wheeled Duffel $227.40 (was $379.00)
- Eddie Bauer Traverse 22 Wheeled Duffel $83.40 (was $139.00)
Backpacks, Slings & Bags
- Eddie Bauer Stowaway Packable 20L Backpack $24.00 (was $40.00)
- Eddie Bauer Cargo 30L Backpack $65.40 (was $109.00)
- Eddie Bauer Ripstop Crossbody Crescent Sling Bag $20.40 (was $34.00)
- Eddie Bauer Stowaway Packable 45L Duffel Bag $33.00 (was $55.00)
- Eddie Bauer Stowaway Packable 30L Backpack $33.00 (was $55.00)
- Eddie Bauer Highpoint 30L Backpack $54.00 (was $90.00)
Lighting & Small Tools
- Eddie Bauer 500 Lumen Rechargeable Headlamp $27.00 (was $45.00)
- Eddie Bauer Bottle Opener Zoom Flashlight $7.80 (was $13.00)
Travel Accessories & Umbrellas
- Eddie Bauer Auto Open/Close Umbrella $18.00 (was $30.00)
- Eddie Bauer Expedition Dopp Kit $35.40 (was $59.00)
- Eddie Bauer 4.5L Waterproof Pouch $23.40 (was $39.00)
Sunglasses
- Eddie Bauer Preston Polarized Sunglasses $35.40 (was $59.00)
Outdoor & Stadium
- Eddie Bauer Trekking Poles $33.00 (was $55.00)
- Eddie Bauer 3-in-1 Stadium Seat $27.00 (was $45.00)
Travel Comfort
- Eddie Bauer Travel Down Throw/Pillow $59.40 (was $99.00)
