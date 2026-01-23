Lowe’s is blowing out this Craftsman cordless string trimmer with battery and charger for just $29 while they last

We may earn revenue from the products available on this page and participate in affiliate programs. Learn more ›
Even if your yard is currently frozen solid, spring cleanup has a way of arriving faster than your motivation. Lowe’s has the Craftsman V20 13-inch cordless string trimmer kit marked down to $29. That’s not a typo: you’re getting the trimmer plus a 2Ah battery and charger for less than the price of Triple Dippers for two at Chili’s. It’s a great tool for cleaning up sidewalks and getting tough grass where the mower can’t reach.
If you want to keep shopping, there are also some surprisingly aggressive markdowns on other V20 tools (including a $39 high-velocity fan) and a bunch of garage/workshop gear. Everything we pulled from the sale pages is linked below.
Featured deal
Craftsman V20 20V Max 13-in cordless string trimmer kit (2Ah battery + charger) $29.00 (was $129.00, 78% off)See It
Yard and seasonal gear
- Craftsman V20 13-in trimmer/edger kit + replacement spool 3-pack (bundle) $55.98 (was $155.98, 64% off)
- Craftsman 5-ft x 2-ft vertical resin storage shed (gray) $279.00 (was $399.00, 30% off)
- Craftsman SB650 28-in three-stage snow blower set + cab + cover (bundle) $1,494.98 (was $1,994.98, 25% off)
- Craftsman Performance 28 two-stage snow blower set (bundle) $1,594.98 (was $2,094.98, 24% off)
- Craftsman Select 24-in 2-stage snow blower set (bundle) $1,140.92 (was $1,240.92, 8% off)
- Craftsman Select 24-in 2-stage snow blower + leaf blower (bundle) $1,048.00 (was $1,148.00, 9% off)
- Craftsman Select 24-in 2-stage snow blower + V20 blower snow-cleanup set (bundle) $1,028.00 (was $1,128.00, 9% off)
- Craftsman Select 24-in 2-stage snow blower + V20 chainsaw (bundle) $1,058.00 (was $1,158.00, 9% off)
- Craftsman Select 24-in 2-stage snow blower + chainsaw (bundle) $1,148.00 (was $1,248.00, 8% off)
V20 power tools and kits
- Craftsman V20 12-in high-velocity industrial fan (3-speed) $39.00 (was $129.00, 70% off)
- Craftsman V20 RP brushless 7-1/4-in circular saw (tool only) $99.00 (was $189.00, 48% off)
- Craftsman V20 RP brushless 4.5-in angle grinder (tool only) $99.00 (was $149.00, 34% off)
- Craftsman V20 RP brushless 3-in cut-off tool (tool only) $99.00 (was $139.00, 29% off)
- Craftsman V20 brushless 1/2-in drill/driver kit (battery + charger) $99.00 (was $129.00, 23% off)
- Craftsman V20 RP brushless 1/2-in drill/driver kit (2 batteries + charger) $119.00 (was $149.00, 20% off)
- Craftsman V20 brushless 1/4-in impact driver kit (battery + charger) $99.00 (was $129.00, 23% off)
- Craftsman V20 4-tool combo kit (2 batteries + charger) $189.00 (was $239.00, 21% off)
- Craftsman V20 8-tool combo kit (2 batteries + charger) + soft case $459.00 (was $479.00, 4% off)
- Craftsman V20 cordless pet stick vacuum $149.99 (was $199.99, 25% off)
- Craftsman V20 RP brushless reciprocating saw (tool only) $99.00 (was $129.00, 23% off)
- Craftsman V20 RP brushless oscillating multi-tool (tool only) $99.00 (was $129.00, 23% off)
- Craftsman V20 cordless oscillating multi-tool kit (11-piece) $119.00 (was $139.00, 14% off)
- Craftsman V20 18-ga brad nailer (battery/charger not included) $129.00 (was $159.00, 19% off)
- Craftsman V20 16-ga finish nailer (battery/charger not included) $189.00 (was $219.00, 14% off)
- Craftsman V20 18-ga brad nailer kit (battery + charger) $219.00 (was $259.00, 15% off)
- Craftsman V20 16-ga finish nailer kit (battery + charger) $329.00 (was $379.00, 13% off)
- Craftsman V20 narrow crown stapler (battery/charger not included) $169.00 (was $189.00, 11% off)
- Craftsman 10-in variable-speed cordless polisher $49.00 (was $59.00, 17% off)
- Craftsman V20 4.0Ah battery + charger kit $99.00 (was $159.00, 38% off)
- Craftsman V20 6Ah battery $84.00 (was $139.00, 40% off)
Tool sets and hand tools
- Craftsman Versastack 242-piece mechanics tool set (SAE + metric) w/ hard case $99.00 (was $219.00, 55% off)
- Craftsman Overdrive 121-piece mechanics tool set (SAE + metric) w/ hard case $169.00 (was $199.00, 15% off)
- Craftsman Overdrive 80-piece mechanics tool set (SAE + metric) w/ hard case $109.00 (was $149.00, 27% off)
- Craftsman Overdrive 64-piece mechanics tool set (SAE + metric) w/ hard case $99.00 (was $119.00, 17% off)
- Craftsman Overdrive 11-piece metric combination wrench set (6-point) w/ hard case $69.98 (was $74.98, 7% off)
- Craftsman Overdrive 11-piece SAE combination wrench set (6-point) w/ hard case $69.98 (was $74.98, 7% off)
- Craftsman 7-piece 12-point metric combination wrench set w/ pouch $14.98 (was $25.98, 42% off)
- Craftsman Hi-Vis tape measure set (12 ft / 16 ft / 25 ft) $14.98 (was $24.98, 40% off)
- Craftsman ProReach 16-ft tape measure $13.98 (was $22.98, 39% off)
- Craftsman folding retractable utility knife (3-blade) $5.98 (was $10.98, 46% off)
- Craftsman 16-oz ball peen hammer $19.98 (was $24.98, 20% off)
- Craftsman 48-in aluminum box beam level (3-vial) $27.98 (was $39.98, 30% off)
Garage and workshop setup
- Craftsman 2000 Series 32-in freestanding steel garage cabinet (red) $259.00 (was $349.00, 26% off)
- Craftsman 2000 Series 28-in wall-mounted steel garage cabinet (red) $129.00 (was $179.00, 28% off)
- Craftsman Premium 2000 Series 52-in 8-drawer rolling tool cabinet (black) $579.00 (was $724.00, 20% off)
- Craftsman Premium 2000 Series 40.5-in 6-drawer tool chest (black) $369.00 (was $469.00, 21% off)
- Craftsman V-Series 41-in 11-drawer rolling tool cabinet (black) $1,199.00 (was $1,399.00, 14% off)
- Craftsman V-Series 41-in 8-drawer tool chest (E-Coat black) $849.00 (was $999.00, 15% off)
- Craftsman 52-in rolling work bench w/ butcher block top (7 drawers) $349.00 (was $549.01, 36% off)
- Craftsman 63-in rolling work bench w/ butcher block top (9 drawers) $649.00 (was $999.00, 35% off)
- Craftsman 37-in rolling work bench (4 drawers) $249.00 (was $399.15, 38% off)
- Craftsman VersaTrack 20-piece 48-in storage rail system $84.98 (was $100.00, 15% off)
- Craftsman Garage Storage System 2000 Series (bundle) $1,046.00 (was $1,286.00, 19% off)
- Craftsman Garage Storage Organization System (bundle) $2,313.89 (was $2,673.89, 13% off)
- Craftsman S2000 26-in open till tool storage collection (bundle) $558.00 (was $598.00, 7% off)
- Craftsman 13-in plastic toolbox (red/black) $11.87
Big-shop basics: saws, sanders, vacs, and more
- Craftsman 10-in jobsite table saw w/ folding stand $249.00 (was $279.00, 11% off)
- Craftsman 4-in x 36-in benchtop belt sander (5A) $149.00
- Craftsman 10A 6.3-in benchtop jointer $349.00
- Craftsman 5-gallon 4HP wet/dry shop vacuum (with accessories) $59.98 (was $69.98, 14% off)
- Craftsman small dry shop-vac filter bags (3-pack) $9.98 (was $14.98, 33% off)
- Craftsman 3A corded oscillating multi-tool kit (10-piece) w/ case $89.00 (was $109.00, 18% off)
Tankless water heaters
- Craftsman 24kW tankless electric water heater (240V, 4.8 GPM) $299.99 (was $549.99, 45% off)
- Craftsman 18kW Pro-Plus multi-application tankless electric water heater $249.99 (was $439.99, 43% off)
- Craftsman 29kW tankless electric water heater (240V, 5.7 GPM) $349.99 (was $604.99, 42% off)
