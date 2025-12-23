Ace Hardware has Craftsman power tools for clearance prices right now

We may earn revenue from the products available on this page and participate in affiliate programs. Learn more ›
Santa may not bring you the power tools you want this year. But, that’s OK. Ace Hardware has a ton of Craftsman power tools on very deep discount right now so you can play Santa for yourself. If you have a local Ace store, you can order online and go pick them up in person so you don’t have to wait for shipping. Grab what you want now before the deals sell out.
Editor’s picks
Craftsman V20 4Ah Starter Kit + Wet/Dry Vac — $99.00 (was $299.00)See It
A big discount on a genuinely useful combo: a 4Ah battery + charger plus a shop vac for the price of a battery kit. This is the kind of thing you end up using every weekend once it’s in the garage.
Craftsman V20 4 Ah Lithium-Ion Battery — $59.00 (with Ace Rewards) (was $119.00)See It
If you’re already in the V20 ecosystem, extra batteries are the least exciting upgrade—and the one you’ll appreciate most when you’re not waiting on a charger mid-project. This price requires Ace Rewards.
Craftsman V20 1/2 in. Impact Wrench Kit — $199.00 (was $269.99)See It
Great for lug nuts, stubborn bolts, and anything else that laughs at a regular ratchet. If you do your own tire rotations or basic car work, an impact wrench pays for itself in saved frustration pretty quickly.
No Ace Rewards required
These deals should apply without logging in.
Power tools
- Craftsman V20 1/2 in. Impact Wrench Kit $199.00 (was $269.99)
- Craftsman V20 Brushless Screwdriver $109.00 (was $119.99)
- Craftsman V20 Finishing Sander $59.00 (was $79.99)
- Craftsman V20 Right Angle Drill $99.00 (was $129.99)
- Craftsman V20 3/8 in. Cordless Ratchet $119.99 (was $119.99)
- Craftsman V20 Cordless Fixed Base Router $119.99 (was $119.99)
- Craftsman V20 Cordless Detail Sander $59.99 (was $59.99)
- Craftsman V20 Cordless Polisher $49.00 (was $59.00)
- Craftsman V20 Cordless Rotary Tool $59.99 (was $59.99)
- Craftsman 11-1/2 in. Corded Planer $99.00 (was $104.99)
- Craftsman Corded Drill Driver $69.00 (was $79.99)
Batteries & power
- Craftsman V20 4Ah Starter Kit + Reciprocating Saw $99.00 (was $249.00)
- Craftsman V20 4Ah Starter Kit + Circular Saw $99.00 (was $249.00)
- Craftsman V20 4Ah Starter Kit + Oscillating Tool $99.00 (was $249.00)
- Craftsman V20 4Ah Starter Kit + Misting Fan $99.00 (was $229.00)
- Craftsman V20 4Ah Starter Kit + Wet/Dry Vac $99.00 (was $299.00)
Shop, cleanup & lighting
- Craftsman V20 15 in. 3-Speed Misting Fan $99.00 (was $129.00)
Tool sets, sockets & bits
- Craftsman 105 pc Metric & SAE Mechanic’s Tool Set $69.99 (was $129.00)
- Craftsman 159 pc Metric & SAE Mechanic’s Tool Set $129.00 (with Ace Rewards) (was $179.00)
- Craftsman 12 Point Metric and SAE Ratcheting Box Wrench Set 20 pc $69.99 (was $104.99)
- Craftsman OVERDRIVE 49 pc Mechanic’s Tool Set $59.98 (was $114.99)
- Craftsman Metric Socket Set 10 pc $14.99 (was $28.99)
- Craftsman 1/4 in. Drive Socket & Ratchet Set $14.99 (was $27.99)
- Craftsman Versastack 71 pc Tool Set $55.98 (was $69.98)
Hand tools & accessories
- Craftsman Ratcheting Screwdriver Set 15 pc $14.99 (was $27.99)
- Craftsman 1/2 in. Digital Torque Wrench $229.97 (was $229.99)
- Craftsman 16 oz Smooth Face Claw Hammer $5.99 (was $18.99)
- Craftsman 20 oz Claw Hammer $14.99 (was $22.99)
- Craftsman Groove Joint Pliers $9.98 (was $16.99)
- Craftsman Heavy Duty Stapler $14.99 (was $19.99)
- Craftsman Pry Bar Set 3 pc $21.98 (was $28.99)
Storage & organization
- Craftsman 13 in. W X 9.75 in. H Wide Mouth Tool Bag 6 pocket Black/Red $5.99 (was $16.99)
- Craftsman 13 in. W X 18 in. H Ballistic Nylon Tool Bag Set 2 pc $14.99 (was $28.99)
- Craftsman S2000 52 in. Rolling Tool Cabinet $474.32 (was $539.00)
- Craftsman Plastic Storage Organizer $5.99 (was $12.99)
- Craftsman 72 in. Resin Shelving Unit $109.99 (was $119.99)
- Craftsman 30 in. Rolling Utility Tool Cart $299.00 (was $399.00)
- Craftsman 16 in. Classic Tool Box $12.98 (was $13.99)
Outdoor & yard
- Craftsman Gas Pole Saw $199.00 (was $259.00)
Ace Rewards required
These prices show up when you’re logged in with an Ace Rewards account.
Power tools
- Craftsman V20 Bagless Cordless Multi-Level Filter Hand Vacuum $59.00 (with Ace Rewards) (was $99.00)
- Craftsman V20 1/2 in. Cordless Hammer Drill Kit $99.00 (with Ace Rewards) (was $139.00)
- Craftsman V20 Bagless Cordless Stick Vacuum Kit $149.00 (with Ace Rewards) (was $199.00)
- Craftsman 20V 4-Tool Combo Kit $189.00 (with Ace Rewards) (was $219.00)
- Craftsman 3 amp Corded Oscillating Multi-Tool $89.00 (with Ace Rewards) (was $109.00)
- Craftsman Corded Impact Wrench $99.00 (with Ace Rewards) (was $149.00)
- Craftsman V20 18 Ga. Brad Nailer Kit $219.00 (with Ace Rewards) (was $259.00)
- Craftsman V20 16 Ga. Finish Nailer Kit $329.00 (with Ace Rewards) (was $379.00)
- Craftsman V20 7-Tool Combo Kit $329.00 (with Ace Rewards) (was $429.99)
Batteries & power
- Craftsman V20 2 Ah Lithium-Ion Battery Pack 2 pc $79.00 (with Ace Rewards) (was $109.00)
- Craftsman V20 4 Ah Lithium-Ion Battery $59.00 (with Ace Rewards) (was $119.00)
- Craftsman V20 4 Ah Battery 2 pc $99.00 (with Ace Rewards) (was $149.00)
- Craftsman V20 150W Power Inverter $49.00 (with Ace Rewards) (was $59.00)
Shop, cleanup & lighting
- Craftsman V20 Personal Fan $18.99 (with Ace Rewards) (was $21.99)
- Craftsman V20 Brushless Handheld Blower Kit $139.00 (with Ace Rewards) (was $159.00)
- Craftsman V20 700 lm Work Light $39.00 (with Ace Rewards) (was $79.99)
Tool sets, sockets & bits
- Craftsman 159 pc Metric & SAE Mechanic’s Tool Set $129.00 (with Ace Rewards) (was $179.00)
- Craftsman 61 pc 12-Point Tool Set $45.98 (with Ace Rewards) (was $59.98)
- Craftsman OVERDRIVE SAE Wrench Set 11 pc $57.99 (with Ace Rewards) (was $74.99)
- Craftsman OVERDRIVE Metric Wrench Set 11 pc $57.99 (with Ace Rewards) (was $74.99)
- Craftsman 63 pc Mechanic’s Tool Set $49.99 (with Ace Rewards) (was $79.99)
- Craftsman 13 in. W X 18 in. H Ballistic Nylon Tool Bag Set 2 pc $14.99 (was $28.99)
- Craftsman Drill & Driver Bit Set 140 pc $43.99 (with Ace Rewards) (was $44.99)
- Craftsman Driver Bit Set 47 pc $18.99 (with Ace Rewards) (was $21.99)
- Craftsman Gold Oxide Drill Bit Set 14 pc $9.99 (with Ace Rewards) (was $16.99)
Hand tools & accessories
- Craftsman 1/2 in. 50-250 ft. lbs. Click Torque Wrench $82.99 (with Ace Rewards) (was $109.99)
- Craftsman 3/8 in. Micrometer Torque Wrench $74.99 (with Ace Rewards) (was $99.99)
- Craftsman 24 in. Aluminum Level $13.99 (with Ace Rewards) (was $17.99)
- Craftsman 10 in. Carbide Circular Saw Blade $32.99 (with Ace Rewards) (was $34.99)
Storage & organization
- Craftsman Versastack 30 in. Rolling Tool Chest $77.99 (with Ace Rewards) (was $94.99)
- Craftsman Metal Rack System $69.99 (with Ace Rewards) (was $79.99)
- Craftsman Metal Shelving Unit $169.99 (with Ace Rewards) (was $199.99)
2025 PopSci Outdoor Gift Guide