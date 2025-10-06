Get faster, more reliable internet with these Prime Day deals on TP-Link routers and networking gear

We may earn revenue from the products available on this page and participate in affiliate programs. Learn more ›
There are few things more annoying than slow, spotty internet, especially if you have a smart home. Upgrading your networking gear can speed things up and make WiFi coverage a lot more consistent. Right now, Amazon has just about every piece of TP-Link networking equipment on sale during its Prime Big Deal Days. You can grab a mesh network setup, a new router, or even more advanced gear like Powerline adapters. Never look at that irritating loading wheel on Netflix ever again.
TP-Link Deco BE63 Tri-Band WiFi 7 Mesh System (3-Pack) $399.99 (27% off)See It
WiFi 7 mesh that can actually keep up with a busy home. The BE63 three-pack blankets large spaces with fast tri-band coverage and gives you four 2.5G ports for multi-gig backhaul or NAS/PCs. A great “set it and forget it” upgrade for streaming, gaming, and WFH all at once.
TP-Link Archer AX55 Pro (AX3000) Wi-Fi 6 Router $69.99 (53% off)See It
A crowd-pleasing, under-$70 way to modernize older routers. Dual 2.5G ports, USB 3.0, WPA3, and EasyMesh support hit the sweet spot for most homes without overspending.
TP-Link RE700X AX3000 Range Extender $59.99 (50% off)
Dead zone killer with a simple app setup. The RE700X adds Wi-Fi 6 speed to bedrooms, basements, or garages, and the gigabit Ethernet port can hard-wire a console or streaming box.
Whole-home Mesh Wi-Fi Systems
- TP-Link Deco BE63 Tri-Band WiFi 7 Mesh System (3-Pack) $399.99 (27% off)
- TP-Link Deco BE63 Tri-Band WiFi 7 Mesh System (2-Pack) $269.99 (40% off)
- TP-Link Deco XE75 Tri-Band WiFi 6E Mesh System (2-Pack) $144.49 (34% off)
- TP-Link Deco BE23 Dual-Band WiFi 7 Mesh System (3-Pack) $179.99 (28% off)
- TP-Link Deco BE23 Dual-Band WiFi 7 Mesh System (2-Pack) $129.99 (27.78% off)
- TP-Link Deco X55 Pro AX3000 Wi-Fi 6 Mesh (3-Pack) $139.99 (36.37% off)
- TP-Link Deco BE85 Tri-Band WiFi 7 Mesh (3-Pack) $899.99 (30.77% off)
- TP-Link Deco BE85 Tri-Band WiFi 7 Mesh (2-Pack) $599.99 (40% off)
- TP-Link Deco BE95 Quad-Band WiFi 7 Mesh (2-Pack) $699.99 (41.67% off)
- TP-Link Deco BE95 Quad-Band WiFi 7 Mesh (1-Pack) $399.99 (29.83% off)
- TP-Link Deco X20 Wi-Fi 6 Mesh (1-Pack) $49.99 (50.01% off)
- TP-Link Deco X20 Wi-Fi 6 Mesh (2-Pack) $89.99 (50% off)
- TP-Link Deco X68 Tri-Band Wi-Fi 6 Mesh (2-Pack) $129.99 (40.91% off)
Wi-Fi Routers (Wi-Fi 7 / 6E / 6)
- Archer BE230 Dual-Band WiFi 7 Router $79.99 (33.34% off)
- TL-WR3602BE BE3600 Wi-Fi 7 Portable Travel Router $89.99 (35.72% off)
- Archer BE800 Tri-Band WiFi 7 Router $299.99 (50% off)
- Archer BE550 Pro Tri-Band WiFi 7 Router $199.99 (33.33% off)
- Archer BE260 Dual-Band WiFi 7 Router $99.99 (23.08% off)
- Archer GE650 Tri-Band WiFi 7 Gaming Router $199.99 (42.86% off)
- Archer BE900 Quad-Band WiFi 7 Router $429.99 (38.57% off)
- Archer AXE75 Tri-Band Wi-Fi 6E Router $99.99 (50% off)
- Archer AX73 AX5400 Wi-Fi 6 Router $79.99 (38.46% off)
- Archer AX55 Pro AX3000 Wi-Fi 6 Router $69.99 (53.34% off)
- Archer A8 AC1900 Smart Wi-Fi Router $49.99 (37.50% off)
- Archer AX6000 Wi-Fi 6 Router $125.99 (42.73% off)
- Deco BE25 Dual-Band WiFi 7 Router (1-Pack standalone) $79.99 (38.46% off)
- Deco BE25 Dual-Band WiFi 7 Mesh System (2-Pack) $149.99 (34.78% off)
- Archer AXE300 AXE16000 Quad-Band Wi-Fi 6E Router $330.88 (17.28% off)
- Archer AX72 Pro AX5400 Wi-Fi 6 Router $99.99 (50% off)
- Archer Air R5 AX3000 Wall-Mounted Wi-Fi 6 Router $69.98 (30.01% off)
- TL-WR3002X AX3000 Dual-Band Wi-Fi 6 Travel Router $59.99 (40% off)
Range Extenders & Signal Boosters
- RE550 AC1900 Range Extender $39.99 (50.01% off)
- RE715X AX3000 Wi-Fi 6 Range Extender $69.99 (41.67% off)
- RE223BE BE3200 Wi-Fi 7 Range Extender $79.99 (33.34% off)
- RE653BE BE10000 Wi-Fi 7 Range Extender $149.99 (40% off)
- RE615X AX1800 Wi-Fi 6 Range Extender $49.99 (44.45% off)
- RE700X AX3000 Wi-Fi 6 Range Extender $59.99 (50% off)
- RE650 AC2600 Range Extender $54.99 (31.25% off)
- RE600X AX1800 Wi-Fi 6 Extender $39.99 (60.01% off)
- RE813XE AXE5400 Wi-Fi 6E Range Extender $119.99 (33.34% off)
- RE815X AX5400 Tri-Band Range Extender $89.99 (50% off)
- RE220 Wi-Fi Extender with Ethernet $12.99 (13.34% off)
- RE105 N300 Single-Band Extender $14.99 (25.01% off)
Adapters (USB, PCIe & Bluetooth)
- Archer T2U Plus AC600 USB Wi-Fi Adapter $14.85 (25.71% off)
- UB500 Bluetooth 5.3 USB Adapter (Nano) $9.99 (33.36% off)
- Archer TX55E AX3000 PCIe Wi-Fi 6 + BT 5.2 $28.99 (35.56% off)
- Archer TX3000E AX3000 PCIe Wi-Fi 6 + BT 5.3 $31.99 (36.01% off)
- Archer TXE72E AXE5400 PCIe Wi-Fi 6E + BT 5.3 $36.99 (38.34% off)
- Archer TX20U Plus AX1800 USB Wi-Fi 6 $26.99 (46.01% off)
- Archer TX20U Nano AX1800 USB Wi-Fi 6 (Nano) $22.99 (34.30% off)
- Archer T3U Nano AC1300 USB Wi-Fi $14.99 (34.80% off)
- Archer T3U Plus AC1300 USB Wi-Fi (High-Gain) $17.99 (21.75% off)
- Archer T4U Plus AC1300 USB Wi-Fi (High-Gain) $19.99 (33.34% off)
- Archer TX21UH AX1800 USB Wi-Fi 6 (High-Gain) $39.99 (42.86% off)
- Archer TXE70UH AXE5400 USB Wi-Fi 6E $54.99 (45% off)
- Archer TBE400E BE6500 PCIe Wi-Fi 7 + BT 5.4 $44.99 (35.72% off)
- Archer TBE552E BE9300 PCIe Wi-Fi 7 + BT 5.4 $49.99 (37.50% off)
- Archer TBE550E BE9300 PCIe Wi-Fi 7 + BT 5.4 $69.99 (30% off)
- Archer TX20E AX1800 PCIe Wi-Fi 6 + BT 5.2 $24.99 (37.51% off)
- Archer T5E AC1200 PCIe Wi-Fi + BT 5.0 $22.99 (42.51% off)
- Archer T2E AC600 PCIe Wi-Fi $14.99 (25.01% off)
- UB500 Plus Bluetooth 5.3 USB Adapter (Long-Range) $14.99 (25.01% off)
- UB400 Bluetooth 4.0 USB Adapter (Nano) $6.99 (41.70% off)
Access Points (Omada, Festa & Outdoor)
- Omada EAP610 AX1800 Wi-Fi 6 Access Point $69.99 (30% off)
- Omada EAP650 AX3000 Ultra-Slim Access Point $79.99 (38.46% off)
- Omada EAP670 V2 AX5400 2.5G Ceiling AP $119.99 (20% off)
- Omada EAP770 BE11000 Tri-Band Wi-Fi 7 AP $149.99 (23.08% off)
- Omada EAP610-Outdoor AX1800 Outdoor AP (IP68) $99.99 (23.08% off)
- Deco X20-Outdoor AX1800 Mesh Extender (1-Pack) $74.99 (25% off)
- Deco BE25-Outdoor BE5000 Outdoor Mesh Extender (1-Pack) $99.99 (33.34% off)
- Festa F76 BE11000 Tri-Band Wi-Fi 7 AP $139.99 (22.22% off)
- Festa F67 AX5400 Wi-Fi 6 2.5G AP $119.99 (20% off)
- Festa F65 AX3000 Ultra-Slim AP $79.99 (38.46% off)
- Festa F61 AX1800 AP $69.99 (30% off)
- Festa F54 AC1750 AP $59.99 (25% off)
- Festa F52 AC1350 AP $39.99 (33.34% off)
- Festa F52-Wall In-Wall AC1200 AP $47.99 (20% off)
- Festa F41-Outdoor N300 Outdoor AP $31.99 (20.01% off)
- Festa F65-Outdoor AX3000 Outdoor AP (IP67) $99.99 (33.34% off)
- Festa F65-Wall AX3000 In-Wall AP $94.99 (32.15% off)
- TL-WA3001 AX3000 Wi-Fi 6 Access Point $69.99 (30% off)
- TL-WA1801 AX1800 Wi-Fi 6 Access Point $49.99 (28.58% off)
- TL-WA1201 AC1200 Desktop AP/Bridge $29.99 (33.34% off)
Ethernet Switches (Unmanaged, PoE, Multi-Gig & Smart)
- TL-SG105 5-Port Gigabit Unmanaged $12.99 (48.02% off)
- TL-SG105E 5-Port Gigabit Easy Smart (Black) $17.99 (40.01% off)
- TL-SG116 16-Port Gigabit Unmanaged $53.59 (33% off)
- TL-SG108S 8-Port Gigabit Unmanaged $19.99 (20.01% off)
- TL-SG105S 5-Port Gigabit Unmanaged (QoS/IGMP) $15.99 (20.01% off)
- TL-SG105S-M2 5-Port 2.5G Multi-Gig Unmanaged $49.99 (50.01% off)
- TL-SG108S-M2 8-Port 2.5G Multi-Gig Unmanaged $69.99 (46.16% off)
- TL-SX105 5-Port 10G/Multi-Gig Unmanaged $199.99 (42.86% off)
- TL-SG1005P 5-Port Gigabit PoE Switch (4× PoE+) $44.99 (25% off)
- TL-SG105PE 5-Port Gigabit Easy Smart PoE $43.99 (26.67% off)
- TL-SG108PE 8-Port Easy Smart (4× PoE+) $47.99 (31.43% off)
- TL-SG1210MPE 8-Port PoE Switch (123W) $99.99 (23.08% off)
- TL-SG1210PP 8-Port PoE++/PoE+ (123W) + SFP $119.99 (20% off)
- TL-SG1218MPE 16-Port PoE+ (250W) Easy Smart $149.99 (21.05% off)
- TL-SG116P 16-Port PoE+ (120W) Unmanaged $127.99 (20% off)
- TL-SG1428PE 24-Port PoE+ (250W) Easy Smart $179.99 (28% off)
- TL-SG1005P-PD 5-Port PoE Pass-Through Switch $47.99 (20% off)
- TL-SG1024DE 24-Port Gigabit Easy Smart $79.99 (20% off)
- TL-SF1009P 9-Port Fast Ethernet PoE+ (65W) $39.99 (24.53% off)
- Festa FS308G 8-Port Smart Managed Switch $54.99 (21.43% off)
- Festa FS308GP 8-Port Smart Managed PoE (62W) $69.99 (30% off)
- Festa FS310GP 10-Port Smart Managed PoE (61W) $94.99 (20.84% off)
- Festa FS318G 18-Port Smart Managed Switch $109.99 (21.43% off)
- Festa FS318GP 18-Port Smart Managed PoE (150W) $149.99 (40% off)
- Festa FS328G 28-Port Smart Managed Switch $159.99 (20% off)
- Festa FS352G 52-Port Smart Managed Switch $299.99 (25% off)
- Festa FS352GP 52-Port Smart Managed PoE (384W) $399.99 (27.27% off)
Powerline & Wired Network Adapters
- AV2000 Powerline Kit (TL-PA9020P) $69.99 (30% off)
- AV1000 Powerline Kit with Passthrough (TL-PA7017P) $49.99 (16.67% off)
- AV1000 Powerline Kit (TL-PA7017) $39.99 (20% off)
- TL-WPA7617 KIT Powerline Wi-Fi Extender $69.99 (30% off)
- TL-WPA7617 Add-On Powerline Wi-Fi Unit $49.99 (28.58% off)
- TL-PA7017 Add-On AV1000 Powerline Adapter $23.99 (20.01% off)
USB/Ethernet & Misc. Accessories
- UE306 USB-A to Gigabit Ethernet (Switch-compatible) $7.99 (46.70% off)
- UE300C USB-C to Gigabit Ethernet $9.99 (50.03% off)
- UE300 USB-A to Gigabit Ethernet (Foldable) $8.99 (30.79% off)
- TX201 2.5Gb PCIe Ethernet Card $24.98 (16.71% off)
- TX401 10Gb PCIe Ethernet Card (incl. CAT6A) $74.99 (25% off)
- UH720 Powered USB 3.0 Hub (7 data + 2 charging) $22.99 (34.30% off)
- UH400 4-Port USB 3.0 Slim Hub $12.59 (10.01% off)
Outdoor CPE & Point-to-Point
- CPE710 5GHz 867Mbps Long-Range Outdoor CPE $59.99 (20% off)
- CPE510 5GHz N300 Long-Range Outdoor CPE $48.49 (11.82% off)
