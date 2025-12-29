Amazon is blowing out Greenworks battery-powered yard tools and snow blowers during its winter clearance sale

Greenworks makes a wide variety of powerful electric yard tools and they're just about all on sale during this limited event.

By Stan Horaczek

Published

Greenworks battery powered tools
Make the switch to electric. Greenworks

I recently replaced my old gas-powered snow blower with an electric model. I kept the combustion engine running as long as I could, but it finally gave up the ghost. it’s a huge upgrade. Battery-powered yard tools can be as powerful or even more powerful than some gas-powered models. And if Greenworks makes it, Amazon probably has it on sale right now. These are some of the lowest prices we have seen this year, so even if your grass is covered with snow and ice at the moment, grab a new mower for the spring.

Greenworks 80V 20-inch cordless snow blower $402 (was $499)

Greenworks 80v cordless snowblower
Ditch shoveling forever.

Greenworks
If you want to clear a driveway without yanking a starter cord and smelling like gas for the rest of the day, an 80V battery snow blower is the move. A 20-inch clearing width is plenty for most sidewalks and single-car driveways, and sticking with the 80V ecosystem means you can reuse batteries across other big-yard tools later.

Greenworks 60V 25-inch self-propelled lawn mower $599 (was $749)

Greenworks 60v selt proptelled lawn mower
The self-propelled feature makes quick work of the lawn.

Greenworks
Self-propelled is the difference between finishing the lawn and feeling like you just did leg day. The wide 25-inch deck helps you knock out big yards faster, and the 60V system sits in the sweet spot for people who want real cutting power without stepping up to the heavier, pricier 80V lineup.

Greenworks 3000 PSI electric pressure washer $399 (was $499)

Greenworks 3000 psi pressure washer
Play pressure washer simulator in real life.

Greenworks
This is the comment-section-friendly way to make a patio, driveway, or grimy siding look like you actually maintain your home. A high-PSI electric washer gives you a lot of cleaning force without the noise and tune-ups of gas models, and the included foam cannon setup is great for cars, outdoor furniture, and anything else that’s better with suds first.

Snow removal

Battery-powered snow tools that skip the fumes and the cold-start drama.

Lawn mowers

From compact push mowers to wide, self-propelled machines for big yards.

Leaf blowers and yard cleanup

Quick cleanups, heavy leaf season, and a couple of hybrid tools for dust and debris.

Trimmers, edgers, and hedge trimmers

Tidy up borders, tame weeds, and keep hedges from going feral.

Chainsaws and saws

For branches, storm cleanup, and general yard woodworking emergencies.

Pressure washers

When a hose isn’t even close to enough.

Power tools and combo kits

24V shop tools and bundles for DIY projects and around-the-house fixes.

Batteries and accessories

If you already own the tool, sometimes the best deal is more runtime.

Garage and auto

One useful tool for road trips and driveway maintenance.

 
