Finally get your desk and gadgets organized with these Prime Day deals on Belkin chargers and accessories

If you have a phone, a smart watch, or any other type of personal electronics, Belkin makes awesome accessories for them. Right now, Amazon is throwing its annual Prime Big Deal Days sale and Belkin devices are experiencing huge discounts across the board. So, if your desk or nightstand are a mess of cables and chargers, this is your chance to clean it up.
Editor’s Picks
Belkin 3-in-1 MagSafe-Compatible iPhone Charger (Black) $69.99 (57% off)
This foldable station charges iPhone, Apple Watch, and AirPods at once. MagSafe 15W fast charging, compact size, and non-slip base make it an all-in-one upgrade for your desk or nightstand.
Belkin 10,000mAh MagSafe Wireless Power Bank w/ Kickstand $74.99 (67% off)
Qi2 wireless charging and a built-in kickstand. 10,000mAh is enough for two full smartphone charges, so it’s a solid travel companion.
Belkin SoundForm Mini Kids Bluetooth Headphones (Pink) $28.04 (46% off)
Kid-safe listening with 85dB max volume, 30-hour battery, and durability that stands up to daily use. Great for school, road trips, or quiet time.
Wireless Charging Stations
- Belkin 3-in-1 MagSafe-Compatible Charger (Black) $69.99 (57% off)
- Belkin 3-in-1 MagSafe-Compatible Charger (White) $69.99 (57% off)
- Belkin 3-in-1 Convertible Qi2 Charger (Black) $59.99 (58% off)
- Belkin 3-in-1 Convertible Qi2 Charger (White) $59.99 (58% off)
- Belkin 2-in-1 Magnetic Travel Pad (Black) $74.99 (50% off)
- Belkin 2-in-1 Qi2 Charger (Black) $37.49 (33% off)
- Belkin 2-in-1 Qi2 Charger (White) $37.49 (33% off)
- Belkin 3-in-1 Wireless Charging Pad (Black) $69.99 (36% off)
- Belkin 3-in-1 Wireless Charging Pad (White) $69.99 (36% off)
- Belkin Magnetic Foldable Charger Stand (Black) $29.99 (40% off)
- Belkin Magnetic Foldable Charger Stand (White) $29.99 (40% off)
- Belkin Convertible Magnetic Charging Stand (Black) $24.99 (44% off)
- Belkin Convertible Magnetic Charging Stand (2-Pack) $46.99 (48% off)
- Belkin Magnetic Charging Pad w/ Kickstand (Black) $15.99 (20% off)
- Belkin Magnetic Charging Pad (Black) $27.99 (20% off)
- Belkin Magnetic Charging Pad (2-Pack) $39.99 (38% off)
- Belkin Magnetic Charging Pad + PSU (Black) $39.99 (20% off)
Portable Power Banks
- Belkin 10,000mAh Power Bank w/ Cables (Blue) $42.99 (49% off)
- Belkin 10,000mAh MagSafe Power Bank w/ Kickstand (Black) $74.99 (67% off)
- Belkin 8,000mAh MagSafe Power Bank (Black) $54.99 (31% off)
- Belkin 8,000mAh MagSafe Power Bank (White) $54.99 (31% off)
- Belkin 10,000mAh MagSafe Power Bank (Blue) $69.99 (30% off)
- Belkin 5,000mAh MagSafe Power Bank (White) $50.99 (15% off)
- Belkin 10,000mAh Power Bank w/ Integrated Cable (Black) $27.99 (30% off)
- Belkin 10,000mAh Power Bank w/ Integrated Cable (Pink) $27.99 (30% off)
- Belkin 10,000mAh Power Bank w/ Integrated Cable (Blue) $27.99 (30% off)
- Belkin 20,000mAh Power Bank w/ Cable (Blue) $38.99 (22% off)
- Belkin 20,000mAh Power Bank w/ Cable (Pink) $38.99 (22% off)
- Belkin 20,000mAh Power Bank (Gray) $29.99 (25% off)
- Belkin 10,000mAh Power Bank (Silver) $21.99 (27% off)
- Belkin 20,000mAh Power Bank w/ Display (Sand) $59.99 (20% off)
- Belkin 10,000mAh Slim Power Bank (Black) $49.99 (17% off)
- Belkin 20,000mAh Power Bank w/ Display (Blue) $59.99 (20% off)
- Belkin 10,000mAh Slim Power Bank (Blue) $49.99 (17% off)
Headphones & Earbuds
- Belkin SoundForm Mini Kids Bluetooth Headphones (Pink) $28.04 (46% off)
- Belkin SoundForm Mini Kids Bluetooth Headphones + Case (Pink) $31.44 (52% off)
- Belkin SoundForm Isolate ANC Over-Ear Headphones (Black) $38.99 (47% off)
- Belkin SoundForm Isolate ANC Over-Ear Headphones (Sand) $38.99 (47% off)
- Belkin SoundForm Surround Over-Ear Headphones (Black) $33.99 (56% off)
- Belkin SoundForm Surround Over-Ear Headphones (Sand) $33.99 (56% off)
- Belkin SoundForm Surround Over-Ear Headphones (Blue) $33.99 (56% off)
- Belkin SoundForm Nano 2 Kids Bluetooth Earbuds (Blue) $27.99 (24% off)
- Belkin SoundForm Nano 2 Kids Bluetooth Earbuds (Pink) $27.99 (24% off)
- Belkin SoundForm Nano 2 Kids Bluetooth Earbuds (White) $27.99 (20% off)
Chargers & Charging Blocks
- Belkin 45W Dual USB-C Charger Block (White) $29.99 (25% off)
- Belkin 25W USB-C Charger Block 2-Pack (Black) $13.99 (30% off)
- Belkin 20W USB-C Charger Block 2-Pack (White) $16.99 (37% off)
- Belkin 65W Dual USB-C Charger Block (White) $34.99 (31% off)
- Belkin 112W 4-Port GaN Charger Block (White) $38.99 (17% off)
- Belkin 200W 4-Port USB-C GaN Charger Block (White) $84.99 (35% off)
- Belkin 200W 4-Port USB-C GaN Charger Block (Black) $84.99 (35% off)
- Belkin 42W Dual-Port Charger (White) $21.99 (29% off)
- Belkin 42W Dual-Port Charger (Black) $21.99 (29% off)
- Belkin 65W Dual USB-C Wall Charger (Black) $34.99 (31% off)
- Belkin Dual USB-C 60W Charger Block (White) $19.49 (44% off)
- Belkin Dual USB-C 60W Charger Block 2-Pack (White) $34.49 (37% off)
- Belkin 45W Dual USB-C Charger Block (Black) $29.99 (25% off)
- Belkin Dual-Port 45W Charger Block (White) $39.99 (20% off)
- Belkin 67W 3-Port USB-C Charger Block (Black) $32.99 (27% off)
- Belkin 67W 3-Port USB-C Charger Block 2-Pack (White) $56.99 (29% off)
- Belkin 45W USB-C Charger Block (Black) $14.99 (25% off)
- Belkin 25W USB-C Charger Block + Cable (Black) $9.99 (44% off)
- Belkin 20W USB-C Charger Block (White) $9.99 (17% off)
- Belkin 30W USB-C Charger Block (White) $13.79 (40% off)
- Belkin 30W USB-C Charger Block 2-Pack (White) $23.99 (40% off)
- Belkin 25W USB-C Charger Block (Black) $8.49 (35% off)
- Belkin 65W USB-C Charger Block (Black) $24.99 (17% off)
- Belkin 65W USB-C Charger Block + Cable (Black) $28.99 (17% off)
Cables
- Belkin USB-C to USB-C Cable 9.9ft 100W (White) $15.99 (20% off)
- Belkin USB-C to USB-C Cable 6.6ft 100W (Black) $11.99 (20% off)
- Belkin USB-C to USB-C Cable 6.6ft 100W (White) $11.99 (20% off)
- Belkin USB-C to USB-C Cable 3.3ft 240W (White) $11.99 (20% off)
- Belkin USB-C to USB-C Cable 3.3ft 240W (Black) $11.99 (20% off)
- Belkin USB-C to USB-C Cable 2-Pack 6.6ft 240W (Black) $14.99 (35% off)
- Belkin USB-C to USB-C Cable 2-Pack 6.6ft 240W (White) $14.99 (35% off)
- Belkin USB-C to USB-C Cable 3.3ft 240W (White) $6.99 (30% off)
- Belkin USB-C to USB-C Cable 3.3ft 240W (Black) $6.99 (30% off)
- Belkin USB-C to USB-C Cable 6.6ft 240W (White) $9.99 (23% off)
- Belkin USB-C to USB-C Cable 6.6ft 240W (Black) $8.99 (31% off)
- Belkin USB-C to USB-C Cable 9.9ft 240W (White) $12.99 (32% off)
- Belkin USB-C to USB-C Cable 9.9ft 240W (Black) $12.99 (32% off)
- Belkin USB-A to USB-C Cable 9.9ft 15W (Black) $8.99 (31% off)
- Belkin USB-A to USB-C Cable 9.9ft 15W (White) $8.99 (31% off)
- Belkin USB-A to USB-C Cable 2-Pack 9.9ft 15W (Black) $14.99 (35% off)
- Belkin USB-A to USB-C Cable 2-Pack 9.9ft 15W (White) $14.99 (35% off)
- Belkin USB-A to USB-C Cable 2-Pack 3.3ft 15W (Black) $8.99 (25% off)
- Belkin USB-A to USB-C Cable 2-Pack 3.3ft 15W (White) $8.99 (25% off)
- Belkin USB-C to USB-C Cable 6.6ft 60W (Black) $6.99 (22% off)
- Belkin USB-C to USB-C Cable 6.6ft 60W (White) $6.99 (22% off)
- Belkin USB-C to USB-C Cable 9.9ft 60W (Black) $8.99 (31% off)
- Belkin USB-C to USB-C Cable 9.9ft 60W (White) $8.99 (31% off)
- Belkin USB-C to USB-C Cable 2-Pack 9.9ft 60W (Black) $14.99 (35% off)
- Belkin USB-C to USB-C Cable 2-Pack 9.9ft 60W (White) $14.99 (35% off)
- Belkin USB-C to USB-C Cable 2-Pack 6.6ft 60W (Blue) $9.99 (33% off)
- Belkin USB-C to USB-C Cable 2-Pack 9.9ft 60W (Pink) $14.99 (35% off)
- Belkin USB-C to USB-C Cable 2-Pack 6.6ft 60W (White) $9.99 (33% off)
- Belkin USB-C to USB-C Cable 2-Pack 6.6ft 60W (Black) $9.99 (33% off)
- Belkin USB-C w/ Lightning Connector 6.6ft (Black) $18.99 (17% off)
- Belkin Lightning Cable 2-Pack 3.3ft (White) $17.99 (28% off)
- Belkin Thunderbolt 4 Cable 6.6ft USB-C (100W) $54.99 (25% off)
- Belkin USB-C to HDMI Adapter + 60W USB-C Charging $24.99 (29% off)
Hubs & Docking Stations
- Belkin USB-C 4-Port Hub $32.99 (27% off)
- Belkin Thunderbolt 4 Docking Station (5-in-1) $125.99 (16% off)
- Belkin 11-in-1 Pro GaN Docking Station (150W) $159.99 (20% off)
- Belkin 15-in-1 DisplayLink Triple-Display Dock $212.00 (15% off)
- Belkin 6-in-1 USB-C Hub $59.49 (15% off)
- Belkin 7-in-1 USB-C Hub $39.99 (20% off)
- Belkin 5-in-1 USB-C Multiport Adapter $27.99 (20% off)
- Belkin 7-in-1 USB-C Multiport Dock $37.99 (16% off)
- Belkin 5-in-1 USB-C Dock (PVC002) $23.99 (31% off)
- Belkin 6-in-1 USB-C Dock w/ Ethernet $57.59 (18% off)
iPad Keyboard Cases
- Belkin Pro Keyboard Case for iPad Pro 11″ (M4) $119.99 (20% off)
- Belkin Pro Keyboard Case for iPad Pro 13″ (M4) $159.99 (20% off)
- Belkin Everyday Keyboard Case for iPad Air 10.9″ & iPad Pro 11″ $79.99 (20% off)
Wireless Car Mount
- Belkin MagSafe-Compatible 15W Wireless Car Charger (White) $49.99 (38% off)
Surge Protectors & Power
- Belkin 12-Outlet Surge Protector w/ 8ft Cord (3940J) $23.79 (37% off)
- Belkin 12-Outlet Surge Protector w/ USB-C + USB-A (3480J) $33.99 (19% off)
- Belkin 6-Outlet Surge Protector w/ 10ft Cord (720J) $15.19 (20% off)
- Belkin 6-Outlet Power Strip w/ 8ft Rotating Plug (720J) $15.29 (15% off)
- Belkin 6-Outlet Power Cube w/ 3 USB-A & 5ft Cord $15.99 (36% off)
- Belkin Wall-Mount Surge Protector (3 AC + 2 USB) $13.99 (33% off)
- Belkin SurgeMaster 1-Outlet (Home Series) $9.99 (33% off)
AirTag Holders & Accessories
- Belkin AirTag Secure Holder w/ Key Ring (2-Pack, Black) $14.99 (25% off)
- Belkin AirTag Secure Holder w/ Key Ring (2-Pack, White) $14.99 (25% off)
- Belkin AirTag Reflective Secure Holder w/ Key Ring (Black) $9.99 (33% off)
- Belkin AirTag Reflective Secure Holder w/ Key Ring (White) $9.99 (33% off)
- Belkin AirTag Secure Holder w/ Wire Cable (Black) $13.99 (30% off)
- Belkin AirTag Secure Holder w/ Wire Cable (White) $13.99 (30% off)
- Belkin Waterproof AirTag Secure Holder (2-Pack, Black) $12.99 (35% off)
- Belkin Waterproof AirTag Secure Holder (2-Pack, Blue) $12.99 (35% off)
- Belkin Waterproof AirTag Secure Holder (Black) $8.99 (31% off)
- Belkin Waterproof AirTag Secure Holder (Blue) $8.99 (31% off)
- Belkin AirTag Secure Holder 4-Pack (Black) $27.99 (30% off)
- Belkin AirTag Secure Holder 4-Pack (White) $27.99 (30% off)
- Belkin AirTag Secure Holder 4-Pack (Black/Pink) $27.99 (30% off)
- Belkin Waterproof AirTag Secure Holder 4-Pack (Black) $24.49 (30% off)
- Belkin Waterproof AirTag Secure Holder 4-Pack (Blue) $24.49 (30% off)
- Belkin AirTag Secure Wallet Insert (Black) $7.99 (20% off)
Nintendo Switch 2 Accessories
- Belkin Carrying Case w/ AirTag Holder (Charcoal) $25.49 (15% off)
- Belkin Carrying Case w/ AirTag Holder (Sand) $25.49 (15% off)
- Belkin TemperedGlass Anti-Reflective Screen Protector $20.99 (16% off)
- Belkin TemperedGlass Screen Protector w/ Blue-Light Filter $24.99 (17% off)
- Belkin Gaming Dual USB-C 65W GaN Charger (Switch 2/Pro Controller) $42.99 (16% off)
- Belkin Gaming USB-C Cable 6.6ft 60W (Black) $15.99 (20% off)
More Wireless Chargers (Add-ons)
- Belkin MagSafe 2-in-1 Wireless Charging Stand (Black) $54.99 (45% off)
