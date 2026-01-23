Lowe’s is blowing out this Craftsman cordless string trimmer with battery and charger for just $29 while they last

You may not be thinking about lawn care right now, but for $30, this deal is worth grabbing and sitting on until spring.

By Stan Horaczek

Published

Craftsman string trimmers
Look out, weeds! Craftsman

Even if your yard is currently frozen solid, spring cleanup has a way of arriving faster than your motivation. Lowe’s has the Craftsman V20 13-inch cordless string trimmer kit marked down to $29. That’s not a typo: you’re getting the trimmer plus a 2Ah battery and charger for less than the price of Triple Dippers for two at Chili’s. It’s a great tool for cleaning up sidewalks and getting tough grass where the mower can’t reach.

If you want to keep shopping, there are also some surprisingly aggressive markdowns on other V20 tools (including a $39 high-velocity fan) and a bunch of garage/workshop gear. Everything we pulled from the sale pages is linked below.

Craftsman V20 20V Max 13-in cordless string trimmer kit (2Ah battery + charger) $29.00 (was $129.00, 78% off)

Craftsman 20V string trimmer
You can’t beat $30 with a battery and charger.

Craftsman
See It

Yard and seasonal gear

V20 power tools and kits

Tool sets and hand tools

Garage and workshop setup

Big-shop basics: saws, sanders, vacs, and more

Tankless water heaters

 
