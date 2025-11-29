🛍️ The best Black Friday deals you can shop right now (updating) 🛍️

Amazon just dropped massive early Cyber Monday deals on Greenworks battery-powered yard tools

Whether you need a mower, trimmer, snow blower, or other battery-powered tool, some of the best are already on sale at Amazon.

By Stan Horaczek

Updated

Greenworks battery-powered yard tools
Greenworks

Cyber Monday sales have officially started. Amazon just dropped a ton of very deep discounts on Greenworks battery-powered yard tools, including mowers, blowers, trimmers, and most importantly, snow blowers. The Greenworks system is great for its powerful, flexible batteries and reliability. Grab a whole kit and upgrade your home’s entire arsenal of yard equipment all at once.

Editor’s picks

Greenworks 40V 20" Brushless Cordless Snow Blower (4.0Ah Battery & Charger) $299 (was $449)

Greenworks electric snow blower on sale for Cyber Monday
Skip the shoveling this year.

Greenworks
See It

A 20-inch clearing width hits the sweet spot for walkways and driveways without being unwieldy. This 40V single-stage blower is much quieter and easier to maintain than gas, and the bundled 4.0Ah battery works with the rest of the 40V lineup. It’s a solid way to prep for the first real snowstorm of the season.

Greenworks 80V 21" Self-Propelled Cordless Lawn Mower (4.0Ah Battery & Rapid Charger) $399 ($599)

Greenworks mower with batteries on sale for Cyber Monday
It can tackle even large lawns.

Greenworks
See It

If you want a true gas-replacement mower, this 80V self-propelled model is the move. The 21-inch deck is made for typical suburban yards, the brushless motor helps with efficiency and longevity, and the included 4.0Ah battery and rapid charger get you cutting quickly. LED headlights are a nice touch if you’re squeezing in a mow at dusk after work.

Greenworks 80V 21" Brushless Push Mower + Axial Blower + 13" String Trimmer Kit $489 (was $699)

Greenworks trimmer, blower, mower combo kit
Upgrade all of your yard tools at once with this combo kit

Greenworks
See It

This bundle tackles mowing, trimming, and cleanup in one shot. The 21-inch 80V mower handles larger yards, while the axial blower and 13-inch string trimmer help edge the lawn and clear clippings or leaves. Two 2.0Ah batteries and a rapid charger are included, so you can swap packs mid-job instead of waiting around for a recharge.

Snow blowers and snow shovels

Lawn mowers and full yard-care kits

Leaf blowers and yard cleanup

Chainsaws, pole saws, mini saws, and hedge trimmer

Pressure washers and surface cleaner

String trimmers, combos, and batteries

24V drills, drivers, and tool combos

 
