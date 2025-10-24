Amazon is clearing out Anker chargers, cables, adapters, and more during this post-Prime Day sale

We may earn revenue from the products available on this page and participate in affiliate programs. Learn more ›
As a deal writer, I’m still feeling the lingering effects of Amazon’s Prime Day sale. Apparently drinking five espresso shots every morning to help you find better deals is a “bad idea,” and “totally irresponsible,” according to my doctor. But I’m determined to find the best deals. And right now, Amazon has Anker’s excellent gadgets on sale across the board. The sale includes portable chargers, charging bricks, cables, portable power stations and more. Go grab them before the price jumps in the pre-Black Friday period.
Editor’s Picks
- Anker SOLIX C1000 Gen 2 Portable Power Station – 50 % off ($397.99, was $799). Delivers 2,000 W (3,000 W peak) with a 1,024 Wh LiFePO₄ battery that fully charges in under an hour—ideal for home backup or weekend trips.
- Anker MagGo Power Bank (10,000 mAh) – 37 % off ($56.99, was $89.99). Qi2-certified MagSafe charging with a foldable stand and smart display—great for daily carry.
- Anker Laptop Docking Station 13-in-1 – 30 % off ($139.99, was $199.99). Triple display hub with HDMI, DP, and Ethernet connectivity for creators and multi-screen workers.
Chargers & Adapters
- Anker Laptop Charger, 140W MAX USB-C GaN Power Adapter – 20% off ($79.99, was $99.99)
- Anker Prime 100W 3-Port GaN USB-C Charger Block – 14% off ($59.99, was $69.99)
- Anker Nano USB-C Charger Block (70W, 3-Port) – 30% off ($34.99, was $49.99)
- Anker Nano II 65W USB-C Charger (3-Port) – 35% off ($25.99, was $39.99)
- Anker Nano USB-C Charger Block 30W – 20% off ($15.99, was $19.99)
- Anker Prime 67W 3-Port GaN Wall Charger – 20% off ($39.99, was $49.99)
- Anker Nano 5-Port Travel Adapter – $25.99 (standard deal price)
- Anker 100W Max USB-C Charger Block (Smart Display + Touch Control) – 14% off ($59.99, was $69.99)
- Anker Nano Portable Charger (10,000mAh 45W Power Bank) – 23% off ($45.99, was $59.99)
- Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W Desktop) – 33% off ($59.99, was $89.99)
Cables & Accessories
- Anker Prime USB-C to USB-C Cable (240W, 6FT) – $34.99
- Anker Nano USB-C Cable (240W, Braided, 6FT) – $22.99
- Anker Car CarPlay Cable (USB-A to USB-C, 3FT) – 7% off ($13.99, was $14.99)
Power Banks
- Anker 737 Power Bank (24,000mAh, 140W Fast Charging) – 32% off ($74.99, was $109.99)
- Anker MagGo Power Bank (10,000mAh, Qi2 Certified) – 37% off ($56.99, was $89.99)
- Anker Prime Power Bank (9,600mAh, 65W Output) – 22% off ($69.99, was $89.99)
- Anker Power Bank Power Station 60,000mAh – 47% off ($79.98, was $149.99)
- Anker Power Bank (20,000mAh, 87W 3-Port) – 25% off ($52.49, was $69.99)
Hubs & Docks
- Anker Laptop Docking Station (13-in-1) – 30% off ($139.99, was $199.99)
- Anker 8-in-1 USB-C Hub Dual Monitor – $53.99
- Anker 7-in-1 Multi-Port USB-C Adapter – 15% off ($21.99, was $25.99)
- Anker 14-in-1 Docking Station – 39% off ($42.99, was $69.99)
- Anker 5-in-1 USB-C Hub (HDMI + Data) – 24% off ($18.99, was $24.99)
Wireless Charging
- Anker MagGo 2-in-1 Qi2 Charger Stand – 24% off ($40.99, was $53.99)
- Anker MagSafe 3-in-1 Cube Charger – 39% off ($90.99, was $149.95)
- Anker Zolo 15W MagSafe Wireless Charger (2-Pack) – 35% off ($25.99, was $39.99)
- Anker 313 Wireless Charger Stand – 28% off ($14.43, was $19.99)
- Anker MagGo 3-in-1 Charging Station – 37% off ($69.99, was $110.99)
Portable Power Stations
- Anker SOLIX C300 Portable Power Station – 30% off ($209.99, was $299.00)
- Anker SOLIX C300 DC Power Bank Station – 37% off ($157.99, was $249.99)
- Anker SOLIX C200 DC Power Bank Station – 38% off ($104.99, was $169.99)
- Anker SOLIX C1000 Gen 2 Portable Power Station – 50% off ($397.99, was $799)
- Anker SOLIX F2000 Solar Generator (2048Wh + 400W Panel) – 40% off ($1,312.99, was $2,199.00)
- Anker SOLIX BP3800 Expansion Battery – 29% off ($1,762.99, was $2,499.00)
- Anker SOLIX F3800 Plus Portable Power Station (2025) – 30% off ($2,728.99, was $3,899.00)
Editor’s Picks
- Anker SOLIX C1000 Gen 2 Portable Power Station – 50% off ($397.99, was $799). 2,000W (Peak 3,000W) solar generator that fully charges in under 50 minutes.
- Anker MagGo UFO 3-in-1 Charger – 22% off ($69.99, was $89.99). Qi2-certified 15W foldable charger for iPhone, AirPods, and Apple Watch.
- Anker 3-in-1 MagSafe Cube Charger – 39% off ($90.99, was $149.95). Compact Apple-certified charger with MagSafe for iPhone, Watch, and AirPods.
Chargers & Adapters
- Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W) – 33% off ($59.99, was $89.99)
- Anker Laptop Charger (140W MAX 4-Port GaN) – 20% off ($79.99, was $99.99)
- Anker MagGo UFO 3-in-1 Charger – 22% off ($69.99, was $89.99)
- Anker Nano Portable Charger (10,000mAh, 45W) – 23% off ($45.99, was $59.99)
- Anker Nano USB-C Charger Block (70W, 3-Port) – 30% off ($34.99, was $49.99)
- Anker Prime 100W 3-Port GaN Charger – 14% off ($59.99, was $69.99)
- Anker Prime 200W 6-Port GaN Charging Station – $79.99
- Anker Nano 5-Port Travel Adapter – $25.99
- Anker 100W Max USB-C Charger (Smart Display) – 14% off ($59.99, was $69.99)
- Anker Nano II 65W USB-C Charger (3-Port) – 35% off ($25.99, was $39.99)
- Anker Nano 30W PIQ 3.0 Charger – 20% off ($15.99, was $19.99)
- Anker Prime 67W USB-C Charger (3-Port) – 20% off ($39.99, was $49.99)
- Anker 100W MacBook Pro Charger (Foldable) – $27.99
Cables & Accessories
- Anker Prime USB-C to USB-C Cable (240W, 6FT) – $34.99
- Anker Nano USB-C Cable (240W, Braided) – $22.99
- Anker CarPlay Cable (3FT, USB-A to USB-C) – 7% off ($13.99, was $14.99)
Power Banks
- Anker 737 Power Bank (24,000mAh, 140W) – 32% off ($74.99, was $109.99)
- Anker MagGo Power Bank (Qi2, 10,000mAh) – 37% off ($56.99, was $89.99)
- Anker Prime Power Bank (9,600mAh, 65W) – 22% off ($69.99, was $89.99)
- Anker Power Bank Power Station (60,000mAh) – 47% off ($79.98, was $149.99)
- Anker Power Bank (20,000mAh, 87W) – 25% off ($52.49, was $69.99)
Hubs & Docks
- Anker 13-in-1 Laptop Docking Station – 30% off ($139.99, was $199.99)
- Anker 8-in-1 Dual-Monitor USB-C Hub – $53.99
- Anker 7-in-1 Multi-Port USB-C Adapter – 15% off ($21.99, was $25.99)
- Anker 14-in-1 Docking Station – 39% off ($42.99, was $69.99)
- Anker 5-in-1 USB-C Hub – 24% off ($18.99, was $24.99)
Wireless Charging
- Anker MagGo 2-in-1 Qi2 Charger Stand – 24% off ($40.99, was $53.99)
- Anker 3-in-1 MagSafe Cube Charger – 39% off ($90.99, was $149.95)
- Anker Zolo Magnetic Wireless Charger (2-Pack) – 35% off ($25.99, was $39.99)
- Anker 313 Wireless Charger Stand – 28% off ($14.43, was $19.99)
- Anker MagGo 3-in-1 Charging Station – 37% off ($69.99, was $110.99)
Portable Power Stations
- Anker SOLIX C300 Portable Power Station – 30% off ($209.99, was $299.00)
- Anker SOLIX C300 DC Power Bank Station – 37% off ($157.99, was $249.99)
- Anker SOLIX C200 DC Power Bank Station – 38% off ($104.99, was $169.99)
- Anker SOLIX C1000 Gen 2 Portable Power Station – 50% off ($397.99, was $799)
- Anker SOLIX F2000 Solar Generator (2048Wh + 400W Panel) – 40% off ($1,312.99, was $2,199.00)
- Anker SOLIX BP3800 Expansion Battery – 29% off ($1,762.99, was $2,499.00)
- Anker SOLIX F3800 Plus Portable Power Station (2025) – 30% off ($2,728.99, was $3,899.00)
2025 Home of the Future Awards