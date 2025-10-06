🛍️ 100+ early Prime Day deals. Get shopping now.  🛍️

Get faster, more reliable internet with these Prime Day deals on TP-Link routers and networking gear

Save money while you upgrade your home or office WiFi with these steep Amazon Prime Big Deal Days deals on TP-Link gear.

By Stan Horaczek

There are few things more annoying than slow, spotty internet, especially if you have a smart home. Upgrading your networking gear can speed things up and make WiFi coverage a lot more consistent. Right now, Amazon has just about every piece of TP-Link networking equipment on sale during its Prime Big Deal Days. You can grab a mesh network setup, a new router, or even more advanced gear like Powerline adapters. Never look at that irritating loading wheel on Netflix ever again.

TP-Link Deco BE63 Tri-Band WiFi 7 Mesh System (3-Pack) $399.99 (27% off)

There will be nowhere for WiFi to hide once you have this system setup in your home.

WiFi 7 mesh that can actually keep up with a busy home. The BE63 three-pack blankets large spaces with fast tri-band coverage and gives you four 2.5G ports for multi-gig backhaul or NAS/PCs. A great “set it and forget it” upgrade for streaming, gaming, and WFH all at once.

TP-Link Archer AX55 Pro (AX3000) Wi-Fi 6 Router $69.99 (53% off)

This router is faster and a whole lot cooler looking than your current machine.

A crowd-pleasing, under-$70 way to modernize older routers. Dual 2.5G ports, USB 3.0, WPA3, and EasyMesh support hit the sweet spot for most homes without overspending.

TP-Link RE700X AX3000 Range Extender $59.99 (50% off)
Dead zone killer with a simple app setup. The RE700X adds Wi-Fi 6 speed to bedrooms, basements, or garages, and the gigabit Ethernet port can hard-wire a console or streaming box.

