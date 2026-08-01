Environment Animals Pets

35 delightful images from the 2026 International Pet Photography Awards

From dogs defying gravity to prim and proper cats.

By Popular Science Team

Published

Add Popular Science (opens in a new tab)
dog flies through the air to catch a toy
Credit: © Copyright 2026 Nicole Hrustyk / 2026 International Pet Photography Awards

If you share a home with a pet, it’s likely you’ve filled your camera with photos of your furry (or feathered or scaly) friend. We humans love documenting the antics of our animal companions.

The International Pet Photography Awards celebrates our quest to capture the perfect snapshot of our beloved pets. The finalists for the 2026 competition come from more than 4,200 submissions from photographers in 48 countries. Finalists include leaping dogs, regal cats, and one extremely adorable calf.

whippet chases plastic bag
“Plastic Prize Ahead”
Daisy becomes pure unleashed velocity, a whippet arrow fired from joy, sliding into glory with unstoppable love and speed.
Credit: © Copyright 2026 JODIE GRIEVE / 2026 International Pet Photography Awards Craig Turner-Bullock

The entries go across 12 different categories: Commissioned Portfolio, In-Camera Artistry, Phone and Studio, as well as the established Action, Canine Portrait, Creative, Documentary, Equine Portrait, Feline Portrait, Open Portrait and Pets and People categories. The winner will be announced on August 1.

dog leaps in the air at dusk
“Weightless”
Credit: © Copyright 2026 Linda Glomb / 2026 International Pet Photography Awards Craig Turner-Bullock
brown puppy portrait
“A Piece of Art”
Credit: © Copyright 2026 Kairi Laiapea / 2026 International Pet Photography Awards Craig Turner-Bullock
dog howling amongst rocks
“Call of the Wild”
Credit: © Copyright 2026 Callie Soden / 2026 International Pet Photography Awards Craig Turner-Bullock
street dogs resting on the sidewalk
“Joy Against the Odds”
Credit: © Copyright 2026 Magdalena Szklarska / 2026 International Pet Photography Awards Craig Turner-Bullock
dog standing on back legs
“Time to Dance”
Credit: © Copyright 2026 Laetitia Delval / 2026 International Pet Photography Awards Craig Turner-Bullock
cat in the wilderness
Credit: © Copyright 2026 Betty Brodie / 2026 International Pet Photography Awards Craig Turner-Bullock
spotted dog running down the stairs
Credit: © Copyright 2026 Chantal Levesque / 2026 International Pet Photography Awards Craig Turner-Bullock
dog on rock formation
“Goblin Jango”
Credit: © Copyright 2026 Natalie Hodges / 2026 International Pet Photography Awards Craig Turner-Bullock
long-haired cat on log
“The Fairywood Watcher”
Credit: © Copyright 2026 Lenne Renders / 2026 International Pet Photography Awards Craig Turner-Bullock
brown dog chasing ball in dirt
“A Podenco Thing”
Credit: © Copyright 2026 Linda Glomb / 2026 International Pet Photography Awards Craig Turner-Bullock
service dog helping person using wheelchair at a grocery store
“I’m Your Constant in the Chaos”
Credit: © Copyright 2026 Cris Skinner / 2026 International Pet Photography Awards Craig Turner-Bullock
small child with horse
“Gentle”
Credit: © Copyright 2026 Jaana Vuola / 2026 International Pet Photography Awards Craig Turner-Bullock
dog on lake bank
“Fire and Water”
Credit: © Copyright 2026 Frankie Adamson / 2026 International Pet Photography Awards Craig Turner-Bullock
portrait of black kitten with tongue sticking out
Credit: © Copyright 2026 Katie Brockman / 2026 International Pet Photography Awards Craig Turner-Bullock
a red-haired child with orange cat
“Teenagers”
Credit: © Copyright 2026 Jaana Vuola / 2026 International Pet Photography Awards Craig Turner-Bullock
a street dog rests
“The Cost Of Distraction”
Credit: © Copyright 2026 Kelly Borgers / 2026 International Pet Photography Awards Craig Turner-Bullock
lizard close-up
“The Watchman”
Credit: © Copyright 2026 Adam Claus / 2026 International Pet Photography Awards Craig Turner-Bullock
flat-faced cat in holes
“Cattitude”
Credit: © Copyright 2026 Belinda Richards / 2026 International Pet Photography Awards Craig Turner-Bullock
fancy cat in necklace in chair
“Wodan the Aristocat”
Credit: © Copyright 2026 Mirka Koot / 2026 International Pet Photography Awards Craig Turner-Bullock
whippet jumping
“Hop, Skip and Jump”
Credit: © Copyright 2026 Frankie Adamson / 2026 International Pet Photography Awards Craig Turner-Bullock
terrier on green hills with rainbow
“Huntaway on the Hills”
Credit: © Copyright 2026 Rebecca Williams / 2026 International Pet Photography Awards Craig Turner-Bullock
street dog sleeping alone
“A Small Gesture”
Credit: © Copyright 2026 Kelly Borgers / 2026 International Pet Photography Awards Craig Turner-Bullock
musher de-tangles ropes while sled dogs rest in the snow
“A Pause to Untangle Ice Fishing by Dog Sled in Northwest Greenland”
Credit: © Copyright 2026 Roberta Holden / 2026 International Pet Photography Awards Craig Turner-Bullock
bird with fluffy hair
“Tempest Storm”
Credit: © Copyright 2026 Adam Claus / 2026 International Pet Photography Awards Craig Turner-Bullock
parrot
“Hi, Big Boy”
Credit: © Copyright 2026 Adam Claus / 2026 International Pet Photography Awards Craig Turner-Bullock
dog in tunnel filled with graffiti
“Guardian of the Underworld”
Credit: © Copyright 2026 Cerrina Smith / 2026 International Pet Photography Awards Craig Turner-Bullock
highland cow calf
“Teddy’s Tribute”
Credit: © Copyright 2026 Jennifer Chassagnol / 2026 International Pet Photography Awards Craig Turner-Bullock
snake with flower
“Snake or Vase”
Credit: © Copyright 2026 Ellen Reus / 2026 International Pet Photography Awards Craig Turner-Bullock
woman with owl
“Plugin to your Wisdom”
Credit: © Copyright 2026 Sandra Ferwerda / 2026 International Pet Photography Awards Craig Turner-Bullock
owl amongst grass
“It’s All in the Yellow”
Credit: © Copyright 2026 Noel Lakeman-Strijdonk / 2026 International Pet Photography Awards Craig Turner-Bullock
woman with dog in tie
“The Dog Sees Behind Your Mask”
Credit: © Copyright 2026 Sandra Ferwerda / 2026 International Pet Photography Awards Craig Turner-Bullock
young horse with parent
“Safe Haven”
Credit: © Copyright 2026 Cerrina Smith / 2026 International Pet Photography Awards Craig Turner-Bullock
chick
“Soft Boiled”
Credit: © Copyright 2026 Inge Heimensen / 2026 International Pet Photography Awards Craig Turner-Bullock
 
2026 Home of the Future header

2026 Popular Science Home of the Future Awards

See it
 