🛍️ Amazon Prime Day is live. See the best deals HERE.  🛍️

Amazon is blowing out Hydro Flask drinkware in every size and color during Amazon’s Prime Day sale

Everything tastes better out of a Hydro Flask. Right now, you can save 25 percent off of a wide variety of drinkware.

By Stan Horaczek

Published

We may earn revenue from the products available on this page and participate in affiliate programs. Learn more ›

I’m a Hydro Flask fan. I have a 32-ounce tumbler and a 40-ounce bottle that I use just about every day. I’m likely going to grab a backup or two during Amazon’s Prime Big Deal Days sale, which is happening right now. You can save up to half-off a ton of sizes, form factors, and colors, all of which offer Hydro Flask’s excellent insulation and construction.

Editor’s Picks

Hydro Flask 40 oz Travel Tumbler with Handle (Zinnia) $19.98 (50 percent off)

Hydro Flask tumblers
The pink color makes it easier to find.

Hydro Flask
See It

A true crowd-pleaser for all-day hydration. The large 40-ounce capacity and included straw make it easy to sip at your desk or in the car, and the handle helps this big tumbler feel manageable. Double-wall insulation keeps drinks cold for hours, and the narrow base fits most cup holders.

Hydro Flask 40 oz Wide Straw Lid Bottle (Coconut Cream) $37.46 (25 percent off)

Hydro Flask 40-ounce water bottle
The straw lid is the best lid.

Hydro Flask
See It

The classic Hydro Flask in the internet’s favorite size. The wide straw lid delivers quick, spill-resistant sips on hikes and everyday errands, and TempShield insulation keeps water icy on hot commutes or long gym sessions.

Hydro Flask 32 oz Wide Mouth Flex Straw Bottle (Coconut Cream) $33.71 (25 percent off)

A sweet spot between capacity and carry-ability. The Flex Straw lid is leak-resistant and convenient, and the 32-ounce size is easy to stash in a backpack side pocket while still holding plenty for day trips.

Hydro Flask Wide Mouth Flex Straw Bottles — 32 oz

Hydro Flask Wide Straw Lid Bottles — 40 oz

Hydro Flask Wide Straw Lid Bottles — 24 oz

Hydro Flask Wide Straw Lid Bottles — 64 oz

Slim/Standard Mouth Bottles — Straw or Standard Lids (21–24 oz)

Wide Mouth Chug Lid Bottles — 40 oz (40% off)

Travel Tumblers & Limited-Color Drops

Hydro Flask Food Jars

Hydro Flask Hot Flask & Cup (Coffee & Tea)

Hydro Flask Coolers & Lunch Bags

 
Early Prime Day deals header airpods

Shop Amazon’s early Prime Day sale

100+ deals available now
 
Stan Horaczek Avatar

Stan Horaczek

Executive editor, gear and reviews

Stan Horaczek is the executive gear editor at Popular Science. He oversees a team of gear-obsessed writers and editors dedicated to finding and featuring the newest, best, and most innovative gadgets on the market and beyond.