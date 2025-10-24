Amazon is clearing out Anker chargers, cables, adapters, and more during this post-Prime Day sale

If it can charge your devices, then Anker probably makes it and it's probably on sale at Amazon right now.

By Stan Horaczek

Published

Anker solix portable power station, portable phone charger, and charging dock
If it can power your devices, Anker probably makes it and it's likely on sale. Anker

We may earn revenue from the products available on this page and participate in affiliate programs. Learn more ›

As a deal writer, I’m still feeling the lingering effects of Amazon’s Prime Day sale. Apparently drinking five espresso shots every morning to help you find better deals is a “bad idea,” and “totally irresponsible,” according to my doctor. But I’m determined to find the best deals. And right now, Amazon has Anker’s excellent gadgets on sale across the board. The sale includes portable chargers, charging bricks, cables, portable power stations and more. Go grab them before the price jumps in the pre-Black Friday period.

Editor’s Picks

  • Anker SOLIX C1000 Gen 2 Portable Power Station50 % off ($397.99, was $799). Delivers 2,000 W (3,000 W peak) with a 1,024 Wh LiFePO₄ battery that fully charges in under an hour—ideal for home backup or weekend trips.
  • Anker MagGo Power Bank (10,000 mAh)37 % off ($56.99, was $89.99). Qi2-certified MagSafe charging with a foldable stand and smart display—great for daily carry.
  • Anker Laptop Docking Station 13-in-130 % off ($139.99, was $199.99). Triple display hub with HDMI, DP, and Ethernet connectivity for creators and multi-screen workers.

Chargers & Adapters

Cables & Accessories

Power Banks

Hubs & Docks

Wireless Charging

Portable Power Stations

Editor’s Picks

Chargers & Adapters

Cables & Accessories

Power Banks

Hubs & Docks

Wireless Charging

Portable Power Stations

 
2025 Home of the Future awards header

2025 Home of the Future Awards

25 new gadgets that can change the way we live.
 
Stan Horaczek Avatar

Stan Horaczek

Executive editor, gear and reviews

Stan Horaczek is the executive gear editor at Popular Science. He oversees a team of gear-obsessed writers and editors dedicated to finding and featuring the newest, best, and most innovative gadgets on the market and beyond.