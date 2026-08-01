35 delightful images from the 2026 International Pet Photography Awards

Get the Popular Science daily newsletter💡
Breakthroughs, discoveries, and DIY tips sent six days a week.
By signing up, you confirm you are 16+, will receive newsletters and promotional content and agree to our
Terms of Use and acknowledge the data practices in our Privacy Policy. You may unsubscribe at any time.
If you share a home with a
pet, it’s likely you’ve filled your camera with photos of your furry (or feathered or scaly) friend. We humans love documenting the antics of our animal companions.
The
International Pet Photography Awards celebrates our quest to capture the perfect snapshot of our beloved pets. The finalists for the 2026 competition come from more than 4,200 submissions from photographers in 48 countries. Finalists include leaping dogs, regal cats, and one extremely adorable calf.
“Plastic Prize Ahead”Daisy becomes pure unleashed velocity, a whippet arrow fired from joy, sliding into glory with unstoppable love and speed. Credit: © Copyright 2026 JODIE GRIEVE / 2026 International Pet Photography Awards Craig Turner-Bullock
The entries go across 12 different categories: Commissioned Portfolio, In-Camera Artistry, Phone and Studio, as well as the established Action, Canine Portrait, Creative, Documentary, Equine Portrait, Feline Portrait, Open Portrait and Pets and People categories. The winner will be announced on August 1.
“Weightless” Credit: © Copyright 2026 Linda Glomb / 2026 International Pet Photography Awards Craig Turner-Bullock
“A Piece of Art” Credit: © Copyright 2026 Kairi Laiapea / 2026 International Pet Photography Awards Craig Turner-Bullock
“Call of the Wild” Credit: © Copyright 2026 Callie Soden / 2026 International Pet Photography Awards Craig Turner-Bullock
“Joy Against the Odds” Credit: © Copyright 2026 Magdalena Szklarska / 2026 International Pet Photography Awards Craig Turner-Bullock
“Time to Dance” Credit: © Copyright 2026 Laetitia Delval / 2026 International Pet Photography Awards Craig Turner-Bullock
Credit: © Copyright 2026 Betty Brodie / 2026 International Pet Photography Awards Craig Turner-Bullock
Credit: © Copyright 2026 Chantal Levesque / 2026 International Pet Photography Awards Craig Turner-Bullock
“Goblin Jango” Credit: © Copyright 2026 Natalie Hodges / 2026 International Pet Photography Awards Craig Turner-Bullock
“The Fairywood Watcher” Credit: © Copyright 2026 Lenne Renders / 2026 International Pet Photography Awards Craig Turner-Bullock
“A Podenco Thing” Credit: © Copyright 2026 Linda Glomb / 2026 International Pet Photography Awards Craig Turner-Bullock
“I’m Your Constant in the Chaos” Credit: © Copyright 2026 Cris Skinner / 2026 International Pet Photography Awards Craig Turner-Bullock
“Gentle” Credit: © Copyright 2026 Jaana Vuola / 2026 International Pet Photography Awards Craig Turner-Bullock
“Fire and Water” Credit: © Copyright 2026 Frankie Adamson / 2026 International Pet Photography Awards Craig Turner-Bullock
Credit: © Copyright 2026 Katie Brockman / 2026 International Pet Photography Awards Craig Turner-Bullock
“Teenagers” Credit: © Copyright 2026 Jaana Vuola / 2026 International Pet Photography Awards Craig Turner-Bullock
“The Cost Of Distraction” Credit: © Copyright 2026 Kelly Borgers / 2026 International Pet Photography Awards Craig Turner-Bullock
“The Watchman” Credit: © Copyright 2026 Adam Claus / 2026 International Pet Photography Awards Craig Turner-Bullock
“Cattitude” Credit: © Copyright 2026 Belinda Richards / 2026 International Pet Photography Awards Craig Turner-Bullock
“Wodan the Aristocat” Credit: © Copyright 2026 Mirka Koot / 2026 International Pet Photography Awards Craig Turner-Bullock
“Hop, Skip and Jump” Credit: © Copyright 2026 Frankie Adamson / 2026 International Pet Photography Awards Craig Turner-Bullock
“Huntaway on the Hills” Credit: © Copyright 2026 Rebecca Williams / 2026 International Pet Photography Awards Craig Turner-Bullock
“A Small Gesture” Credit: © Copyright 2026 Kelly Borgers / 2026 International Pet Photography Awards Craig Turner-Bullock
“A Pause to Untangle Ice Fishing by Dog Sled in Northwest Greenland” Credit: © Copyright 2026 Roberta Holden / 2026 International Pet Photography Awards Craig Turner-Bullock
“Tempest Storm” Credit: © Copyright 2026 Adam Claus / 2026 International Pet Photography Awards Craig Turner-Bullock
“Hi, Big Boy” Credit: © Copyright 2026 Adam Claus / 2026 International Pet Photography Awards Craig Turner-Bullock
“Guardian of the Underworld” Credit: © Copyright 2026 Cerrina Smith / 2026 International Pet Photography Awards Craig Turner-Bullock
“Teddy’s Tribute” Credit: © Copyright 2026 Jennifer Chassagnol / 2026 International Pet Photography Awards Craig Turner-Bullock
“Snake or Vase” Credit: © Copyright 2026 Ellen Reus / 2026 International Pet Photography Awards Craig Turner-Bullock
“Plugin to your Wisdom” Credit: © Copyright 2026 Sandra Ferwerda / 2026 International Pet Photography Awards Craig Turner-Bullock
“It’s All in the Yellow” Credit: © Copyright 2026 Noel Lakeman-Strijdonk / 2026 International Pet Photography Awards Craig Turner-Bullock
“The Dog Sees Behind Your Mask” Credit: © Copyright 2026 Sandra Ferwerda / 2026 International Pet Photography Awards Craig Turner-Bullock
“Safe Haven” Credit: © Copyright 2026 Cerrina Smith / 2026 International Pet Photography Awards Craig Turner-Bullock
“Soft Boiled” Credit: © Copyright 2026 Inge Heimensen / 2026 International Pet Photography Awards Craig Turner-Bullock
2026 Popular Science Home of the Future Awards
39 products that will improve your everyday life.