Backcountry is blowing out hiking bags, backpacks, and luggage for up to 65% off during this clearance sale

A good bag is your best friend out on the trail or during your travels. Right now, Backcountry.com has more than 100 hiking backpacks, luggage, and commuter bags for up to 65% off. The sale includes extremely popular outdoor brands like Osprey, Patagonia, Dakine, and more. This is a clearance sale, so if you see a color and style you want, grab it quickly so you don’t miss out. Then, enjoy lugging your stuff around no matter where you’re going.

If you think a rugged bag might be overkill for your needs, just remember what happens to a suitcase when you check it.

Editor’s picks

Osprey Arcane WP Roll Top 18L Pack is down to $84.00 (65% off). The roll-top design is built for quick access and a little extra flexibility when you overpack, and the “WP” in the name is there for a reason when the sky decides to get dramatic.

Eagle Creek Cargo Hauler 90L Duffel Bag is down to $75.60 (60% off). Ninety liters is the ‘throw it all in and go’ size—ideal for road trips, car camping, or lugging awkward gear to the gym without playing Tetris.

Db Ramverk Pro 32L Backpack is down to $147.58 (60% off). At 32 liters, it’s big enough for a laptop, a lunch, and a light jacket (or a change of clothes for a weekend), without feeling like you’re hauling a suitcase on your back.

Shop the Backcountry bag deals

Everyday & commuter backpacks

Hiking & trail packs

Duffels & gear haulers

Tote packs & hybrids

Slings, crossbodies & small carry

Kids’ packs & small bags

