Amazon is blowing out Greenworks battery-powered yard tools and snow blowers during its winter clearance sale

We may earn revenue from the products available on this page and participate in affiliate programs. Learn more ›
I recently replaced my old gas-powered snow blower with an electric model. I kept the combustion engine running as long as I could, but it finally gave up the ghost. it’s a huge upgrade. Battery-powered yard tools can be as powerful or even more powerful than some gas-powered models. And if Greenworks makes it, Amazon probably has it on sale right now. These are some of the lowest prices we have seen this year, so even if your grass is covered with snow and ice at the moment, grab a new mower for the spring.
Editor’s picks
Greenworks 80V 20-inch cordless snow blower $402 (was $499)See It
If you want to clear a driveway without yanking a starter cord and smelling like gas for the rest of the day, an 80V battery snow blower is the move. A 20-inch clearing width is plenty for most sidewalks and single-car driveways, and sticking with the 80V ecosystem means you can reuse batteries across other big-yard tools later.
Greenworks 60V 25-inch self-propelled lawn mower $599 (was $749)See It
Self-propelled is the difference between finishing the lawn and feeling like you just did leg day. The wide 25-inch deck helps you knock out big yards faster, and the 60V system sits in the sweet spot for people who want real cutting power without stepping up to the heavier, pricier 80V lineup.
Greenworks 3000 PSI electric pressure washer $399 (was $499)See It
This is the comment-section-friendly way to make a patio, driveway, or grimy siding look like you actually maintain your home. A high-PSI electric washer gives you a lot of cleaning force without the noise and tune-ups of gas models, and the included foam cannon setup is great for cars, outdoor furniture, and anything else that’s better with suds first.
Snow removal
Battery-powered snow tools that skip the fumes and the cold-start drama.
- Greenworks 40V 12-inch brushless snow shovel with LED — 4.0Ah battery + charger $199 (was $279)
- Greenworks 40V 16-inch snow blower — 5.0Ah battery + charger $309 (was $349)
- Greenworks 80V 12-inch snow shovel — 2.0Ah battery + charger $209 (was $349)
- Greenworks 80V 20-inch snow blower — 2.0Ah battery + charger
Lawn mowers
From compact push mowers to wide, self-propelled machines for big yards.
- Greenworks 40V 16-inch push lawn mower — 4.0Ah battery + charger $206 (was $299)
- Greenworks 40V 20-inch push lawn mower — 4.0Ah battery + charger $265 (was $295)
- Greenworks 48V 17-inch push lawn mower — 2x 4.0Ah batteries + charger $254 (was $299)
- Greenworks 48V 21-inch self-propelled mower + trimmer + blower kit — 2x 5.0Ah batteries + charger $562 (was $609)
- Greenworks 60V 17-inch push lawn mower — 4.0Ah battery + charger $279 (was $399)
- Greenworks 60V 25-inch self-propelled lawn mower — 2x 4.0Ah batteries + charger $599 (was $749)
- Greenworks 80V 21-inch push lawn mower — 2x 2.0Ah batteries + charger $461 (was $499)
- Greenworks 80V 21-inch brushless push mower — 4.0Ah battery + 60-minute rapid charger $397 (was $499)
- Greenworks 80V 21-inch brushless push mower with LED lights — 4.0Ah battery + charger $394 (was $499)
Leaf blowers and yard cleanup
Quick cleanups, heavy leaf season, and a couple of hybrid tools for dust and debris.
- Greenworks 24V leaf blower (90 MPH / 320 CFM) — 2.0Ah battery + charger $71 (was $99)
- Greenworks 24V leaf blower (110 MPH / 450 CFM) — 4.0Ah battery + charger $104 (was $130)
- Greenworks 24V sweeper — 2.0Ah battery + charger $70 (was $85)
- Greenworks 40V axial leaf blower (110 MPH / 390 CFM) — 2.5Ah battery + charger $112 (was $149)
- Greenworks 40V leaf blower (120 MPH / 450 CFM) — 4.0Ah battery + charger $143 (was $159)
- Greenworks 40V leaf blower (120 MPH / 450 CFM) — Tool only $68 (was $90)
- Greenworks 40V leaf blower/sweeper (150 MPH / 135 CFM) — 2.0Ah battery + charger $109 (was $129)
- Greenworks 40V string trimmer + leaf blower combo kit (390 CFM) — 2.0Ah battery + charger $125 (was $189)
- Greenworks 40V backpack leaf blower (165 MPH / 660 CFM) — 8.0Ah battery + charger $267 (was $349)
- Greenworks 40V backpack leaf blower (175 MPH / 710 CFM) — 2x 8.0Ah batteries + charger $399 (was $499)
- Greenworks 40V leaf blower/vac (230 MPH / 505 CFM) — 5.0Ah battery + charger $215 (was $249)
- Greenworks 60V leaf blower (450 CFM) — 2.0Ah battery + charger $106 (was $135)
- Greenworks 80V leaf blower (145 MPH / 580 CFM) — Tool only $129 (was $169)
- Greenworks 80V leaf blower (170 MPH / 730 CFM) — Tool only $119 (was $169)
- Greenworks 80V backpack leaf blower (180 MPH / 610 CFM) — Tool only $175 (was $199)
- Greenworks 80V backpack leaf blower (180 MPH / 750 CFM) — 4.0Ah battery + charger $349 (was $399)
Trimmers, edgers, and hedge trimmers
Tidy up borders, tame weeds, and keep hedges from going feral.
- Greenworks 40V 8-inch edger — 4.0Ah battery + charger $201 (was $279)
- Greenworks 60V 16-inch string trimmer — 2.5Ah battery + charger $159 (was $199)
- Greenworks 80V 16-inch string trimmer — Tool only $109 (was $149)
- Greenworks 80V 16-inch string trimmer — 2.0Ah battery + charger $248 (was $299)
- Greenworks 80V 8-inch edger — Tool only $159 (was $199)
Chainsaws and saws
For branches, storm cleanup, and general yard woodworking emergencies.
- Greenworks 24V 8-inch polesaw — Tool only $71 (was $99)
- Greenworks 24V 10-inch chainsaw — 2.0Ah battery + charger $99 (was $139)
- Greenworks 40V 14-inch chainsaw — Tool only $103 (was $179)
- Greenworks 40V 14-inch chainsaw — 2.5Ah battery + charger $159 (was $199)
- Greenworks 40V 18-inch chainsaw — Tool only $179 (was $249)
- Greenworks 48V 14-inch chainsaw — 2x 4.0Ah batteries + charger $186 (was $259)
- Greenworks 48V 16-inch chainsaw — 2x 4.0Ah batteries + charger $182 (was $299)
- Greenworks 60V 16-inch brushless chainsaw — 2.5Ah battery + charger $198 (was $299)
- Greenworks 80V 16-inch chainsaw — Tool only $139 (was $179)
- Greenworks 80V 18-inch chainsaw — 2.0Ah battery + charger $228 (was $349)
- Greenworks 80V 20-inch chainsaw — Tool only $319 (was $399)
Pressure washers
When a hose isn’t even close to enough.
- Greenworks pressure washer (3000 PSI / 2.0 GPM) $399 (was $499)
- Greenworks pressure washer (2300 PSI / 2.3 GPM) $297 (was $349)
- Greenworks pressure washer (2000 PSI / 1.2 GPM) $142 (was $169)
- Greenworks pressure washer (1800 PSI / 1.1 GPM) $111 (was $139)
Power tools and combo kits
24V shop tools and bundles for DIY projects and around-the-house fixes.
- Greenworks drill/driver bit set $24 (was $30)
- Greenworks 24V drill (800 in-lbs) — 4.0Ah battery + charger $99 (was $159)
- Greenworks 24V drill (400 in-lbs) — 2x 2.0Ah batteries + charger $84 (was $139)
- Greenworks 24V impact driver (1950 in-lbs) — 2.0Ah battery + charger $84 (was $139)
- Greenworks 24V MAX drill + impact driver combo kit — 2x 2.0Ah batteries + charger $139 (was $149)
- Greenworks 24V high-torque drill + impact driver combo kit — 2x 2.0Ah USB-C power bank batteries + charger $119 (was $199)
- Greenworks 24V 4-tool combo kit — 4.0Ah + 2.0Ah batteries + charger $179 (was $299)
- Greenworks 24V 5-tool combo kit — 4.0Ah + 2.0Ah batteries + charger $239 (was $399)
- Greenworks 24V 6-tool combo kit — 4.0Ah + 2.0Ah batteries + charger $329 (was $599)
- Greenworks 24V 8-tool combo kit — 2x 2.0Ah batteries + charger $449 (was $749)
- Greenworks 24V 10-tool combo kit — 2x 4.0Ah batteries + charger $599 (was $699)
Batteries and accessories
If you already own the tool, sometimes the best deal is more runtime.
- Greenworks 24V battery — 4.0Ah battery + charger $71 (was $90)
- Greenworks 60V battery — 4.0Ah battery + charger $139 (was $179)
Garage and auto
One useful tool for road trips and driveway maintenance.
- Greenworks 40V cordless tire inflator (160 PSI) — Tool only $88 (was $110)
2025 PopSci Outdoor Gift Guide