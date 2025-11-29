Amazon just dropped massive early Cyber Monday deals on Greenworks battery-powered yard tools

We may earn revenue from the products available on this page and participate in affiliate programs. Learn more ›
Cyber Monday sales have officially started. Amazon just dropped a ton of very deep discounts on Greenworks battery-powered yard tools, including mowers, blowers, trimmers, and most importantly, snow blowers. The Greenworks system is great for its powerful, flexible batteries and reliability. Grab a whole kit and upgrade your home’s entire arsenal of yard equipment all at once.
Editor’s picks
Greenworks 40V 20" Brushless Cordless Snow Blower (4.0Ah Battery & Charger) $299 (was $449)See It
A 20-inch clearing width hits the sweet spot for walkways and driveways without being unwieldy. This 40V single-stage blower is much quieter and easier to maintain than gas, and the bundled 4.0Ah battery works with the rest of the 40V lineup. It’s a solid way to prep for the first real snowstorm of the season.
Greenworks 80V 21" Self-Propelled Cordless Lawn Mower (4.0Ah Battery & Rapid Charger) $399 ($599)See It
If you want a true gas-replacement mower, this 80V self-propelled model is the move. The 21-inch deck is made for typical suburban yards, the brushless motor helps with efficiency and longevity, and the included 4.0Ah battery and rapid charger get you cutting quickly. LED headlights are a nice touch if you’re squeezing in a mow at dusk after work.
Greenworks 80V 21" Brushless Push Mower + Axial Blower + 13" String Trimmer Kit $489 (was $699)See It
This bundle tackles mowing, trimming, and cleanup in one shot. The 21-inch 80V mower handles larger yards, while the axial blower and 13-inch string trimmer help edge the lawn and clear clippings or leaves. Two 2.0Ah batteries and a rapid charger are included, so you can swap packs mid-job instead of waiting around for a recharge.
Snow blowers and snow shovels
- Greenworks 80V 12″ Brushless Cordless Snow Shovel (2.0Ah Battery & Charger) $212 (was $349)
- Greenworks 40V 20″ Brushless Cordless Snow Blower (4.0Ah Battery & Charger) $299 (was $499)
- Greenworks 40V 12″ Brushless Cordless Snow Shovel with LED Light (4.0Ah Battery & Charger) $195 (was $279)
- Greenworks 82V 22″ Snow Thrower (5.0Ah Battery + Dual Port Charger) $599 (was $799)
Lawn mowers and full yard-care kits
- Greenworks 40V 16″ Cordless Lawn Mower (Ultra-Light Push, 4.0Ah Battery & Charger) $189 (was $299)
- Greenworks 60V 17″ Brushless Cordless Push Lawn Mower (4.0Ah Battery & 3A Charger) $265 (was $399)
- Greenworks 80V 21″ Self-Propelled Cordless Lawn Mower (Brushless Motor, LED Lights, 4.0Ah Battery & Rapid Charger) $399 (was $599)
- Greenworks 40V 16″ Brushless Push Mower + Blower + 13″ String Trimmer Kit (4.0Ah + 2.0Ah Batteries) $359 (was $479)
- Greenworks 80V 21″ Brushless Push Mower + Axial Blower + 13″ String Trimmer Kit (2 x 2.0Ah Batteries) $489 (was $699)
- Greenworks 80V 21″ Brushless Push Lawn Mower (LED Headlight + Aluminum Handles, 4.0Ah Battery & Rapid Charger) $349 (was $499)
- Greenworks 24V 13″ Brushless Cordless Push Lawn Mower (4.0Ah Battery & Charger) $167 (was $219)
Leaf blowers and yard cleanup
- Greenworks 60V 700 CFM Brushless Leaf Blower (5.0Ah Battery & Rapid Charger) $179 (was $299)
- Greenworks 40V Leaf Blower/Sweeper, 150 MPH (2.0Ah Battery & Charger) $69 (was $129)
- Greenworks 40V Lawn Care Combo Kit (Trimmer & Blower, 2.0Ah Battery & Charger) $109 (was $189)
- Greenworks 40V Cordless Brushless Axial Leaf Blower (130 MPH / 550 CFM, 4.0Ah Battery & Charger) $107 (was $151)
- Greenworks 80V 750 CFM Backpack Blower (4.0Ah Battery & 4A Charger) $299 (was $399)
Chainsaws, pole saws, mini saws, and hedge trimmer
- Greenworks 40V 16″ Brushless Cordless Chainsaw (4.0Ah Battery & Charger) $144 (was $169)
- Greenworks 80V 18″ Brushless Cordless Chainsaw (2.0Ah Battery & Rapid Charger) $189 (was $199)
- Greenworks 80V 10″ Brushless Cordless Polesaw (2.0Ah Battery & Charger) $199 (was $279)
- Greenworks 24V 6″ Mini Chainsaw Cordless (2.0Ah Battery & Charger) $85 (was $99)
- Greenworks 24V 10″ Cordless Compact Chainsaw (2.0Ah Battery & Charger) $99 (was $139)
- Greenworks 80V 26″ Cordless Hedge Trimmer (2.0Ah Battery & 2A Charger) $169 (was $239)
Pressure washers and surface cleaner
- Greenworks Pro Brushless 3000 PSI / 2.0 GPM Electric Pressure Washer (Rugged Steel Frame) $329 (was $449)
- Greenworks 2100 PSI 1.2 GPM Compact Electric Pressure Washer (Telescoping Handle) $139 (was $199)
- GreenWorks 15″ Surface Cleaner with 15″ Extension (Model 5210902) $39 (was $79)
String trimmers, combos, and batteries
- Greenworks 40V 12″ Cordless String Trimmer (2.0Ah Battery & Charger) $71 (was $139)
- Greenworks 40V 4.0Ah Lithium-Ion Battery (75+ Compatible Tools) $97 (was $159)
24V drills, drivers, and tool combos
- Greenworks 24V 4-Tool Combo (Drill, Impact Driver, 6.5″ Circular Saw & Flashlight, 4.0Ah + 2.0Ah Batteries) $149 (was $299)
- Greenworks 24V Cordless Brushless Drill/Driver + Impact Driver Combo (2 x 2.0Ah USB-C Batteries & 65W Charger) $99 (was $199)
