Backcountry is blowing out hiking bags, backpacks, and luggage for up to 65% off during this clearance sale

We may earn revenue from the products available on this page and participate in affiliate programs. Learn more ›
A good bag is your best friend out on the trail or during your travels. Right now, Backcountry.com has more than 100 hiking backpacks, luggage, and commuter bags for up to 65% off. The sale includes extremely popular outdoor brands like Osprey, Patagonia, Dakine, and more. This is a clearance sale, so if you see a color and style you want, grab it quickly so you don’t miss out. Then, enjoy lugging your stuff around no matter where you’re going.
If you think a rugged bag might be overkill for your needs, just remember what happens to a suitcase when you check it.
Editor’s picks
Osprey Arcane WP Roll Top 18L Pack $84 (65% off)See It
Osprey Arcane WP Roll Top 18L Pack is down to $84.00 (65% off). The roll-top design is built for quick access and a little extra flexibility when you overpack, and the “WP” in the name is there for a reason when the sky decides to get dramatic.
Eagle Creek Cargo Hauler 90L Duffel Bag $75.60 (60% off)See It
Eagle Creek Cargo Hauler 90L Duffel Bag is down to $75.60 (60% off). Ninety liters is the ‘throw it all in and go’ size—ideal for road trips, car camping, or lugging awkward gear to the gym without playing Tetris.
Db Ramverk Pro 32L Backpack $147.58 (60% off)See It
Db Ramverk Pro 32L Backpack is down to $147.58 (60% off). At 32 liters, it’s big enough for a laptop, a lunch, and a light jacket (or a change of clothes for a weekend), without feeling like you’re hauling a suitcase on your back.
Shop the Backcountry bag deals
Everyday & commuter backpacks
Black Diamond
- Black Diamond Distance 8L Backpack $116.97 (35% off)
Cotopaxi
- Cotopaxi Tapa Cada Dia 22L Backpack $55.00 (45% off)
Dakine
- Dakine 365 21L Backpack (DAK008W) $15.00 (70% off)
- Dakine 365 21L Backpack (Alt listing) $25.00
- Dakine Campus M 25L Backpack (DAK01NA) $29.25 (55% off)
- Dakine Campus M 25L Backpack (Alt listing) $35.75 (52% off)
- Dakine Campus Premium 28L Backpack $50.00 (57% off)
- Dakine Class 25L Backpack $29.40 (40% off)
- Dakine Essentials 26L Backpack $32.00 (60% off)
- Dakine Infinity Toploader 27L Backpack $36.00 (55% off)
- Dakine June 25L Backpack $33.75 (61% off)
- Dakine Method 25L Backpack $35.00 (50% off)
- Dakine Method 32L Backpack (DAKZ7SW) $32.00 (60% off)
- Dakine Method DLX 28L Backpack (DAKZ7SX) $33.25 (65% off)
- Dakine Motive 30L Backpack $108.50 (30% off)
- Dakine Motive Rolltop 25L $60.75 (55% off)
- Dakine Packable 22L Backpack $39.00 (40% off)
- Dakine Urban Mission 18L Backpack $27.50 (45% off)
- Dakine Verge 25L Backpack (DAKZ7MG) $72.00 (40% off)
- Dakine Wander 25L Backpack $34.00 (60% off)
- Dakine Wednesday 21L Backpack $23.10
Db
- Db Hugger Base 15L Backpack $62.53 (55% off)
- Db Hugger Base Backpack 15L (DBCA02G) $64.50 (50% off)
- Db Ramverk 26L Backpack $129.48 (50% off)
- Db Ramverk 26L Backpack (single color) (DBCA00Q) $87.13 (65% off)
- Db Ramverk 21L Backpack (Alt listing) $114.48 (50% off)
- Db Ramverk 21L Backpack (DBCA00P) $103.03 (55% off)
Eastpak
- Eastpak Padded Pak’R Backpack $42.50 (50% off)
Exped
- Exped Cloudburst 25L Backpack $65.00 (35% off)
Granite Gear
- Granite Gear Scurry 24L Daypack $39.98 (60% off)
Herschel
- Herschel Classic Backpack $35.74
- Herschel Classic XL Backpack $42.24
- Herschel Gibson 18L Messenger Tech Bag $55.00 (50% off)
- Herschel Heritage 24L Backpack $51.99 (35% off)
- Herschel Little America 25L Backpack $84.49
- Herschel Little America 17L Mid Backpack $77.99 (35% off)
- Herschel Pop Quiz 22L Backpack $61.74 (35% off)
- Herschel Retreat 19.5L Backpack $71.49 (35% off)
- Herschel Retreat 15L Small Backpack $51.99
- Herschel Seymour 26L Backpack $64.99 (35% off)
- Herschel Survey 17.5L Backpack $58.49 (35% off)
- Herschel Ultralight 22L Backpack $62.99 (30% off)
- Herschel Ultralight 14L Cinch Daypack $48.99 (30% off)
Mountain Hardwear
- Mountain Hardwear Huell 25L Backpack $49.49 (45% off)
Mystery Ranch
- Mystery Ranch 3 Way 27 Backpack $125.92 (45% off)
- Mystery Ranch Catalyst 22 Backpack $96.85 (35% off)
- Mystery Ranch Catalyst 18 Backpack $90.32 (35% off)
- Mystery Ranch District 24L Backpack $92.92 (45% off)
NEMO
- NEMO Resolve 25L Endless Promise Backpack $125.96 (30% off)
- NEMO Resolve 15L Backpack $87.97 (45% off)
- NEMO Vantage Endless Promise 30L Backpack $114.98 (50% off)
- NEMO Vantage Endless Promise 20L Backpack $89.98 (50% off)
Osprey
- Osprey Arcane 24L Roll Top Pack $68.97 (45% off)
- Osprey Arcane 22L Roll Top Pack (OSPZ197) $38.50 (65% off)
- Osprey Arcane 30L Duffel Pack (OSPZ18J) $69.98 (50% off)
- Osprey Arcane Flap 14L Pack $60.00 (40% off)
- Osprey Arcane Large 20L Daypack (OSPZ18L) $54.98 (50% off)
- Osprey Arcane Large 20L Daypack (Alt listing) $65.97
- Osprey Arcane Large Day Wool Daypack $62.98 (65% off)
- Osprey Arcane XL 30L Daypack (OSPZ1AW) $64.98 (50% off)
- Osprey Arcane XL 30L Daypack (Alt listing) $77.97
- Osprey Daylite Plus 20L Backpack $52.46
- Osprey Heritage Simplex 16L Backpack $54.97 (45% off)
- Osprey Ozone 28L Backpack (OSPZ1ES) $101.97 (40% off)
- Osprey Transporter Panel Loader 25L Pack $74.23 (55% off)
- Osprey Transporter Roll Top 28L Pack $90.75 (45% off)
- Osprey Transporter Roll Top WP 18L Pack $77.97 (40% off)
- Osprey Transporter Roll Top WP 25L Pack $98.97 (40% off)
- Osprey Transporter Roll Top WP 30L Pack $104.47 (45% off)
- Osprey Transporter Zinch Pack $91.00
Patagonia
- Patagonia Refugio 30L Day Pack $109.65 (15% off)
Thule
- Thule Nanum 18L Backpack $54.97 (45% off)
- Thule Nanum 25L Backpack $53.98 (55% off)
- Thule Paramount 27L Commuter Backpack $104.47 (45% off)
Hiking & trail packs
Black Diamond
- Black Diamond Pursuit 30L Backpack $139.96 (30% off)
Granite Gear
- Granite Gear Dagger 22L Daypack $47.98 (60% off)
Gregory
- Gregory Nano 14L Backpack $35.72 (35% off)
Mystery Ranch
- Mystery Ranch Coulee 20L Backpack $107.40 (40% off)
- Mystery Ranch In And Out 18L Daypack $62.30 (30% off)
- Mystery Ranch Scree 22L Backpack $139.30 (30% off)
- Mystery Ranch Superset 24 Daypack $110.50 (35% off)
Osprey
- Osprey Hikelite 32L Pack $112.00 (30% off)
- Osprey Sportlite Hydraulics 20L Backpack $66.50 (30% off)
- Osprey Sportlite 30L Backpack $94.50 (30% off)
- Osprey Stratos 24L Backpack $126.00 (30% off)
- Osprey Stratos 34L Backpack $140.00 (30% off)
Pingora
- Pingora Impulse 9L Backpack $76.97 (45% off)
- Pingora Impulse 11L Backpack $76.97 (45% off)
Rab
- Rab Aeon 27L Backpack $119.00 (30% off)
Thule
- Thule Stir 18L Backpack $54.97 (45% off)
- Thule Stir 25L Backpack $83.97 (40% off)
Ultimate Direction
- Ultimate Direction Blazek 10L Daypack $47.97 (40% off)
- Ultimate Direction Blazek 15L Daypack $53.97 (40% off)
- Ultimate Direction Blazek 18L Daypack $59.97 (40% off)
Duffels & gear haulers
Db
- Db Roamer 60L Duffel Bag $94.48 (50% off)
- Db Roamer 40L Duffel Bag $76.03 (55% off)
Eagle Creek
- Eagle Creek Cargo Hauler 40L Duffel Bag (Alt listing) $52.15 (65% off)
- Eagle Creek Cargo Hauler 40L Duffel Bag (EAGM361) $96.85 (35% off)
- Eagle Creek Cargo Hauler 90L Duffel Bag $75.60 (60% off)
- Eagle Creek Migrate 40L Duffel Bag (EAGM35D) $71.40
Helly Hansen
- Helly Hansen Hightide WP 65L Duffel Bag $114.00 (40% off)
Herschel
- Herschel Heritage 40L Duffel Bag $64.99 (35% off)
- Herschel Novel 43L Duffel Bag $76.99
Mountain Hardwear
- Mountain Hardwear Camp Tough Duffel 80L $98.99 (45% off)
Mystery Ranch
- Mystery Ranch Mission 40L Duffel Bag $116.35 (35% off)
- Mystery Ranch Mission 55L Duffel Bag $119.40 (40% off)
- Mystery Ranch Mission Stuffel 30L Bag $70.82 (35% off)
- Mystery Ranch Mission Stuffel 45L Bag $77.32 (35% off)
- Mystery Ranch Mission Stuffel 60L Bag $77.37 (40% off)
NEMO
- NEMO Double Haul Convertible Duffel 30L Bag $104.96 (30% off)
- NEMO Double Haul Convertible Duffel 55L Bag $101.97 (40% off)
- NEMO Double Haul Convertible Duffel 70L Bag $129.97 (35% off)
- NEMO Double Haul Convertible Duffel 100L Bag $131.97 (40% off)
Osprey
- Osprey Transporter 65L Duffel $133.00
Patagonia
Tote packs & hybrids
Osprey
- Osprey Arcane 20L Tote Pack (OSPZ18K) $48.00 (60% off)
- Osprey Arcane 20L Tote Pack (Alt listing) $74.97
- Osprey Daylite 20L Tote Pack $62.96
- Osprey Daylite Large Tote Pack $75.00 (32% off)
Slings, crossbodies & small carry
Herschel
- Herschel Heritage 2L Crossbody Bag $20.00 (50% off)
- Herschel Heritage Crossbody Little Herschel Bag $15.39 (45% off)
- Herschel Ultralight 2L Hip Pack $27.99 (30% off)
KAVU
- KAVU Cattle Point Sling Bag $28.77
- KAVU Clipper Card Case $17.97
- KAVU Islamorada Cross Body Wallet $34.96 (30% off)
- KAVU Snuggy Spectator Pouch $16.10 (54% off)
- KAVU Yorktown Cross Body Wallet $15.21 (72% off)
Mystery Ranch
- Mystery Ranch District 2 Bag $31.85 (35% off)
- Mystery Ranch District Pro Bag $104.30 (30% off)
- Mystery Ranch Street Market Bag $29.22 (35% off)
Osprey
- Osprey Aoede 1.5L Crossbody Bag $27.96 (30% off)
- Osprey Aoede Sling $35.97
Patagonia
- Patagonia Atom 8L Sling Bag $65.00
Kids’ packs & small bags
Dakine
Herschel
- Herschel Classic Little Duffle – Kids’ $38.49 (30% off)
- Herschel Heritage 15L Youth Backpack – Kids’ $31.49 (30% off)
2025 PopSci Outdoor Gift Guide