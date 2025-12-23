Ace Hardware has Craftsman power tools for clearance prices right now

Don't rely on Santa to get the power tools you want. Grab them from Ace Hardware for deep discounts and get that to-do list done.

By Stan Horaczek

Published

Ace Hardware Craftsman tool deal
Craftsman

Santa may not bring you the power tools you want this year. But, that’s OK. Ace Hardware has a ton of Craftsman power tools on very deep discount right now so you can play Santa for yourself. If you have a local Ace store, you can order online and go pick them up in person so you don’t have to wait for shipping. Grab what you want now before the deals sell out.

Editor’s picks

Craftsman V20 4Ah Starter Kit + Wet/Dry Vac — $99.00 (was $299.00)

Craftsman battery-powered shop-vac
Don’t lug around a cord with your portable vacuum.

Craftsman
See It

A big discount on a genuinely useful combo: a 4Ah battery + charger plus a shop vac for the price of a battery kit. This is the kind of thing you end up using every weekend once it’s in the garage.

Craftsman V20 4 Ah Lithium-Ion Battery — $59.00 (with Ace Rewards) (was $119.00)

Craftsman battery
This battery pack is compatible across Craftsman’s line.

Craftsman
See It

If you’re already in the V20 ecosystem, extra batteries are the least exciting upgrade—and the one you’ll appreciate most when you’re not waiting on a charger mid-project. This price requires Ace Rewards.

Craftsman V20 1/2 in. Impact Wrench Kit — $199.00 (was $269.99)

Craftsman torque wrench
Those stubborn lug nuts don’t stand a chance.

Craftsman
See It

Great for lug nuts, stubborn bolts, and anything else that laughs at a regular ratchet. If you do your own tire rotations or basic car work, an impact wrench pays for itself in saved frustration pretty quickly.

No Ace Rewards required

These deals should apply without logging in.

Power tools

Batteries & power

Shop, cleanup & lighting

Tool sets, sockets & bits

Hand tools & accessories

Storage & organization

Outdoor & yard

Ace Rewards required

These prices show up when you’re logged in with an Ace Rewards account.

Power tools

Batteries & power

Shop, cleanup & lighting

Tool sets, sockets & bits

Hand tools & accessories

Storage & organization

 
